Пострадавшие от действий Треповой потребовали 24 млн рублей компенсации ущерба

Пострадавшие от действий Дарьи Треповой (внесена в реестр террористов и экстремистов), которая обвиняется в совершении теракта в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, требуют компенсировать им ущерб. Как отмечает портал 78.ru, общая сумма исковых требований превышает 24,7 млн рублей.

По данным СМИ, самый крупный иск в суд подала мать военного корреспондента Татарского (настоящее имя — Максим Фомин). Собеседник издания, знакомый с ситуацией, отметил, что женщина потребовала выплатить ей компенсацию морального вреда в 15 млн рублей.

Еще девять пострадавших после теракта обозначили иски на суммы от 500 тыс. до 1 млн рублей. Иск на самую меньшую сумму подал Владислав Китаев — 120 тыс. рублей. Известно, что супруга погибшего блогера требовать компенсацию не стала.

До этого, 24 ноября, Треповой, обвиняемой в совершении теракта, продлили срок содержания под стражей до 18 апреля 2024 года. Тогда же отмечалось, что трое из числа пострадавших подали в отношении нее иски, сумма компенсаций по которым составляет от 65 тыс. до 5 млн рублей.

Татарский погиб 2 апреля во время творческого вечера в петербургском кафе «Стрит-бар». Трепова пришла на встречу и подарила ему статуэтку, внутри которой было устройство, что взорвалось в руках военкора. Девушку задержали на следующий день. В отношении нее было возбуждено уголовное дело об убийстве, которое переквалифицировали на террористический акт. Позднее ФСБ России сообщила, что к произошедшему причастны спецслужбы Украины.

В июле Треповой предъявили окончательное обвинение в совершении теракта, незаконном обороте взрывных устройств и подделке документов. 10 октября СК РФ сообщил о завершении расследования. 17 октября Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение, а 20 октября дело Треповой поступило во 2-й Западный окружной военный суд. На первом слушании 15 ноября Трепова частично признала вину в приобретении поддельных документов.