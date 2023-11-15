Доказательства видны: обвиняемой в убийстве военкора Татарского грозит 30 лет

За убийство военкора Владлена Татарского Дарья Трепова (внесена в реестр террористов и экстремистов) получила 132 тыс. руб. в криптовалюте . Об этом сообщил прокурор на стартовавшем в Санкт-Петербурге суде. Теракт произошел 2 апреля 2023 года — Трепова пришла на творческий вечер военкора и подарила ему статуэтку, начиненную взрывчаткой. Татарский погиб на месте, еще 40 человек пострадали. Обвиняемая привела замаскированное устройство в боевое состояние, а сам взрыв произвели дистанционно с эстонской сим-карты, уточнил прокурор. Трепова свою вину не признала — по словам адвоката, она думала, что в статуэтке находится подслушивающая аппаратура. По совокупности обвинений ей может грозить до 30 лет, считают юристы.

Как произошел теракт в Санкт-Петербурге

Второй Западный окружной суд Санкт-Петербурга приступил к рассмотрению уголовного дела о теракте, в котором погиб военный блогер Максим Фомин, более известный как Владлен Татарский. Взрыв прозвучал в кафе Street Food Bar на Университетской набережной в Санкт-Петербурге 2 апреля этого года. В этот момент там проходил творческий вечер военкора. Послушать его выступление пришли десятки зрителей. В их числе была и 26-летняя Дарья Трепова. С собой она принесла статуэтку — шуточный бюст, изображающий самого блогера.

Судя по видео, которое распространилось в СМИ и соцсетях после взрыва, Татарский хорошо ее знал и доверял. Назвавшись художницей по имени Настя, Трепова до этого несколько раз ходила на творческие вечера военкора, и таким образом примелькалась.

«Настя, проходи, садись сюда!», — говорит Татарский Треповой, спокойно принимая бюст и указывая на место недалеко от себя. «Я стесняюсь!», — отвечает Трепова и садится чуть дальше, в нескольких метрах от сцены. При этом она как бы отстраняется от него руками и продолжает смущенно улыбаться. Блогер с интересом рассматривает свою копию — статуэтка ему явно нравится. В этот момент она взрывается.

В кафе посыпались перегородки, выбило стекла в окнах. Владлен Татарский погиб на месте, еще около 40 человек пострадали.

Эмоции Треповой после взрыва оценить сложно — на видео с камеры наблюдения ее видно на выходе из кафе лишь со спины. На допросе она заявила, что не знала о находящейся в скульптуре взрывчатке, однако дальнейшие ее действия это опровергают, считают следователи.

После теракта она приехала на съемную квартиру, остригла волосы и сменила повседневный стиль на спортивный. Несколько часов каталась по городу — по мнению следствия, чтобы запутать следы. Затем приехала на квартиру к другу мужа Дмитрию Касинцеву. На следующее утро обоих задержали.

Опроверг неведение Треповой и полиграф — в момент, когда ей задали вопрос о том, знала ли она, что за подарок несет Татарскому, ее биохимические показатели резко изменились, сообщал ранее источник телеканала «78».

Обвинительное заключение по делу утверждала Генпрокуратура. Трепову судят по трем статьям — кроме теракта, ей вменяют незаконный оборот взрывчатых веществ и подделку документов (у нее нашли поддельные водительские права). Другой фигурант дела Дмитрий Касинцев привлечен к уголовной ответственности за укрывательство особо тяжкого преступления.

«Известия» выяснили, что ранее Трепова хотела стать медиком, но потом бросила учебу и переехала в Москву. В 2019 году ее отчислили из Петербургского госуниверситета (СПбГУ), где она училась на медицинском факультете, сообщили в вузе на запрос издания.

По версии следствия, Дарья Трепова была завербована украинскими спецслужбами и получала гонорары в криптовалюте.

Какое наказание грозит Дарье Треповой

Дарью Трепову привезли на процесс в автозаке из московского СИЗО «Лефортово». Безопасность перед началом процесса обеспечивали бойцы отряда специального назначения. Со служебными собаками они осматривали территорию суда — изучали припаркованные на заднем дворе машины и прошерстили в поисках опасных предметов даже осеннюю листву.

Дмитрий Касинцев пришел в суд сам — все это время он находился под домашним арестом. Корреспондент «Известий» попытался расспросить молодого человека о том, знала ли Дарья Трепова о готовящемся теракте и почему вместо обращения в полицию он решил укрыть ее в своей квартире. Однако мужчина не проронил ни слова, как и сопровождавший его адвокат.

