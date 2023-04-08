Публицист Безсонов объяснил, почему Татарский стал целью Киева

К гибели военного журналиста Владлена Татарского причастно минобороны Украины. Уверенность в этом выразил военный обозреватель Даниил Безсонов.

По его словам, Татарский «давал смысл, <...> объяснял, разъяснял в первую очередь то, что ребята пришли на войну, чтобы война не пришла к вам в города, чтобы остановить врага здесь и сейчас», из-за чего и «стал целью для киевского режима».

«Я более чем уверен, что Главное управление разведки минобороны Украины планировало эту операцию, реализовывало через третьих лиц», — добавил Безсонов.

В субботу, 8 апреля, на Троекуровском кладбище проходит церемония прощания с Татарским. Проводить военкора в последний путь пришел и музыкант Аким Апачев. Он подчеркнул, что работу Татарского сложно переоценить.

«Я хочу отметить, что, да, они его убили, но тем самым родили легенду. <...> Мы воюем не с Украиной, мы воюем с террористическим украинским режимом. Враг будет разбит, победа за нами», — указал он.

Татарский погиб 2 апреля в Санкт-Петербурге при взрыве в кафе «Стрит-бар», где была организована его творческая встреча. Возбуждено уголовное дело об убийстве, которое позднее было переквалифицировано на террористический акт.

Национальный антитеррористический комитет назвал случившееся терактом, а также заявил, что к произошедшему могут иметь отношение украинские спецслужбы и ФБК (внесен в реестр НКО-иноагентов и признан экстремистской организацией, деятельность которой в России запрещена). В Кремле, в свою очередь, подчеркнули, что Россия в очередной раз столкнулась с проявлением деятельности киевского режима.

3 апреля СК РФ сообщил о задержании подозреваемой во взрыве Дарьи Треповой, на следующий день ее арестовали на два месяца. Дело переведено в закрытый режим.

5 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия намерена выдвинуть теракт на обсуждение в Совете Безопасности ООН.