Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Аксенов сообщил о сбитой над Феодосией ракете
Общество
Началась церемония прощания с военкором Владленом Татарским
Армия
Российские силы уничтожили до 20 боевиков на купянском направлении
Общество
Публицист Безсонов объяснил, почему Татарский стал целью Киева
Политика
Медведев предрек исчезновение Украины
Туризм
Спрос на горнолыжные курорты России увеличился на 15%
Армия
Российские военные уничтожили разведгруппу ВСУ на южнодонецком направлении
Мир
В Китае заявили о сомнительной ситуации в ЕС после вхождения Финляндии в НАТО
Мир
Военный аналитик предрек крупнейшую мобилизацию на Украине перед контрнаступлением
Мир
Reuters сообщило о пятом с начала года снижении цен на электромобили Tesla
Общество
В Екатеринбурге открыли памятную доску погибшему в спецоперации гвардии лейтенанту
Армия
Летчик Су-27 одним боевым вылетом лишил националистов двух Ми-24 и одного Су-25
Общество
Источник сообщил о задержании второго причастного к нападению на силовиков в Ингушетии
Сюжет:

Слуцкий назвал Татарского примером для тысяч молодых россиян

Слуцкий: военкор Татарский жил как герой и ушел из жизни как герой
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий заявил, что военкор Владлен Татарский «жил честно, как герой, и ушел из жизни как герой» и станет примером для тысяч молодых россиян.

В субботу, 8 апреля, на Троекуровском кладбище проходит церемония прощания с Татарским. Проводить военкора в последний путь приехал и депутат.

«Мы сегодня провожаем в последний путь настоящего парня, настоящего сына великой России, который отдал жизнь за будущее своей страны. <...> Он всегда жил по правде, говорил то, что думает, и его жизнь была яркой, правдивой. Была, есть и останется примером для тех молодых людей, которые сегодня живут за Россию, которые плечом к плечу встают <...> за то, чтобы террористическая нечисть и мразь никогда более не топтала нашу землю», — сказал парламентарий.

Слуцкий добавил, что орден Мужества, которым Татарский был награжден посмертно, — это достойная награда.

«Он жил честно, как герой, и ушел из жизни как герой. На его примере будут учиться тысячи молодых россиян», — отметил депутат.

Подрыв доверия: в убийстве Владлена Татарского мог быть соучастник
Не исключено, что он находился в кафе и привел в действие взрывное устройство

Также на церемонию приехал музыкант Аким Апачев. Он подчеркнул, что работу Татарского сложно переоценить, а его гибель «родила легенду».

Военный обозреватель Даниил Безсонов, в свою очередь, отметил, что Татарский объяснял бойцам, за что они сражаются, поэтому и стал целью Киева. Он выразил уверенность, что теракт планировало Главное управление разведки минобороны Украины и реализовало через третьих лиц.

Татарский погиб 2 апреля в Санкт-Петербурге при взрыве в кафе «Стрит-бар», где была организована его творческая встреча. Возбуждено уголовное дело об убийстве, которое позднее было переквалифицировано на террористический акт.

Национальный антитеррористический комитет назвал случившееся терактом, а также заявил, что к произошедшему могут иметь отношение украинские спецслужбы и ФБК (внесен в реестр НКО-иноагентов и признан экстремистской организацией, деятельность которой в России запрещена). В Кремле, в свою очередь, подчеркнули, что Россия в очередной раз столкнулась с проявлением деятельности киевского режима.

3 апреля СК РФ сообщил о задержании подозреваемой во взрыве Дарьи Треповой, на следующий день ее арестовали на два месяца. Дело переведено в закрытый режим.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023