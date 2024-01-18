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СМИ сообщили о пятом ударе США по позициям хуситов в Йемене

NYT: США в пятый раз нанесли удары по позициям хуситов в Йемене
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Фото: Global Look Press/XinHua/© Mohammed Mohammed
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США в пятый раз атаковали объекты хуситского движения «Ансар Аллах» в Йемене. Об этом 18 января сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

Удары были нанесены после того, как самолеты наблюдения США обнаружили подготовку ракет и пусковых установок к атаке кораблей в Красном море.

Источники среди американских военных отметили, что арсенал хуситов был устойчив к атакам.

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Ранее в этот день военный представитель движения хуситов «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил о нанесении ракетного удара по американскому судну Genco Picardy в Аденском заливе. Пентагон подтвердил атаку.

Позже Соединенные Штаты и Великобритания нанесли очередные ракетные удары по подконтрольной хуситам территории Йемена. Центральное командование Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) подтвердило эту информацию. Уточнялось, что атака была направлена по 14 ракетным пусковым установкам хуситов в Йемене.

15 января центральное командование США сообщило, что по американскому сухогрузу в Аденском заливе нанесен удар баллистической ракетой. По данным телеканала Sky News, на судне вспыхнул пожар. Шиитское движение «Ансар Аллах» подтвердило проведение ракетной атаки на корабль США в Аденском заливе.

До этого, 13 января, в Пентагоне целью новых ударов по Йемену назвали радар хуситов. Президент США Джо Байден заявил, что коалиция приняла необходимые и соразмерные меры в соответствии с международным правом и Уставом ООН.

Хуситы начали наносить удары по судам в Красном море и Аденском заливе с ноября 2023 года в знак протеста против действий Израиля в секторе Газа. В ночь на 12 января США и Великобритания начали атаку по объектам хуситов. Белый дом заявил, что атака, совершенная в подконтрольных движению районах страны, имела оборонительный характер. Также тогда утверждалось, что удары были для защиты международных судов.

Россия осудила удары США и Великобритании по Йемену и назвала их нелегитимными. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала данную атаку угрозой миру и безопасности.

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