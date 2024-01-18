В США указали на эскалацию ближневосточного конфликта из-за ударов по Йемену

Подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен 18 января в беседе с «Известиями» заявил, что удары по Йемену приведут к дальнейшей эскалации ближневосточного конфликта.

Он отметил, что США только обостряют ситуацию на Ближнем Востоке, поскольку другие арабские страны могут еще сильнее поддержать йеменцев. По словам Расмуссена, это не приведет ни к какому миру. США пытаются показать свою мощь, потому что попытка с объединенными кораблями и прочим открыть Красное море потерпела полный провал.

«Всё выглядит не очень хорошо. И я думаю, что отчасти это делается для того, чтобы отвлечь внимание от неудач, происходящих на Украине, а также от поддержки Израиля и полного разорения. Это произошло как раз в то время, когда ЮАР выдвинула обвинения против Международного уголовного суда. Так что это своего рода отвлекающий маневр, чтобы отвлечь внимание людей. Это столько же политический ход, сколько и стратегический. Но я думаю, что это серьезная эскалация конфликта, которая может привести к еще большему ухудшению ситуации», — сказал он.

По мнению Расмуссена, США вряд ли хотят эскалации конфликта, однако накладывают вето на каждую просьбу в ООН о прекращении огня.

Ранее в этот день военный представитель движения хуситов «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил о нанесении ракетного удара по американскому судну Genco Picardy в Аденском заливе. Пентагон подтвердил, что движение «Ансар Аллах» нанесло удар по американскому судну в Аденском заливе.

Позднее телеканал Al Masirah сообщил, что США и Великобритания снова нанесли ракетные удары по подконтрольной хуситам территории Йемена. Центральное командование Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) подтвердило информацию о нанесении ударов. Уточняется, они были направлены по 14 ракетным пусковым установкам хуситов в Йемене.

Также Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) сообщил, что беспилотник атаковал судно у берегов йеменского Адена, что привело к пожару на борту корабля. О предыдущем нападении на судно в Красном море сообщалось накануне. Ответственность за нее тогда взяли на себя хуситы, которые подтвердили факт ракетной атаки на следовавший под флагом Мальты сухогруз Zografia.

15 января центральное командование США сообщило, что по американскому сухогрузу в Аденском заливе нанесен удар баллистической ракетой. По данным телеканала Sky News, на американском сухогрузе вспыхнул пожар. Шиитское движение «Ансар Алла» подтвердило проведение ракетной атаки на корабль США в Аденском заливе.

До этого, 13 января, в Пентагоне целью новых ударов по Йемену назвали радар хуситов. Байден тогда заявил, что коалиция приняла необходимые и соразмерные меры в соответствии с международным правом и Уставом ООН.

Хуситы начали наносить удары по судам в Красном море и Аденском заливе с ноября 2023 года в знак протеста против действий Израиля в секторе Газа. В ночь на 12 января США и Великобритания начали атаку по объектам хуситов. Белый дом заявил, что атака, совершенная в подконтрольных движению районах страны, имела оборонительный характер. Также тогда утверждалось, что удары были для защиты международных судов.

Заместитель министра иностранных дел в правительстве группировки «Ансар Алла» Хусейн аль-Эззи заявил, что США и Великобритания заплатят за нападение.