СК завершил расследование дела Треповой о теракте в Петербурге

Следственный комитет РФ завершил расследование дела в отношении Дарьи Треповой (внесена в реестр террористов и экстремистов) после теракта в кафе в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский. Об этом во вторник, 10 октября, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Девушку обвинили в совершении преступлений, предусмотренных «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ («Террористический акт, совершенный организованной группой, повлекший причинение смерти человеку»), ч. 4 ст. 222.1 УК РФ («Незаконный оборот взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенный организованной группой») и ч. 4 ст. 327 УК РФ («Использование заведомо поддельного документа с целью скрыть другое преступление)».

К уголовной ответственности также привлечен Дмитрий Касинцев по ч. 2 ст. 316 УК РФ («Укрывательство особо тяжкого преступления»). По официальным данным, он укрывал Трепову в своей квартире после террористического акта.

Кроме того, следствием было установлено, что преступление Треповой подготовили на Украине лица, не согласные с проведением специальной военной операции (СВО) Вооруженными Силами РФ.

Теракт, к которому тщательно готовились длительное время, был организован для того, чтобы вселить страх в российских граждан, поддерживающих действия правительства страны. Помимо этого, другой целью преступления была дискредитация деятельности органов государственной власти РФ.

Отмечается, что расследование в отношении организаторов теракта продолжается.

До этого, в июле, ей было предъявлено окончательное обвинение по делу о теракте в кафе. Следователи собрали доказательства и установили, что организацией теракта занимались лица, находившиеся на территории Украины. Уточнялось, что они завербовали Трепову для исполнения преступления через соцсети.

Владлен Татарский погиб 2 апреля в петербургском кафе «Стрит-бар». Девушка пришла на творческий вечер военкора, представилась Анастасией и подарила журналисту статуэтку, внутри которой находилось самодельное взрывное устройство, которое позже взорвалось в его руках.

На следующий день ее задержали. Было возбуждено уголовное дело об убийстве, которое позже переквалифицировали на террористический акт. 4 апреля Трепова была арестована.

Позднее, 13 апреля, Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сообщила, что к убийству причастны украинские спецслужбы.