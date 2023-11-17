Обвиняемую в теракте Трепову доставили в суд на второе слушание

Дарью Трепову (внесена в реестр террористов и экстремистов), обвиняемую в совершении теракта, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, доставили в 1-й Западный окружной военный суд в Санкт-Петербурге на второе слушание по делу. Об этом 17 ноября сообщает корреспондент «Известий» Максим Облендер.

В распоряжении издания также появились кадры с места событий. На них видно, как автозак подъехал к зданию суда.

«За 40 минут до начала заседания автозак с Дарьей Треповой подъехал к зданию суда. Машина паркуется максимально близко к дверям», — отметил журналист.

15 ноября состоялось первое слушание по делу Треповой, в ходе которого она частично признала вину. Кроме того, сторона обвинения заявила, что Трепова получила вознаграждение при подготовке убийства в размере 132 тыс. рублей. По версии следствия, она привела взрывное устройство в боевое состояние, при этом взрыв производился удаленно.

Татарский погиб 2 апреля в петербургском кафе «Стрит-бар». Трепова пришла на творческий вечер военкора, представилась Анастасией и подарила журналисту статуэтку, внутри которой находилось самодельное взрывное устройство, которое позже взорвалось в его руках.

На следующий день девушку задержали. Было возбуждено уголовное дело об убийстве, которое переквалифицировали в террористический акт. 13 апреля ФСБ России сообщила, что к убийству причастны украинские спецслужбы.

В июле Треповой было предъявлено окончательное обвинение по делу о теракте в кафе. Следователи собрали доказательства и установили, что организацией теракта занимались лица, находившиеся на территории Украины. Уточнялось, что они завербовали ее для исполнения преступления через соцсети.

Позднее, 10 октября, Следственный комитет РФ сообщил о завершении расследования дела в отношении девушки. 17 октября Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение, а 20 октября дело Треповой поступило во 2-й Западный окружной военный суд.