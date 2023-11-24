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Прокурор попросил суд продлить арест Треповой еще на полгода

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Фото: ТАСС/Александр Щербак
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Прокурор по делу Дарьи Треповой (внесена в реестр террористов и экстремистов), обвиняемой в совершении теракта, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, попросил продлить фигурантке арест еще на шесть месяцев, до 17 апреля 2024 года. Об этом 24 ноября сообщает корреспондент «Известий» из зала суда.

При этом сама Трепова и ее адвокат выступают против данного решения и просят изменить меру пресечения на домашний арест.

Сторона обвинения, с учетом не изменившихся обстоятельств дела, считает, что меру пресечения изменять не надо. Трое из числа пострадавших подали в отношении Треповой иски, сумма компенсаций по которым составляет от 65 тыс. до 5 млн рублей.

Трепова была доставлена на очередное заседание в здание 1-го Западного окружного военного суда ранее в этот день. Суд провел уже седьмое слушание, ранее заседания проходили 15, 17, 20, 21, 22 и 23 ноября.

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На первом слушании обвиняемая частично признала вину в приобретении поддельных документов, однако обвинения в теракте и незаконном хранении взрывчатки она не признала. По версии обвинения, Трепова получила вознаграждение при подготовке убийства в размере 132 тыс. рублей.

На последующих слушаниях один из свидетелей рассказал, что Трепова перед взрывом закрыла лицо руками, испугалась и вытянула руки вперед, как будто хотела что-то сказать. Другой свидетель заявил, что во время взрыва Трепова спряталась за спиной Татарского, он стал для нее «щитом».

Татарский погиб 2 апреля во время творческого вечера в петербургском кафе «Стрит-бар». Трепова пришла на встречу, представилась Анастасией и подарила журналисту статуэтку. Как выяснилось позже, внутри оказалось взрывное устройство, которое взорвалось в руках военкора.

Трепову задержали на следующий день. В отношении нее было возбуждено уголовное дело об убийстве, которое переквалифицировали на террористический акт. Позднее ФСБ России сообщила, что к убийству причастны украинские спецслужбы.

В июле девушке предъявили окончательное обвинение в совершении террористического акта, незаконном обороте взрывных устройств и подделке документов. 10 октября СК РФ сообщил о завершении расследования. 17 октября Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение, а 20 октября дело Треповой поступило во 2-й Западный окружной военный суд.

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