Слуцкий назвал Татарского примером для тысяч молодых россиян

Глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий заявил, что военкор Владлен Татарский «жил честно, как герой, и ушел из жизни как герой» и станет примером для тысяч молодых россиян.

В субботу, 8 апреля, на Троекуровском кладбище проходит церемония прощания с Татарским. Проводить военкора в последний путь приехал и депутат.

«Мы сегодня провожаем в последний путь настоящего парня, настоящего сына великой России, который отдал жизнь за будущее своей страны. <...> Он всегда жил по правде, говорил то, что думает, и его жизнь была яркой, правдивой. Была, есть и останется примером для тех молодых людей, которые сегодня живут за Россию, которые плечом к плечу встают <...> за то, чтобы террористическая нечисть и мразь никогда более не топтала нашу землю», — сказал парламентарий.

Слуцкий добавил, что орден Мужества, которым Татарский был награжден посмертно, — это достойная награда.

«Он жил честно, как герой, и ушел из жизни как герой. На его примере будут учиться тысячи молодых россиян», — отметил депутат.

Также на церемонию приехал музыкант Аким Апачев. Он подчеркнул, что работу Татарского сложно переоценить, а его гибель «родила легенду».

Военный обозреватель Даниил Безсонов, в свою очередь, отметил, что Татарский объяснял бойцам, за что они сражаются, поэтому и стал целью Киева. Он выразил уверенность, что теракт планировало Главное управление разведки минобороны Украины и реализовало через третьих лиц.

Татарский погиб 2 апреля в Санкт-Петербурге при взрыве в кафе «Стрит-бар», где была организована его творческая встреча. Возбуждено уголовное дело об убийстве, которое позднее было переквалифицировано на террористический акт.

Национальный антитеррористический комитет назвал случившееся терактом, а также заявил, что к произошедшему могут иметь отношение украинские спецслужбы и ФБК (внесен в реестр НКО-иноагентов и признан экстремистской организацией, деятельность которой в России запрещена). В Кремле, в свою очередь, подчеркнули, что Россия в очередной раз столкнулась с проявлением деятельности киевского режима.

3 апреля СК РФ сообщил о задержании подозреваемой во взрыве Дарьи Треповой, на следующий день ее арестовали на два месяца. Дело переведено в закрытый режим.