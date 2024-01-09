Выступавший в одном носке солист группы «Щенки» задержан в Петербурге

Солист группы «Щенки» Максим Моисеев был задержан в Санкт-Петербурге после выступления в одном носке перед публикой. Об этом во вторник, 9 января, сообщил источник «Известий».

По его данным, соответствующие кадры накануне обнаружили в Сети сотрудники Центра «Э» ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

На них видно, что мужчина вышел на сцену с носком на интимном на месте, однако в какой-то момент носок слетел. После этого музыкант поспешил прикрыться.

Установлено, что группа «Щенки» выступала в клубе MOD. В действиях солиста 1986 года рождения правоохранительные органы нашли признаки административного правонарушения.

Тем самым Моисеев повторил действия рэпера Николая Васильева (псевдоним VACÍO) — одного из участников «голой» вечеринки телеведущей и блогера Анастасии Ивлеевой. 22 декабря Лефортовский суд столицы арестовал Васильева на 15 суток до 5 января и назначил штраф в размере 200 тыс. рублей за пропаганду ЛГБТ (признано экстремистской организацией и запрещено в РФ) и также мелкое хулиганство. Позднее рэпер принес извинения за участие в вечеринке, заявив, что не поддерживает сторонников ЛГБТ-движения. Затем музыкант обжаловал штраф.

6 января Васильева повторно задержали в Москве за мелкое хулиганство.

«Голая» вечеринка блогера Ивлеевой состоялась в московском клубе Mutabor 20 декабря. Мероприятие посетили разные звезды шоу-бизнеса, которые были одеты согласно дресс-коду almost naked, подразумевающем практически оголенное тело. После реакции общественности за участие извинились некоторые гости и сама Ивлеева, однако у некоторых звезд начали отменять концерты.