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Трепова согласилась выплатить компенсацию пострадавшим в теракте

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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Дарья Трепова (внесена в реестр террористов и экстремистов), обвиняемая в причастности к гибели военкора Владлена Татарского, заявила о готовности выплатить компенсацию пострадавшим в теракте. Об этом 19 января сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

По словам девушки, она готова компенсировать всё в частном порядке по решению суда.

15 декабря стало известно о требованиях пострадавших от действий Треповой компенсировать им ущерб. Общая сумма исковых требований превысила 24,7 млн рублей. Самый крупный иск в суд подала мать Владлена Татарского, которая потребовала выплатить ей компенсацию морального вреда в 15 млн рублей.

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Татарский погиб 2 апреля 2023 года во время творческого вечера в петербургском кафе «Стрит-бар». Трепова пришла на встречу и подарила ему статуэтку, внутри которой было устройство, которое взорвалось в руках военкора. Девушку задержали на следующий день. В отношении нее было возбуждено уголовное дело об убийстве, которое переквалифицировали на террористический акт. Позднее ФСБ России сообщила, что к произошедшему причастны спецслужбы Украины.

В конце ноября Треповой продлили срок содержания под стражей до 18 апреля 2024 года.

Трепова рассказала, что связалась с журналистом Романом Попковым (внесен в реестр террористов и экстремистов), объявленного в федеральный розыск, для того чтобы уехать на Украину. Спустя полгода Попков написал, что готов помочь ей с переездом, добавила она. Девушка добавила, что неоднократно выполняла просьбы Попкова в течение нескольких месяцев, при этом не имела представления о целях данных мероприятий.

15 января, как стало известно из переписки Треповой с подругой, девушка высказывала опасения за свою жизнь, только уже в случае, если не передаст журналисту бюст со взрывным устройством. По словам ее подруги, из-за этого предчувствия обвиняемая планировала после передачи статуэтки на время уехать в Турцию или Узбекистан.

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