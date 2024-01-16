Трепова в суде дала показания о причастности Попкова к теракту в Петербурге

Дарья Трепова (внесена в реестр террористов и экстремистов), обвиняемая по делу о гибели военкора Владлена Татарского в результате теракта в Санкт-Петербурге, призналась в суде, что следовала указаниям журналиста Романа Попкова (внесен в реестр террористов и экстремистов), объявленного в федеральный розыск. Об этом 16 января сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

Обвиняемая рассказала, что за выполненные обязательства она получила денежное вознаграждение.

«Написала Роману, чтобы приехать на Украину и помогать гуманитарно. Позже он ответил, что готов помочь мне, если осталось желание», — сказала она.

По словам девушки, она неоднократно выполняла просьбы Попкова в течение нескольких месяцев: забирала посылки из почтовой службы, делала фотографии и так далее. При этом, как утверждает Трепова, она не имела представления о целях данных мероприятий.

Девушка также раскрыла некоторые подробности о характеристиках статуэтки, врученной Татарскому.

«Мне статуэтка не понравилась. Она больше как на шарж сделана. Весом она была около пяти–семи килограммов, очень тяжелая. Она была монолитная, ничего не звенело внутри, как будто она была заполнена», — отметила она, добавив, что в правом зрачке статуэтки было отверстие для микрофона.

По словам Треповой, она испытала опасения за свою жизнь, однако ее заверили, что ее «не дадут в тюрьму».

Накануне, 15 января, как стало известно из переписки Треповой с подругой, девушка также высказывала опасения за свою жизнь, только уже в случае, если не передаст журналисту бюст со взрывным устройством. По словам ее подруги, из-за этого предчувствия обвиняемая планировала после передачи статуэтки на время уехать в Турцию или Узбекистан.

15 декабря стало известно о требованиях пострадавших от действий Треповой компенсировать им ущерб. Общая сумма исковых требований превысила 24,7 млн рублей. Самый крупный иск в суд подала мать Татарского, которая потребовала выплатить ей компенсацию морального вреда в 15 млн рублей.

В конце ноября Треповой продлили срок содержания под стражей до 18 апреля 2024 года.

Татарский погиб 2 апреля 2023 года во время творческого вечера в петербургском кафе «Стрит-бар». Трепова пришла на встречу и подарила ему статуэтку, внутри которой было устройство, которое взорвалось в руках военкора. Девушку задержали на следующий день. В отношении нее было возбуждено уголовное дело об убийстве, которое переквалифицировали на террористический акт. Позднее ФСБ России сообщила, что к произошедшему причастны спецслужбы Украины.