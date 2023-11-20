Очевидцы назвали странным поведение Треповой в кафе перед взрывом

Поведение Дарьи Треповой (внесена в реестр террористов и экстремистов) , обвиняемой в совершении теракта, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, в кафе во время встречи с ним было странным. Об этом 20 ноября рассказал «Известиям» очевидец теракта Сергей Чаулин.

По его словам, когда Татарский предложил девушке сесть, то реакция была необычной: она отошла на шаг назад и выбрала для себя место сама.

«Она отодвинулась. Я уже следил за ней специально. Боковым зрением видел, что она отодвигается, и подумал, что я вроде не заразный. А дальше — секунды», — сказал свидетель террористического акта.

Очевидец добавил, что Трепова спряталась за спиной Татарского, он стал для нее «щитом». Перед тем как он положил бюст обратно в коробку, девушка отодвинулась и вытянула руки, подчеркнул Чаулин.

Другая очевидица рассказала, что не обратила внимания на Трепову, так как на подобных мероприятиях виновник торжества постоянно получает подарки от своих подписчиков, Татарский не стал исключением.

Девушка отметила, что во время взрыва получила множество травм — правый глаз у нее не видит, а в груди остались осколки.

Ранее в понедельник адвокат Треповой Илья Берман заявил «Известиям», что его подзащитная не признает вину в том, что она пронесла бомбу в петербургское кафе «Стрит-бар», где выступал Татарский.

До этого, 15 ноября, корреспондент «Известий» сообщил, что на первом выездном заседании 2-го Западного окружного военного суда в Санкт-Петербурге фигурантка признала вину в подделке документов.

Татарский погиб 2 апреля в петербургском кафе «Стрит-бар». Трепова пришла на творческий вечер военкора, представилась Анастасией и подарила журналисту статуэтку, внутри которой находилось самодельное взрывное устройство, которое позже взорвалось в его руках.

На следующий день девушку задержали. Было возбуждено уголовное дело об убийстве, которое позже переквалифицировали в террористический акт. 13 апреля Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сообщила, что к убийству причастны украинские спецслужбы.