Треповой предъявлено окончательное обвинение по делу о теракте в кафе Петербурга

Следственный комитет (СК) РФ предъявил окончательное обвинение фигурантке дела о теракте в кафе в Санкт-Петербурге, где погиб военкор Владлен Татарский, Дарье Треповой (внесена в перечень террористов и экстремистов в РФ). Об этом сообщил в понедельник, 25 июля, председатель СК Александр Бастрыкин.

«Ей (Треповой. — Ред.) было предъявлено окончательное обвинение в совершении террористического акта, незаконном обороте взрывных устройств и подделке документов», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

Бастрыкин добавил, что Трепова пыталась убедить следствие, что не знала о бомбе.

«Трепова пыталась убедить следствие, что якобы не знала о бомбе и думала, что в статуэтке находится устройство для слежения. Однако следственным путем удалось установить, что на самом деле она была осведомлена о том, что передает военкору именно статуэтку со взрывчаткой», — пояснил он.

Бастрыкин также сообщил, что следователи СК РФ собрали доказательства и установили, что организацией теракта занимались лица, находившиеся на территории Украины. По его словам, они же через социальные сети завербовали Трепову для исполнения преступления.

Глава СК также отметил, что в ходе следствия было проведено около 200 экспертиз. В итоге потерпевшими были признаны 85 человек, всего было допрошено около 400 человек.

Владлен Татарский погиб 2 апреля 2023-го в петербургском кафе «Стрит-бар». Туда Трепова пришла на творческий вечер военкора. Она представилась Анастасией и подарила журналисту статуэтку, внутри которой находилось самодельное взрывное устройство, которое позже взорвалось в его руках.

На следующий день Трепову задержали. Главным следственным управлением СК России по Санкт-Петербургу было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство». Позже оно было переквалифицировано на террористический акт. Позднее Федеральная служба безопасности (ФСБ) сообщила, что к убийству причастны украинские спецслужбы.