Реклама
Прямой эфир
Мир
Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине
Мир
Захарова сообщила о привлечении лабораторий РФ к анализу воды с «Фукусимы-1»
Мир
МИД РФ заявил об ответе в случае ограничений на передвижение дипломатов в ЕС
Интернет и технологии
Цены на новые модели iPhone на сером рынке упали на 5–10 тыс. рублей
Экономика
Совфед одобрил повышение стоимости пенсионного коэффициента
Общество
Путин наградил Мутко орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени
Мир
Захарова заявила о попытке США переложить траты на содержание Зеленского на ЕС
Мир
Генсек ООН назвал соглашение Израиля и ХАМАС важным шагом в верном направлении
Мир
Сирийские средства ПВО отразили ракетную атаку Израиля над Дамаском
Общество
Путин объявил 2024 год в России Годом семьи
Армия
МО сообщило об отражении трех атак ВСУ в Запорожской области
Армия
Российская ПВО сбила украинский МиГ-29 в ДНР
Недвижимость
В Москве спрос на рынке новостроек делюкс-класса достиг максимума с 2021-го
Сюжет:

Свидетель по делу Треповой заявил, что она закрыла лицо перед взрывом

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Дарья Трепова (внесена в список террористов и экстремистов в РФ), обвиняемая в совершении теракта в кафе в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, перед взрывом закрыла лицо руками. Об том 22 ноября заявил один из свидетелей по ее делу Иван Анако, передает корреспондент «Известий» из зала суда.

Иван Анако 2 апреля с друзьями пришел на встречу с Татарским. Молодой человек сидел за вторым столом от сцены и хорошо видел момент вручения статуэтки и последние мгновения перед взрывом.

«Трепова еще до взрыва среагировала на него и закрыла лицо руками за мгновение до взрыва. Странное ощущение, потому что человек, сидящий в углу, среагировал до того, как всё произошло, и непроизвольно закрылся за две-три секунды. Трепова испугалась, вытянула руки вперед. Было ощущение, что она хочет что-то сказать», — описывает события Анако.

Он сообщил, что после этого люди начали выбегать из кафе. В здании выбило окна. По словам Анако, многие боялись, что произойдет второй взрыв. Позже мужчины вернулись в кафе и начали выносить раненых. Молодой человек уточнил, что Трепову после этого не видел.

Анако рассказал, что Трепова зашла в кафе в черном пальто. Во время встречи Трепова задала Татарскому два вопроса. По словам Анако, когда военкор узнал девушку, она сказала, что принесла ему подарок — бюст, сделанный своими руками, но с ним ее не пустили в кафе. Тогда военкор пошутил, сказав, что надеется, что в бюсте нет бомбы, а Трепова ответила ему: «Отвечаю».

Тогда в зал внесли коробку с бюстом, ее поставили на столик у сцены. Трепова хотела уйти на свое место в зале, когда из коробки достали статуэтку, но Татарский позвал ее на сцену. Девушка сказала, что она не хочет, потому что стесняется. Затем зрители начали задавать вопросы, а Татарский начал убирать бюст обратно в коробку.

Подрыв доверия: в убийстве Владлена Татарского мог быть соучастник
Не исключено, что он находился в кафе и привел в действие взрывное устройство

Очевидец произошедшего 20 ноября уже отмечал странное поведение Треповой во время встречи. По словам одного из свидетелей событий, во время взрыва Трепова спряталась за спиной Татарского, он стал для нее «щитом».

Корреспондент «Известий» 21 ноября сообщил со ссылкой на следствие, что в рамках рассмотрения дела часть потерпевших подали иски о возмещении вреда на общую сумму около 1,6 млн рублей.

Ранее в понедельник адвокат Треповой Илья Берман заявил «Известиям», что его подзащитная не признает вину в том, что она пронесла бомбу в петербургское кафе «Стрит-бар», где выступал Татарский. Однако 15 ноября корреспондент «Известий» сообщил, что на первом выездном заседании 2-го Западного окружного военного суда в Санкт-Петербурге фигурантка признала вину в подделке документов.

Татарский погиб 2 апреля в петербургском кафе «Стрит-бар». Трепова пришла на творческий вечер военкора, представилась Анастасией и подарила журналисту статуэтку, внутри которой находилось самодельное взрывное устройство, которое позже взорвалось в его руках.

На следующий день девушку задержали. Было возбуждено уголовное дело об убийстве, которое позже переквалифицировали в террористический акт. 13 апреля Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сообщила, что к убийству причастны украинские спецслужбы.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023