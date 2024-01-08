Дела движутся: самые ожидаемые судебные процессы 2024 года

В 2024 году ожидается завершение сразу нескольких громких судебных процессов. Так, должны вынести приговор Дарье Треповой, обвиняемой в убийстве военного блогера Владлена Татарского. Может появиться решение по делам о неуплате налогов и мошенничестве блогеров-«марафонщиков». Наверняка огласят вердикт в деле о посмертном обвинении в насилии Михаила Хачатуряна над дочерьми, которые сознались в его убийстве. О том, какие еще резонансные дела подойдут к концу, — в материале «Известий».

Дело о взятке

Один из самых громких и одновременно «долгоиграющих» процессов — уголовное дело экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и основателя фармацевтической компании «Биотэк» Бориса Шпигеля — может завершиться уже в самом начале 2024 года.

Белозерцева и Шпигеля судят по обвинению в крупной взятке. Следствие полагает, что с июня 2019-го по сентябрь 2020 года экс-губернатор через посредников получил от Шпигеля деньги и имущество на сумму 30 млн рублей за лоббирование интересов «Биотэка». В частности, за получение фармхолдингом крупных заказов на поставки медикаментов в пензенские больницы. В качестве взяток, считают правоохранители, использовались наличные деньги и предметы роскоши — часы и автомобили.

Посредниками во взяточничестве по делу также проходят жена Шпигеля Евгения, гендиректор ОАО «Фармация» Антон Колосков, родственник Белозерцева Федор Федотов и его водитель Геннадий Марков. Никто из фигурантов вину не признает.

Фигуранты по делу пензенского губернатора Ивана Белозерцева о взяточничестве: супруга главы группы фармацевтических компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля Елена Шпигель, бывший водитель И. Белозерцева Геннадий Марков, родственник И. Белозерцева Федор Федотов, экс-губернатор Пензенской области Иван Белозерцев (слева направо) Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Прокурор в ходе прений сторон попросил приговорить Белозерцева и Шпигеля к 13 и 12 годам колонии соответственно. А остальным фигурантам присудить от 8 до 10 лет лишения свободы.

В качестве обеспечительной меры суд наложил арест на имущество подсудимых на сумму около 2 млрд рублей. Под арестом также находится более 3 тыс. произведений искусства, которые были изъяты у Шпигеля.

Кроме того, с него и Ивана Белозерцева прокуратура требует взыскать 10 млрд рублей. Заседание по этому иску состоится 16 января в Пензе.

Что касается основного дела, то из-за болезни Бориса Шпигеля суд рассматривает его в СИЗО «Матросская Тишина». Адвокаты бизнесмена не раз говорили, что состояние их доверителя ухудшается, за время следствия и суда его неоднократно госпитализировали.

Дело об убийстве Владлена Татарского

Одним из самых ожидаемых процессов 2024 года станет разбирательство по делу Дарьи Треповой. Ее обвиняют в теракте, который унес жизнь военного блогера Владлена Татарского. Взрыв произошел в кафе Street Food Bar на Университетской набережной в Санкт-Петербурге 2 апреля 2023 года. Там проходил творческий вечер Татарского, послушать его пришли десятки поклонников.

В числе гостей была и 26-летняя Дарья Трепова. С собой она принесла статуэтку, изображающую самого блогера. Девушка подарила бюст Татарскому, после чего тот взорвался у него в руках.

Дарья Трепова Фото: РИА Новости/Максим Блинов

По данным следствия, Трепова выполняла указания граждан Украины, связанных с СБУ, — за это она получила 132 тыс. рублей в криптовалюте. Обвиняемая заявляет, что не знала о взрывчатке. По ее версии, в бюсте должно было быть устройство слежения.

15 ноября 2023 года Второй Западный окружной военный суд Санкт-Петербурга приступил к рассмотрению дела. В ходе процесса уже допрошены десятки свидетелей, многие из которых пострадали во время взрыва — получили различные ранения.

Елена Блиновская и ее «желания»

В 2024 году суд с большой вероятностью вынесет приговоры двум известным блогерам — основательнице «Марафона желаний» Елене Блиновской и главе образовательной компании для бизнесменов «Like Центр» Аязу Шабутдинову. Первую обвиняют в неуплате налогов более чем на 1 млрд рублей, а второго — в мошенничестве при продаже бизнес-курсов.

Елену Блиновскую задержали в апреле 2023 года, когда она пыталась пересечь границу с Белоруссией. Ей предъявили обвинение в дроблении доходов от многочисленных бизнесов для ухода от уплаты налогов.

