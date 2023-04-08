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Военкора Владлена Татарского проводили в последний путь

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Гроб с телом военкора Владлена Татарского несут к месту захоронения на Троекуровском кладбище в Москве.

Очередь из желающих проститься с ним тянется с улицы. Перед гробом несут фотографию военкора. На месте прощания с Татарским траурную мелодию исполняет военный духовой оркестр.

На время прощания с погибшим на кладбище действуют повышенные меры безопасности.

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Как в ходе церемонии отметил глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий, Татарский «жил честно, как герой, и ушел из жизни как герой». Политик выразил уверенность, что военкор станет примером для тысяч молодых россиян.

Татарский погиб 2 апреля в Санкт-Петербурге при взрыве в кафе «Стрит-бар», где была организована его творческая встреча. Возбуждено уголовное дело об убийстве, которое позднее было переквалифицировано на террористический акт.

3 апреля Следственный комитет (СК) РФ сообщил о задержании подозреваемой во взрыве Дарьи Треповой, на следующий день ее арестовали на два месяца. Дело переведено в закрытый режим.

Национальный антитеррористический комитет (НАК) заявил, что к произошедшему могут иметь отношение украинские спецслужбы и ФБК (внесен в реестр НКО-иноагентов и признан экстремистской организацией, деятельность которой в России запрещена). В Кремле подчеркнули, что Россия в очередной раз столкнулась с проявлением деятельности киевского режима.

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