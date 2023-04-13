Код следствия: в деле о теракте в Петербурге появились новые фигуранты

В деле о теракте, в результате которого погиб военный блогер Владлен Татарский, появились два новых фигуранта. Один из них — член «украинской диверсионно-террористической группы» Юрий Денисов , установила Федеральная служба безопасности. По версии силовиков, он вел наблюдение за военкором и переслал непосредственной исполнительнице преступления Дарье Треповой бюст с взрывным устройством. Кроме того, из свидетелей в подозреваемые перевели владельца квартиры, где после совершения теракта скрывалась Трепова. Его обвиняют в несообщении о преступлении. Организаторами теракта ФСБ назвала «спецслужбы Украины и их агентуру». Кто и как вел Дарью Трепову к преступлению — в материале «Известий».

Следил с февраля

ФСБ России установила личность соучастника теракта в кафе в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военный блогер Владлен Татарский. Новым фигурантом дела стал гражданин Украины Юрий Денисов , сообщили 13 апреля в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности.

По версии следствия, именно Денисов через сервис экспресс-доставки и посредника передал исполнительнице теракта Дарье Треповой гипсовый бюст со взрывчаткой внутри. 2 апреля во время творческого вечера девушка подарила эту статуэтку Татарскому, а несколько минут спустя в ней сдетонировало взрывное устройство.

Портрет российского военного блогера Владлена Татарского (настоящее имя Максим Фомин) радом с местом гибели Фото: REUTERS/Anton Vaganov

Подозреваемый прибыл в Москву из Киева через территорию Латвии в феврале 2023 года , уточнили в ведомстве. Он собирал сведения об образе жизни Татарского, изучал места, в которых бывал блогер. Для этого он снял квартиру рядом с его домом, купил автомобиль. После теракта он вылетел из России транзитом через Армению в Турцию.

«Инициирована процедура его объявления в международный розыск», — заявили в ФСБ.

Организаторами теракта в ФСБ считают «спецслужбы Украины и их агентуру, в том числе из среды скрывающихся за рубежом российских оппозиционеров».

Еще одним фигурантом по делу стал Дмитрий Касинцев — владелец квартиры, где Дарья Трепова укрывалась после взрыва. Источник «Известий» в правоохранительных органах сообщил, что статус мужчины изменили со свидетеля на подозреваемого, предъявив ему обвинение по статье 205.6 УК РФ «Несообщение о преступлении».

Как считает следствие, Касинцев узнал о причастности Треповой к взрыву еще до того, как она оказалась у него в квартире. Несмотря на это, он впустил ее и укрывал, не сообщив правоохранительным органам. Обвиняемого отправили под домашний арест.

Связь с Украиной

О причастности к делу иностранных кураторов говорит тот факт, что доставка посылки со взрывчаткой осуществлялась между городами и странами удаленно, сообщал ранее другой источник «Известий». По его данным, статуэтку доставили в Петербург из Москвы. А в столицу она попали из-за границы. Треповой бюст передали удаленно, предварительно сообщив по телефону, где его забрать.

Следователи и сотрудники экстренных служб работают на месте взрыва в кафе в Санкт-Петербурге Фото: REUTERS/Anton Vaganov

— Именно эти факты говорят в пользу участия в деле о теракте иностранных кураторов и связанных с иностранными спецслужбами IT-специалистов, руками которых велась почти вся координация преступления, — отметил собеседник издания.

Трепова решилась на теракт, поскольку была сторонницей «идеологии Навального» и вдохновлялась призывами к подрывной деятельности, исходящими от руководителей экстремисткой организации «Фонд борьбы с коррупцией» (признан в России экстремистской организацией и запрещен), заявили в ФСБ.

«Руководителями экстремистской организации «Фонд борьбы с коррупцией» Леонидом Волковым* и Иваном Ждановым* после начала специальной военной операции неоднократно заявлялось о необходимости ведения подрывной деятельности в России с целью изменения конституционного строя РФ «любыми доступными способами», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее Национальный антитеррористический комитет тоже назвал Трепову «активной сторонницей» ФБК.

Большую роль в вовлечении Дарьи Треповой в преступление могла сыграть иностранная агентурная сеть, отметил в беседе с «Известиями» руководитель Ассоциации профсоюзов правоохранительных органов РФ, ветеран спецслужб Алексей Лобарев.

Дарья Трепова, подозреваемая в проносе взрывчатки в кафе, в здании СК РФ в Санкт-Петербурге Фото: REUTERS/Investigative Committee of Russia

— Сотрудник спецслужб иностранного государства ищет себе агента и выясняет его слабые места. Обычно это малограмотные люди, которые или чего-то опасаются, или настроены против идеологии своего государства, — считает он.

Алексей Лобарев предположил, что сотрудники ФБК могут помогать таким агентам иностранных спецслужб по разным направлениям: «что-то рассказать, что-то показать, объяснить, проконсультировать, предоставить какие-то закрытые документы».

— Завербованным они предлагают содействовать в совершении преступлений. Таких легко обмануть, подкупить деньгами или предложениями перевезти за границу. В случае с подрывом Владлена Татарского члены ФБК могли способствовать преступлению в качестве стороны, которая помогала его организаторам, — полагает Алексей Лобарев.

На территории России могут подпольно действовать различные по форме и структуре организации, которые содействуют агентурной сети, существуют они благодаря помощи со стороны западных спецслужб, убежден эксперт.

* Признаны в России иноагентами.