По версии следствия, с 2019 по 2021 год Блиновская недоплатила налогов на 918 млн рублей. Общая сумма с учетом пеней и штрафов составила 1,4 млрд рублей. Впрочем, спустя почти год домашнего ареста блогер подала иск против ФНС и попросила признать требования службы недействительными — по мнению Блиновской, вмененная ей сумма сильно завышена.

Елена Блиновская Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

В ходе расследования дела было арестовано около 50 счетов Блиновской и ее мужа на сумму более 100 млн рублей. Также были заблокированы валютные счета на несколько сотен тысяч долларов, 21 объект недвижимости в столице, Подмосковье и Ярославской области, два машино-места.

4 ноября 2023 года Таганский суд столицы арестовал еще одного известного блогера и бизнес-коуча — Аяза Шабутдинова. В 2015 году он основал образовательную компанию «Like Центр», которая занималась продажей бизнес-курсов. Из данных на сайте компании следует, что ее оборот за 2021–2022 годы составил 12 млрд рублей, а согласно базе «СПАРК-Интерфакс», доходы бизнес-школы за 2022 год превысили 1 млрд.

Согласно позиции следствия, Шабутдинов продавал образовательные курсы и утверждал, что после обучения его клиенты смогут открыть успешный бизнес. На момент ареста ущерб по делу составлял чуть более 4 млн рублей, но после возбуждения дела и его огласки стали появляться новые потерпевшие.

Посмертное дело Михаила Хачатуряна

В наступившем году может быть завершено еще одно резонансное дело — посмертно вынесут приговор убитому в 2018 году Михаилу Хачатуряну. В расправе над ним сознались три его дочери. 19-летнюю Крестину, 18-летнюю Ангелину и 17-летнюю Марию задержали практически после убийства — одна из них вызвала полицию. Пока шло расследование, сестры рассказали, что отец не просто морально истязал их на протяжении долгих лет, но и насиловал. В результате специалисты, проводившие психолого-психиатрическую экспертизу, установили, что девушки страдали от синдрома жестокого обращения и посттравматического стрессового расстройства.

В итоге в марте 2021 года Михаила Хачатуряна обвинили в насильственных действиях сексуального характера посмертно. Это дело инициировали родные сестры Михаила и другие его родственники, которые не верят в обвинения, прозвучавшие со стороны сестер. Они намерены при помощи оправдательного приговора обелить его имя.

Крестина Хачатурян Фото: ТАСС/Максим Григорьев

— Девочки совершили преступление. Они очерняют человека, которого зверски убили. Мы хотим отстоять его честь и достоинство, — пояснил «Известиям» мотивы судебного процесса один из родственников Михаила Хачатуряна Арсен Хачатурян.

Рассматривает суд и обвинения в адрес убитого в незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов, а также в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Процесс начался в апреле 2023 года в Бутырском суде.

Дело самих сестер длится больше пяти лет — оно несколько раз передавалось в суд, но процессы так и не начинались. Теперь же причиной приостановки их дела стал процесс над их отцом.

Убийство сына и тещи Стаса Намина

Приговор в 2024 году могут вынести и пасынку известного музыканта, композитора и продюсера Стаса Намина, обвиняемому в двойном убийстве. Тела тещи и 30-летнего сына Намина были найдены в октябре 2023 года в подмосковной деревне Крюково. По версии следствия, Роман Микоян поругался с жертвами из-за недвижимости.

Свою вину обвиняемый признал, но на допросе попытался оправдать свои действия провалами в памяти, сообщал источник «Известий». По его словам, он помогал по дому своей бабушке, после чего очнулся уже рядом с ее телом. Тогда он позвонил брату Артему, а когда тот приехал на место, то тоже был убит. Затем на место приехала мать Артема и обнаружила Романа, который произносил невнятные слова о Боге.

Роман Микоян Фото: ТАСС/Владимир Гердо

26 лет на расследование

Дело члена коптевской ОПГ Сергея Замараева, который обвиняется в преступлениях 20-летней давности, с августа 2023 года рассматривается в Коптевском районный суд.

По версии следствия, Замараев вместе со своими сообщниками, членами ореховской ОПГ, в 1996 году застрелил предпринимателя Владимира Кутепова около его дома . Помимо этого, правоохранители установили причастность Замараева к убийству в 1998 году криминального авторитета Вячеслава Степанова — тот был членом тушинской группировки.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Под «расстрельный» огонь попал проходивший мимо трамвай. Пули попали в четырех пассажиров, одна женщина скончалась.