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Началась церемония прощания с военкором Владленом Татарским

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В Москве 8 апреля на Троекуровском кладбище началась церемония прощания с военкором Владленом Татарским. В траурным зал вошел почетный караул.

На предоставленных кадрах видно, как люди, пришедшие проводить журналиста в последний путь, занимают свои места. У гроба также дежурят вооруженные охранники.

На кладбище действуют повышенные меры безопасности: въезжающие на территорию автомобили досматривают с собаками, посетителей просят пройти через рамки металлодетектора, в воздухе кружит вертолет.

Проститься с Татарским приехал рэпер Аким Апачев. Он назвал военкора своим другом, а его смерть — личной утратой. По словам музыканта, ежедневные включения журналиста были колоссальной работой, он поддерживал всю страну.

В свою очередь военный обозреватель Даниил Безсонов, также прибывший на церемонию, выразил уверенность, что к убийству Татарского причастно минобороны Украины. Он отметил, что военкор «давал смысл», разъяснял, что врага надо остановить «здесь и сейчас», из-за чего стал жертвой киевского режима.

Татарский погиб 2 апреля в Санкт-Петербурге при взрыве в кафе «Стрит-бар», где была организована его творческая встреча. Возбуждено уголовное дело об убийстве, которое позднее было переквалифицировано на террористический акт.

Национальный антитеррористический комитет назвал случившееся терактом, а также заявил, что к произошедшему могут иметь отношение украинские спецслужбы и ФБК (внесен в реестр НКО-иноагентов и признан экстремистской организацией, деятельность которой в России запрещена). В Кремле, в свою очередь, подчеркнули, что Россия в очередной раз столкнулась с проявлением деятельности киевского режима.

3 апреля СК РФ сообщил о задержании подозреваемой во взрыве Дарьи Треповой, на следующий день ее арестовали на два месяца. Дело переведено в закрытый режим.

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