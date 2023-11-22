Свидетель по делу Треповой заявил, что она закрыла лицо перед взрывом

Дарья Трепова (внесена в список террористов и экстремистов в РФ), обвиняемая в совершении теракта в кафе в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, перед взрывом закрыла лицо руками. Об том 22 ноября заявил один из свидетелей по ее делу Иван Анако, передает корреспондент «Известий» из зала суда.

Иван Анако 2 апреля с друзьями пришел на встречу с Татарским. Молодой человек сидел за вторым столом от сцены и хорошо видел момент вручения статуэтки и последние мгновения перед взрывом.

«Трепова еще до взрыва среагировала на него и закрыла лицо руками за мгновение до взрыва. Странное ощущение, потому что человек, сидящий в углу, среагировал до того, как всё произошло, и непроизвольно закрылся за две-три секунды. Трепова испугалась, вытянула руки вперед. Было ощущение, что она хочет что-то сказать», — описывает события Анако.

Он сообщил, что после этого люди начали выбегать из кафе. В здании выбило окна. По словам Анако, многие боялись, что произойдет второй взрыв. Позже мужчины вернулись в кафе и начали выносить раненых. Молодой человек уточнил, что Трепову после этого не видел.

Анако рассказал, что Трепова зашла в кафе в черном пальто. Во время встречи Трепова задала Татарскому два вопроса. По словам Анако, когда военкор узнал девушку, она сказала, что принесла ему подарок — бюст, сделанный своими руками, но с ним ее не пустили в кафе. Тогда военкор пошутил, сказав, что надеется, что в бюсте нет бомбы, а Трепова ответила ему: «Отвечаю».

Тогда в зал внесли коробку с бюстом, ее поставили на столик у сцены. Трепова хотела уйти на свое место в зале, когда из коробки достали статуэтку, но Татарский позвал ее на сцену. Девушка сказала, что она не хочет, потому что стесняется. Затем зрители начали задавать вопросы, а Татарский начал убирать бюст обратно в коробку.

Очевидец произошедшего 20 ноября уже отмечал странное поведение Треповой во время встречи. По словам одного из свидетелей событий, во время взрыва Трепова спряталась за спиной Татарского, он стал для нее «щитом».

Корреспондент «Известий» 21 ноября сообщил со ссылкой на следствие, что в рамках рассмотрения дела часть потерпевших подали иски о возмещении вреда на общую сумму около 1,6 млн рублей.

Ранее в понедельник адвокат Треповой Илья Берман заявил «Известиям», что его подзащитная не признает вину в том, что она пронесла бомбу в петербургское кафе «Стрит-бар», где выступал Татарский. Однако 15 ноября корреспондент «Известий» сообщил, что на первом выездном заседании 2-го Западного окружного военного суда в Санкт-Петербурге фигурантка признала вину в подделке документов.

Татарский погиб 2 апреля в петербургском кафе «Стрит-бар». Трепова пришла на творческий вечер военкора, представилась Анастасией и подарила журналисту статуэтку, внутри которой находилось самодельное взрывное устройство, которое позже взорвалось в его руках.

На следующий день девушку задержали. Было возбуждено уголовное дело об убийстве, которое позже переквалифицировали в террористический акт. 13 апреля Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сообщила, что к убийству причастны украинские спецслужбы.