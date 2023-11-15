Обвиняемая в теракте Трепова частично признала вину

Дарья Трепова (внесена в реестр террористов и экстремистов), обвиняемая в совершении теракта, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, 15 ноября частично признала вину. Об этом 15 ноября сообщил корреспондент «Известий».

Об этом она заявила на первом выездном заседании 2-го Западного окружного военного суда в Санкт-Петербурге.

Также о частичном признании вины заявил Дмитрий Касинцев, который обвиняется по ч. 2 ст. 316 УК РФ («Укрывательство особо тяжкого преступления»). Следствие считает, что он укрывал Трепову в своей квартире после террористического акта.

Татарский погиб 2 апреля в петербургском кафе «Стрит-бар». Трепова пришла на творческий вечер военкора, представилась Анастасией и подарила журналисту статуэтку, внутри которой находилось самодельное взрывное устройство, которое позже взорвалось в его руках.

На следующий день девушку задержали. Было возбуждено уголовное дело об убийстве, которое позже переквалифицировали в террористический акт. 13 апреля Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сообщила, что к убийству причастны украинские спецслужбы.

В июле Треповой было предъявлено окончательное обвинение по делу о теракте в кафе. Следователи собрали доказательства и установили, что организацией теракта занимались лица, находившиеся на территории Украины. Уточнялось, что они завербовали Трепову для исполнения преступления через соцсети.

Позже, 10 октября, СК РФ сообщил о завершении расследования дела в отношении девушки. 17 октября Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение, а 20 октября дело Треповой поступило во 2-й Западный окружной военный суд.