Захарова указала на попытки Запада сделать из обвиняемой в убийстве Татарского жертву

За всё время с момента гибели военкора Владлена Татарского не прозвучало ни «слова осуждения» со стороны западных «радетелей» за свободу СМИ, зато немало было попыток выставить обвиняемую в убийстве жертвой. Об этом в день прощания с журналистом, 8 апреля, написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«За шесть дней, прошедших с момента взрыва в том питерском кафе, никто из западных «радетелей» за свободу СМИ и безопасность журналистов не выдавил из себя и слова осуждения этой <...> жестокости, не выразил элементарного сострадания к потерпевшим. Зато морально деградировавшая подозреваемая вызывает у них куда большее сочувствие. На Западе из нее пытаются лепить образ жертвы», — написала она в Telegram.

Как подчеркнула Захарова, теракт изначально имел очевидные характеристики преступления под чужим флагом — очередная инсценировка — любимый Западом прием, о чем в 2022 году говорил глава МИД Сергей Лавров, приводя отдельные эпизоды богатой истории фабрикаций.

«Патологическое лицемерие давно стало политической традицией западного либерализма, его безусловным рефлексом. Это особенно хорошо видно на примере насквозь лживой заботы о правах журналистов и СМИ», — подчеркнула дипломат.

Она также привела в своем высказывании идею о том, что сегодня фронт проходит везде: в зоне боевых действий, в тылу и в городах, в сердцах и умах. Это доказал Татарский, который неоднократно находился в смертельно опасных ситуациях, но погиб в центре мирного Санкт-Петербурга.

Военкора Владлена Татарского похоронили 8 апреля на Троекуровском кладбище в Москве. Очередь из желающих проститься с ним растянулась на сотни метров.

Как в ходе церемонии отметил глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий, Татарский «жил честно, как герой, и ушел из жизни как герой». Политик выразил уверенность, что военкор станет примером для тысяч молодых россиян.

Татарский погиб 2 апреля в Санкт-Петербурге при взрыве в кафе «Стрит-бар», где была организована его творческая встреча. Возбуждено уголовное дело об убийстве, которое позднее было переквалифицировано на террористический акт.

3 апреля Следственный комитет РФ сообщил о задержании подозреваемой во взрыве Дарьи Треповой, на следующий день ее арестовали на два месяца. Дело переведено в закрытый режим.

Национальный антитеррористический комитет заявил, что к произошедшему могут иметь отношение украинские спецслужбы и ФБК (внесен в реестр НКО-иноагентов и признан экстремистской организацией, деятельность которой в России запрещена). В Кремле подчеркнули, что Россия в очередной раз столкнулась с проявлением деятельности киевского режима.