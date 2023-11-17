Реклама
Прямой эфир
Общество
Обвиняемую в теракте Трепову доставили в суд на второе слушание
Общество
В Астрахани пройдет комиссия по вопросу о признании аварийным обрушившегося дома
Общество
СК возбудил уголовное дело после смертельного обрушения шахты в Забайкалье
Мир
В МИД РФ сообщили о попытках США превратить АТЭС в арену для боев без правил
Мир
WSJ призвала Запад прекратить верить в иллюзии о поражении России
Мир
Зеленский заявил о дефиците 155-мм снарядов ВСУ из-за конфликта Палестины и Израиля
Экономика
Почти 40% российских компаний увеличили свои продажи за год
Армия
Армия России уничтожила пять минометов ВСУ на южнодонецком направлении
Происшествия
В Амурской области иностранного гражданина задержали за финансирование террористов
Культура
Форум объединенных культур открылся в Петербурге после четырехлетней паузы
Наука и техника
SpaceХ сообщила о переносе запуска космического корабля Starship на 18 ноября
Общество
Ветеранам СВО предложили назначать инвалидность бессрочно
Происшествия
Два человека оказались под завалами из-за обрушения на руднике в Забайкалье
Сюжет:

Обвиняемую в теракте Трепову доставили в суд на второе слушание

0
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Дарью Трепову (внесена в реестр террористов и экстремистов), обвиняемую в совершении теракта, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, доставили в 1-й Западный окружной военный суд в Санкт-Петербурге на второе слушание по делу. Об этом 17 ноября сообщает корреспондент «Известий» Максим Облендер.

В распоряжении издания также появились кадры с места событий. На них видно, как автозак подъехал к зданию суда.

«За 40 минут до начала заседания автозак с Дарьей Треповой подъехал к зданию суда. Машина паркуется максимально близко к дверям», — отметил журналист.

Доказательства видны: обвиняемой в убийстве военкора Татарского грозит 30 лет
В суде раскрыли размер «гонорара» Дарьи Треповой за участие в теракте и другие детали преступления

15 ноября состоялось первое слушание по делу Треповой, в ходе которого она частично признала вину. Кроме того, сторона обвинения заявила, что Трепова получила вознаграждение при подготовке убийства в размере 132 тыс. рублей. По версии следствия, она привела взрывное устройство в боевое состояние, при этом взрыв производился удаленно.

Татарский погиб 2 апреля в петербургском кафе «Стрит-бар». Трепова пришла на творческий вечер военкора, представилась Анастасией и подарила журналисту статуэтку, внутри которой находилось самодельное взрывное устройство, которое позже взорвалось в его руках.

На следующий день девушку задержали. Было возбуждено уголовное дело об убийстве, которое переквалифицировали в террористический акт. 13 апреля ФСБ России сообщила, что к убийству причастны украинские спецслужбы.

В июле Треповой было предъявлено окончательное обвинение по делу о теракте в кафе. Следователи собрали доказательства и установили, что организацией теракта занимались лица, находившиеся на территории Украины. Уточнялось, что они завербовали ее для исполнения преступления через соцсети.

Позднее, 10 октября, Следственный комитет РФ сообщил о завершении расследования дела в отношении девушки. 17 октября Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение, а 20 октября дело Треповой поступило во 2-й Западный окружной военный суд.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023