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В Москве прощаются с военкором Владленом Татарским

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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В Москве в субботу, 8 апреля, прощаются с журналистом Владленом Татарским. Церемония будет проходить на Троекуровском кладбище, где уже собрались желающие проводить военкора в последний путь.

На кладбище действуют исключительные меры безопасности: въезжающие на территорию автомобили досматривают с собаками, посетителей просят пройти через рамки металлодетектора, в воздухе кружит вертолет.

В частности, на церемонию приехал музыкант Аким Апачев. Он назвал Татарского своим близким другом, а его гибель — личной утратой.

«То, что делал Владлен для всей страны, сложно переоценить. Ежевечерние его включения, если быть объективным, — это же очень сложно, каждый вечер, несмотря на то что он выполнял специальные задачи, <...> он всё равно находил время и поддерживал всю страну, делал колоссальную работу. Я хочу отметить, что, да, они его убили, но тем самым родили легенду. <...> Мы воюем не с Украиной, мы воюем с террористическим украинским режимом. Враг будет разбит, победа за нами», — подчеркнул Апачев.

Проститься с военкором приехала и Ирина Ларионова, вдова петербургского добровольца с позывным Арни, погибшего в феврале. Она отметила, что если «после гибели Андрея [было] отчаяние, то сейчас, после Владлена, злость».

«И что надо всё закончить, чтобы не было зря», — подчеркнула она.

Татарский погиб при взрыве в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной в Санкт-Петербурге 2 апреля. В заведении у корреспондента была организована творческая встреча.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство». Председатель СК Александр Бастрыкин поставил расследование на контроль. Позже дело было переквалифицировано на террористический акт.

Национальный антитеррористический комитет назвал случившееся терактом, а также заявил, что к произошедшему могут иметь отношение украинские спецслужбы и ФБК (внесен в реестр НКО-иноагентов и признан экстремистской организацией, деятельность которой в России запрещена). В Кремле, в свою очередь, подчеркнули, что Россия в очередной раз столкнулась с проявлением деятельности киевского режима.

3 апреля СК РФ сообщил о задержании подозреваемой во взрыве Дарьи Треповой, позже ее этапировали в Москву и на следующий день арестовали на два месяца. Дело переведено в закрытый режим.

5 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия намерена выдвинуть на обсуждение в Совете Безопасности ООН теракт в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб российский военкор.

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