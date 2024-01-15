Трепова опасалась за свою жизнь в процессе передачи бюста Татарскому

Дарья Трепова (внесена в реестр террористов и экстремистов), обвиняемая по делу о гибели военкора Владлена Татарского в результате теракта в Санкт-Петербурге, опасалась, что ее могут убить, если она не передаст журналисту бюст со взрывным устройством. Об этом 15 января стало известно из ее переписки с подругой, которая была представлена на очередном судебном заседании.

«Если я умру, то перепиши мою недвижимость на родственников. Я думаю, что меня посадят. Помолись за меня, чтобы я спокойно отдала бюст и уехала», — цитирует сообщения Треповой телеканал «78.ru».

По словам ее подруги, из-за данных опасений обвиняемая планировала после передачи статуэтки на время уехать в Турцию или Узбекистан. Девушка также утверждает, что Трепова не знала о бомбе в передаваемом предмете и считала, что там находилось подслушивающее устройство.

15 декабря стало известно о требованиях пострадавших от действий Треповой компенсировать им ущерб. Общая сумма исковых требований превысила 24,7 млн рублей. Самый крупный иск в суд подала мать Татарского, которая потребовала выплатить ей компенсацию морального вреда в 15 млн рублей.

В конце ноября Треповой продлили срок содержания под стражей до 18 апреля 2024 года.

Татарский погиб 2 апреля 2023 года во время творческого вечера в петербургском кафе «Стрит-бар». Трепова пришла на встречу и подарила ему статуэтку, внутри которой было устройство, которое взорвалось в руках военкора. Девушку задержали на следующий день. В отношении нее было возбуждено уголовное дело об убийстве, которое переквалифицировали на террористический акт. Позднее ФСБ России сообщила, что к произошедшему причастны спецслужбы Украины.