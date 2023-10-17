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Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Дарьи Треповой

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Заключительное обвинение по делу Дарьи Треповой (внесена в реестр террористов и экстремистов) о теракте в кафе Санкт-Петербурга, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, утверждено. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ во вторник, 17 октября.

Девушка обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ («Террористический акт, совершенный организованной группой, повлекший причинение смерти человеку»), ч. 4 ст. 222.1 УК РФ («Незаконный оборот взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенный организованной группой») и ч. 4 ст. 327 УК РФ («Использование заведомо поддельного документа с целью скрыть другое преступление)».

Кроме того, другой фигурант дела, Дмитрий Касинцев, привлечен к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 316 УК РФ («Укрывательство особо тяжкого преступления»). Установлено, что он, зная о совершенном Треповой преступлении, укрыл ее в своей квартире.

По версии следователей, Трепова вошла в состав организованной группы для совершения теракта с целью дестабилизации органов власти и понуждения их к принятию решения о прекращении спецоперации. Как указано, она неоднократно посещала мероприятия Татарского, чтобы войти к нему в доверие.

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Татарский погиб 2 апреля в петербургском кафе «Стрит-бар». Девушка пришла на творческий вечер военкора, представилась Анастасией и подарила журналисту статуэтку, внутри которой находилось самодельное взрывное устройство, которое позже взорвалось в его руках.

На следующий день ее задержали. Было возбуждено уголовное дело об убийстве, которое позже переквалифицировали в террористический акт. После, 4 апреля, Трепова была арестована. Позднее, 13 апреля, Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сообщила, что к убийству причастны украинские спецслужбы.

В июле ей было предъявлено окончательное обвинение по делу о теракте в кафе. Следователи собрали доказательства и установили, что организацией теракта занимались лица, находившиеся на территории Украины. Уточнялось, что они завербовали Трепову для исполнения преступления через соцсети.

10 октября СК РФ сообщил, что завершил расследование дела в отношении девушки. К уголовной ответственности также был привлечен Касинцев по ч. 2 ст. 316 УК РФ («Укрывательство особо тяжкого преступления»).

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