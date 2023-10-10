Реклама
Прямой эфир
Мир
В секторе Газа в результате авиаудара погибли двое палестинских журналистов
Общество
СК завершил расследование дела Треповой о теракте в Петербурге
Культура
Третьяковская галерея впервые показала публике свой самый крупный экспонат
Политика
Премьер-министр Ирака прибыл с визитом в Россию
Общество
Жителя Приморья арестовали по обвинению в шпионаже в пользу Украины
Мир
Партия Японии утвердила решение об исключении посетившего РФ депутата
Мир
Число погибших палестинцев в конфликте с Израилем превысило 700
Мир
Семья из 14 человек погибла при атаках ВВС Израиля на сектор Газа
Мир
Пушков призвал отнестись серьезно к словам генерала Милли о конфликте с Россией
Мир
Карлсон указал на возможные последствия конфликта на Ближнем Востоке
Мир
Quds сообщил о вторжении израильских войск в Наблус на Западном берегу
Армия
Бойцы группировки «Юг» нанесли поражение войскам ВСУ в ДНР
Общество
Два землетрясения за сутки зафиксировали на Камчатке
Мир
Forbes сообщил о потере Израилем шести танков «Меркава» из-за атаки ХАМАС

СК завершил расследование дела Треповой о теракте в Петербурге

0
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следственный комитет РФ завершил расследование дела в отношении Дарьи Треповой (внесена в реестр террористов и экстремистов) после теракта в кафе в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский. Об этом во вторник, 10 октября, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Девушку обвинили в совершении преступлений, предусмотренных «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ («Террористический акт, совершенный организованной группой, повлекший причинение смерти человеку»), ч. 4 ст. 222.1 УК РФ («Незаконный оборот взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенный организованной группой») и ч. 4 ст. 327 УК РФ («Использование заведомо поддельного документа с целью скрыть другое преступление)».

К уголовной ответственности также привлечен Дмитрий Касинцев по ч. 2 ст. 316 УК РФ («Укрывательство особо тяжкого преступления»). По официальным данным, он укрывал Трепову в своей квартире после террористического акта.

Кроме того, следствием было установлено, что преступление Треповой подготовили на Украине лица, не согласные с проведением специальной военной операции (СВО) Вооруженными Силами РФ.

Теракт, к которому тщательно готовились длительное время, был организован для того, чтобы вселить страх в российских граждан, поддерживающих действия правительства страны. Помимо этого, другой целью преступления была дискредитация деятельности органов государственной власти РФ.

Отмечается, что расследование в отношении организаторов теракта продолжается.

Черный день Петербурга: кто причастен к убийству военного блогера Татарского
От взрыва в кафе в центре города пострадали не меньше 30 человек

До этого, в июле, ей было предъявлено окончательное обвинение по делу о теракте в кафе. Следователи собрали доказательства и установили, что организацией теракта занимались лица, находившиеся на территории Украины. Уточнялось, что они завербовали Трепову для исполнения преступления через соцсети.

Владлен Татарский погиб 2 апреля в петербургском кафе «Стрит-бар». Девушка пришла на творческий вечер военкора, представилась Анастасией и подарила журналисту статуэтку, внутри которой находилось самодельное взрывное устройство, которое позже взорвалось в его руках.

На следующий день ее задержали. Было возбуждено уголовное дело об убийстве, которое позже переквалифицировали на террористический акт. 4 апреля Трепова была арестована.

Позднее, 13 апреля, Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сообщила, что к убийству причастны украинские спецслужбы.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023