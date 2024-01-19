Хуситы заявили о нанесении ракетного удара по американскому судну

Военный представитель движения хуситов «Ансар Аллах» Яхья Сариа 19 января заявил о нанесении ракетного удара по американскому судну Chem Ranger в Аденском заливе.

«Военно-морские силы Йемена провели операцию, в рамках которой американское судно Chem Ranger было атаковано в Аденском заливе несколькими противокорабельными ракетами», — сказал он в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah.

По словам представителя движения, хуситы зафиксировали прямое попадание в судно. Отмечается, что атака совершена в ответ на удары США и Великобритании по объектам «Ансар Аллах» на территории Йемена.

Ранее в этот день член политбюро Мухаммад аль-Бухейти заявил «Известиям», что для йеменского движения хуситов «Ансар Аллах» прямое противостояние с Западом является лучшим вариантом.

Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) 18 января сообщил о нападении на судно в 85 морских милях к юго-востоку от йеменского города Эш-Шихр.

Газета The New York Times со ссылкой на источники написала, что США в пятый раз атаковали объекты хуситского движения «Ансар Аллах» в Йемене. Удары были нанесены после того, как самолеты наблюдения США обнаружили подготовку ракет и пусковых установок к атаке кораблей в Красном море.

Военный представитель движения хуситов «Ансар Аллах» Яхья Сариа 17 января заявил о нанесении ракетного удара по американскому судну Genco Picardy в Аденском заливе. Пентагон подтвердил, что движение «Ансар Аллах» нанесло удар по американскому судну в Аденском заливе.

Позднее телеканал Al Masirah сообщил, что США и Великобритания снова нанесли ракетные удары по подконтрольной хуситам территории Йемена. Центральное командование Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) подтвердило информацию о нанесении ударов. Уточняется, они были направлены по 14 ракетным пусковым установкам хуситов в Йемене.

Также Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) сообщил, что беспилотник атаковал судно у берегов йеменского Адена, что привело к пожару на борту корабля. О предыдущем нападении на судно в Красном море сообщалось накануне. Ответственность за нее тогда взяли на себя хуситы, которые подтвердили факт ракетной атаки на следовавший под флагом Мальты сухогруз Zografia.

В свою очередь, подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен 18 января в беседе с «Известиями» заявил, что удары по Йемену приведут к дальнейшей эскалации ближневосточного конфликта.

15 января центральное командование США сообщило, что по американскому сухогрузу в Аденском заливе нанесен удар баллистической ракетой. По данным телеканала Sky News, на американском сухогрузе вспыхнул пожар. Шиитское движение «Ансар Аллах» подтвердило проведение ракетной атаки на корабль США в Аденском заливе.

До этого, 13 января, в Пентагоне целью новых ударов по Йемену назвали радар хуситов. Байден тогда заявил, что коалиция приняла необходимые и соразмерные меры в соответствии с международным правом и Уставом ООН.

Хуситы начали наносить удары по судам в Красном море и Аденском заливе с ноября 2023 года в знак протеста против действий Израиля в секторе Газа. В ночь на 12 января США и Великобритания начали атаку по объектам хуситов. Белый дом заявил, что атака, совершенная в подконтрольных движению районах страны, имела оборонительный характер. Также тогда утверждалось, что удары были для защиты международных судов.

Заместитель министра иностранных дел в правительстве группировки «Ансар Аллах» Хусейн аль-Эззи заявил, что США и Великобритания заплатят за нападение.