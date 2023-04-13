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ФСБ назвала спецслужбы Украины организаторами убийства Татарского

ФСБ РФ: теракт, при котором погиб Владлен Татарский, организовали спецслужбы Украины и их агентура
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Фото: ФСБ РФ
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Теракт, при котором погиб военкор Владлен Татарский, организовали спецслужбы Украины и их агентура, в том числе из среды российской оппозиции. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службой безопасности (ФСБ) РФ в четверг, 13 апреля.

«ФСБ РФ совместно со Следственным комитетом РФ и органами полиции установлено, что организаторами теракта 2 апреля 2023 года в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военный корреспондент Фомин Максим (Владлен Татарский) и получили ранения более 50 человек, являлись спецслужбы Украины и их агентура, в том числе из среды скрывающихся за рубежом российских оппозиционеров», — говорится в сообщении.

Так, было установлено, что руководителями экстремистской организации ФБК (внесена в реестр НКО-иноагентов и признана экстремистской организацией, деятельность которой в России запрещена) Леонидом Волковым и Иваном Ждановым (настоящий материал касается физических лиц, выполняющих функции иностранных агентов Леонида Волкова и Ивана Жданова) после начала проведения Россией специальной военной операции (СВО) неоднократно заявлялось о необходимости ведения подрывной деятельности в России с целью изменения конституционного строя РФ «любыми доступными способами».

Как результат, 2 апреля сторонница ФБК гражданка России Дарья Трепова совершила террористический акт в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб Фомин и получили ранения более 50 человек. 12 апреля суд принял решение об аресте Треповой до 2 июня 2023 года.

В отношении Волкова и Жданова СК России возбудил и расследует уголовные дела за публичные призывы к осуществлению террористической и экстремистской деятельности (ст. 205.2 и 280 УК РФ), в рамках которых они объявлены в розыск.

Также стало известно, что в процессе расследования было установлено, что вместе с Треповой убийство Фомина готовил член украинской диверсионно-террористической группы гражданин Украины Юрий Денисов, который с помощью сервиса «экспресс-доставки» через посредника передал ей в Москве взрывное устройство, спрятанное в бюст военкора.

После совершения теракта, 3 апреля, Денисов транзитом через Армению вылетел из России в Турцию. Инициирована процедура объявления его в международный розыск.

Расследование теракта продолжается.

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Теракт в кафе в Санкт-Петербурге был совершен 2 апреля. Тогда Трепова пришла на творческий вечер военкора Владлена Татарского в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной. Она представилась Анастасией и подарила журналисту статуэтку, внутри которой находилось самодельное взрывное устройство, которое позже взорвалось в его руках.

На следующий день Трепову задержали. Главным следственным управлением СК России по Санкт-Петербургу было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство». Позже оно было переквалифицировано на террористический акт.

Комментируя теракт, 8 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что за всё время с момента гибели военкора Владлена Татарского не прозвучало ни «слова осуждения» со стороны западных «радетелей» за свободу СМИ, зато немало было попыток выставить обвиняемую в убийстве жертвой. Она подчеркнула, что теракт изначально имел очевидные характеристики преступления под чужим флагом.

Владлена Татарского похоронили 8 апреля на Троекуровском кладбище в Москве. Очередь из желающих проститься с ним растянулась на сотни метров. На время прощания с погибшим на кладбище действовали повышенные меры безопасности.

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