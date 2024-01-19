Член политбюро «Ансар Аллах» назвал прямое столкновение с США лучшим вариантом

Для йеменского движения хуситов «Ансар Аллах» прямое противостояние с Западом является лучшим вариантом. Об этом 19 января заявил «Известиям» член политбюро Мухаммад аль-Бухейти.

«Прямое столкновение с США и Великобританией для нас будет лучшим вариантом, чем прокси-война через наших региональных противников или же их сторонников внутри самого Йемена. За время гражданской войны мы уже потеряли гораздо больше, чем можем потерять в новом конфликте. Бомбардировки западной коалиции по нашей стране лишь объединяют наш народ», — сказал он.

Аль-Бухейти выразил надежду, что западная коалиция решится на интервенцию Йемена, так как в таком случае она потеряет больше, чем хуситы.

«Мы надеемся, что Запад решится на интервенцию и подобное безрассудство. Поверьте, если это случится, то результаты не сыграют в интересах США и Великобритании. Безумие и идиотизм США и Великобритании сыграли против них же самих: теперь и их корабли не смогут использовать одну из ключевых торговых артерий в мире», — отметил политик.

По его словам, ситуация с ударами коалиции консолидировала население Йемена.

18 января Соединенные Штаты и Великобритания нанесли очередные ракетные удары по подконтрольной хуситам территории Йемена. Центральное командование Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) подтвердило эту информацию. Уточнялось, что атака была направлена по 14 ракетным пусковым установкам хуситов в Йемене.

Ранее, 15 января, центральное командование США сообщило, что по американскому сухогрузу в Аденском заливе нанесен удар баллистической ракетой. По данным телеканала Sky News, на судне вспыхнул пожар. Шиитское движение «Ансар Алла» подтвердило проведение ракетной атаки на корабль США в Аденском заливе.

До этого, 13 января, в Пентагоне целью новых ударов по Йемену назвали радар хуситов. Президент США Джо Байден заявил, что коалиция приняла необходимые и соразмерные меры в соответствии с международным правом и Уставом ООН.

Хуситы начали наносить удары по судам в Красном море и Аденском заливе с ноября 2023 года в знак протеста против действий Израиля в секторе Газа. В ночь на 12 января США и Великобритания начали атаку по объектам хуситов. Белый дом заявил, что атака, совершенная в подконтрольных движению районах страны, имела оборонительный характер. Также тогда утверждалось, что удары были для защиты международных судов.

Россия осудила удары США и Великобритании по Йемену и назвала их нелегитимными. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала данную атаку угрозой миру и безопасности.