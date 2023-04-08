Реклама
Прямой эфир
Мир
На Западе рассказали об опасности утечки разведданных для Украины
Мир
Сирия выпустила три ракеты в сторону Израиля
Армия
Боец ВС РФ вытащил раненого товарища из-под обстрела украинских националистов
Общество
Мужчина погиб при обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ
Мир
Сторонники ПЦУ захватили кафедральный собор УПЦ в Хмельницкой области
Общество
В правоохранительных органах сообщили о сотрудничестве Треповой со следствием
Общество
СК возбудил уголовное дело после избиения ребенка в саду в Балашихе
Мир
Reuters сообщило о переброске атомной подлодки ВМС США на Ближний Восток
Мир
В Сербии призвали отправить в отставку министра экономики
Происшествия
Число пострадавших при обстреле Ясиноватой ВСУ выросло до семи
Спорт
«Спартак» сыграл вничью с «Динамо» со счетом 3:3 в матче РПЛ
Происшествия
Четыре человека погибли в результате наезда неуправляемого автобуса в Казахстане
Спорт
Футболисты «Ахмата» победили «Урал» в матче РПЛ
Сюжет:

Захарова указала на попытки Запада сделать из обвиняемой в убийстве Татарского жертву

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

За всё время с момента гибели военкора Владлена Татарского не прозвучало ни «слова осуждения» со стороны западных «радетелей» за свободу СМИ, зато немало было попыток выставить обвиняемую в убийстве жертвой. Об этом в день прощания с журналистом, 8 апреля, написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«За шесть дней, прошедших с момента взрыва в том питерском кафе, никто из западных «радетелей» за свободу СМИ и безопасность журналистов не выдавил из себя и слова осуждения этой <...> жестокости, не выразил элементарного сострадания к потерпевшим. Зато морально деградировавшая подозреваемая вызывает у них куда большее сочувствие. На Западе из нее пытаются лепить образ жертвы», — написала она в Telegram.

Как подчеркнула Захарова, теракт изначально имел очевидные характеристики преступления под чужим флагом — очередная инсценировка — любимый Западом прием, о чем в 2022 году говорил глава МИД Сергей Лавров, приводя отдельные эпизоды богатой истории фабрикаций.

«Патологическое лицемерие давно стало политической традицией западного либерализма, его безусловным рефлексом. Это особенно хорошо видно на примере насквозь лживой заботы о правах журналистов и СМИ», — подчеркнула дипломат.

Она также привела в своем высказывании идею о том, что сегодня фронт проходит везде: в зоне боевых действий, в тылу и в городах, в сердцах и умах. Это доказал Татарский, который неоднократно находился в смертельно опасных ситуациях, но погиб в центре мирного Санкт-Петербурга.

Подрыв доверия: в убийстве Владлена Татарского мог быть соучастник
Не исключено, что он находился в кафе и привел в действие взрывное устройство

Военкора Владлена Татарского похоронили 8 апреля на Троекуровском кладбище в Москве. Очередь из желающих проститься с ним растянулась на сотни метров.

Как в ходе церемонии отметил глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий, Татарский «жил честно, как герой, и ушел из жизни как герой». Политик выразил уверенность, что военкор станет примером для тысяч молодых россиян.

Татарский погиб 2 апреля в Санкт-Петербурге при взрыве в кафе «Стрит-бар», где была организована его творческая встреча. Возбуждено уголовное дело об убийстве, которое позднее было переквалифицировано на террористический акт.

3 апреля Следственный комитет РФ сообщил о задержании подозреваемой во взрыве Дарьи Треповой, на следующий день ее арестовали на два месяца. Дело переведено в закрытый режим.

Национальный антитеррористический комитет заявил, что к произошедшему могут иметь отношение украинские спецслужбы и ФБК (внесен в реестр НКО-иноагентов и признан экстремистской организацией, деятельность которой в России запрещена). В Кремле подчеркнули, что Россия в очередной раз столкнулась с проявлением деятельности киевского режима.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023