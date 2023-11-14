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Источник сообщил, что обвиняемая в теракте Трепова провалила тест на полиграфе

Источник: Дарья Трепова знала о взрывчатке в подаренной Татарскому статуэтке
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Дарья Трепова, (внесена в реестр террористов и экстремистов), обвиняемая в совершении теракта, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, заранее знала о взрывчатке в подаренной журналисту статуэтке. Об этом 14 ноября сообщил источник телеканала «78».

По его данным, к таким выводам следователи пришли после проведения проверки слов девушки на полиграфе.

Ранее Трепова заявляла, что изначально и до последнего момента не знала о спрятанном в статуэтке взрывном устройстве. В то же время полученная в ходе расследования уголовного дела информация говорила об обратном, добавил собеседник.

Проверка данного несоответствия на полиграфе позволила уличить обвиняемую во лжи, поделился источник. По его словам, в ходе ответа на вопрос о находящейся в статуэтке взрывчатке показатели Треповой резко поменялись.

Подобные результаты дополнительно указывают на прямой умысел девушки, а также на ее причастность к взрыву в Санкт-Петербурге, заключил собеседник.

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Татарский погиб 2 апреля в петербургском кафе «Стрит-бар». Трепова пришла на творческий вечер военкора, представилась Анастасией и подарила журналисту статуэтку, внутри которой находилось самодельное взрывное устройство, которое позже взорвалось в его руках.

На следующий день девушку задержали. Было возбуждено уголовное дело об убийстве, которое позже переквалифицировали в террористический акт. 13 апреля Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сообщила, что к убийству причастны украинские спецслужбы.

В июле ей было предъявлено окончательное обвинение по делу о теракте в кафе. Следователи собрали доказательства и установили, что организацией теракта занимались лица, находившиеся на территории Украины. Уточнялось, что они завербовали Трепову для исполнения преступления через соцсети.

Позже, 10 октября, СК РФ сообщил о завершении расследования дела в отношении девушки. 17 октября Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение, а 20 октября дело Треповой поступило во 2-й Западный окружной военный суд.

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