Среди тех, кто пришел на заседание, были пострадавшие при взрыве и их родственники. Мать петербуржца Григория Путина в тот злополучный день была в кафе.

— Я хочу, чтобы Дарья Трепова ответила по всей строгости закона. Я думаю, что она знала, что было внутри статуэтки. Нам с мамой было очень тяжело это переживать, я пришел сюда ее поддержать, — сказал молодой человек.

Житель Петербурга Игнат заявил «Известиям», что «всем понятно, какой будет приговор, вопросы остаются только по конкретной мере».

Процесс собрал много журналистов — объективы всех телекамер были направлены на Трепову. Она стояла в судебном аквариуме в строгой черно-белой одежде в окружении сотрудников полиции и против съемки не возражала. В зале была и жена Татарского Ксения Фомина, она не хотела, чтобы процесс снимали на видео.

Дарья Трепова получила 132 тыс. руб. на криптокошелек за убийство Владлена Татарского, сообщил на процессе прокурор. Она привела в боевое состояние замаскированное взрывное устройство, а сам взрыв был произведен дистанционно с эстонской сим-карты, сказал он.

Адвокат Треповой Даниил Берман заявил, что за последнее время по делу произошел ряд «абсурдных утечек». Но что это за утечки и с чем именно он не согласен, юрист не уточнил, пообещав прокомментировать это позднее в суде. Он подчеркнул, что его подзащитная не знала, что она несет в кафе и считала, что в статуэтке находится подслушивающее устройство.

— Дарья признала свою вину в том, что у нее были поддельные права. Вину в теракте и переносе взрывчатых веществ она категорически отвергла, и это ее последовательная позиция. Дарью допрашивали 9 часов, но она ни разу от своих слов не отказалась. На всех этапах следствия она охотно давала показания, и они были последовательными, согласующимися между собой, — сказал адвокат.

Как стало известно в суде, один из присутствовавших во время взрыва впоследствии умер. Как выяснили «Известия», это философ и психолог Виктор Полиектов, прощание с ним прошло в Петербурге 11 ноября. Однако, его смерть не связана с терактом, сообщила «Известиям» его племянница Мария Барышкова.

Учтет ли суд полиграф

Обвинение может запросить для Треповой максимальное наказание, а именно 30 лет лишения свободы, полагает адвокат Алексей Гавришев.

— Но учитывая ее сотрудничество со следствием, можно предположить, что в итоге такой срок вряд ли назначат, — отметил он.

Если бы на скамье подсудимых по такому обвинению оказался мужчина, ему могли бы запросить и пожизненное лишение свободы, но женщин уголовный закон относит к категории лиц, которым такое наказание не назначается , отметил юрист адвокатского бюро «Макеев и партнеры» Илья Дроздов.

— Максимально возможное наказание в случае признания Треповой виновной может составлять порядка 30 лет, и такой приговор вполне реален, — сказал он «Известиям». — Связано это по большей части не с тем, что дело резонансное, а с характером совершенных преступлений, каждое из которых предусматривает крайне суровое наказание. На мой взгляд, все ее поведение свидетельствуют о том, что она действовала с явным умыслом, прекрасно понимания последствия своих действий.

Что касается результатов проверки на полиграфе, то оценку им даст суд. Сам по себе результат этого теста не предрешает исход дела, указал Илья Дроздов.

Точность полиграфа составляет 89-91%, поэтому его данные — это вполне весомое доказательство, часто перевешивающее все иные, пояснил Алексей Гавришев.

— И скорее всего, этот суд не станет исключением. Поэтому все предположения о том, что Дарью Трепову использовали «втемную», пока не подтвердились, — отметил адвокат.

Он добавил, что Верховный Суд несколько раз и по разным делам критиковал заключения экспертов-полиграфологов, например, когда оно не перевешивало совокупность иных доказательств или были допущены существенные технические ошибки при производстве такого исследования. Однако в судах нижестоящих инстанций это все еще весьма релевантное доказательство, если оно не опровергнуто совокупностью иных экспертиз либо отрицательной рецензией в отношении конкретного полиграфического исследования.

Что думают по поводу всего произошедшего сами подсудимые, станет известно чуть позже — давать показания они будут в на завершающей стадии процесса, после изучения судом доказательств. Следующее заседание по делу состоится 17 ноября.