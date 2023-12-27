Голь и выдумки: какое наказание грозит гостям вечеринки Ивлеевой

Гостям «почти голой» вечеринки блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой, а также ее организаторам и сотрудникам ночного клуба могут грозить уголовные статьи — за участие в экстремистском сообществе или вовлечение в него. Так полагают опрошенные «Известиями» юристы. Основанием для этого может стать недавнее решение Верховного суда, который признал «ЛГБТ-сообщество» экстремистской организацией. Как минимум некоторым причастным к вечеринке грозит административное наказание — такое же, как было назначено рэперу Vacio: его арестовали на 15 суток и оштрафовали за ЛГБТ-пропаганду. При этом у Ивлеевой начались «налоговые» неприятности — как сообщили источники «Известий», налоговики проверяют, почему она недоплатила в государственную казну 137 млн рублей.

Что еще грозит участникам «голой вечеринки»

На участников нашумевшей на всю страну «голой вечеринки» в московском клубе «Мутабор» могут возбудить уголовные дела о пропаганде ЛГБТ и экстремизме , сошлись во мнении опрошенные «Известиями» юристы. А у организатора мероприятия, популярной ведущей Анастасии Ивлеевой, уже в самое ближайшее время могут начаться неприятности с налоговой службой, отметил источник в этом ведомстве.

Пока же «пострадал» только рэпер Vacio (Николай Васильев), который пришел на вечеринку в одном носке и с сумкой. Уже 22 декабря Лефортовский суд признал его виновным по статьям КоАП о мелком хулиганстве и пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений. Рэпера арестовали на 15 суток и оштрафовали на 200 тыс. рублей.

Как следует из материалов дела, по первой статье Васильев вину не признал. По второй заявил, что находился на вечеринке в обнаженном виде, как того требовал дресс-код almost naked («почти голый»), а на съемку и распространение видео и фото в интернете согласия не давал.

Рэпер Vacio (Николай Васильев) в зале суда Фото: Московские суды общей юрисдикции

После решения суда и волны общественного возмущения самые известные участники вечеринки — Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Ксения Собчак и сама Ивлеева — записали видеообращения, которые некоторые СМИ назвали «парадом извинений».

30 ноября Верховный суд признал «Движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России. Партнер юридической компании «Соничев, Казусь и партнеры» Антон Соничев отметил, что риск возбуждения уголовных дел по статье об экстремизме минимален, но с учетом общественного резонанса гостей вечеринки могут привлечь как минимум по ч. 2 ст. 282.1 УК РФ за участие в экстремистском сообществе, а организаторов — по ч. 1.1 этой же статьи — за склонение, вербовку или иное вовлечение лиц в деятельность экстремистского сообщества.

— Для этого силовикам не нужно даже заявления, достаточно будет информации, уже размещенной в СМИ, — сказал юрист.

Певец Филипп Киркоров Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Юрист адвокатского бюро «Забейда и партнеры» Святослав Плотников назвал «сложным» вопрос о том, возможно ли привлечение именно к уголовной ответственности владельцев клуба, организаторов мероприятия и гостей в связи с решением Верховного суда.

— Для привлечения к уголовной ответственности по преступлениям экстремистской направленности участников и организаторов вечеринки необходимо установить факт непосредственного отношения к деятельности экстремистской организации , — полагает он. — В отношении участия, например, следует констатировать вхождение в ее состав и оказание какого-либо содействия в ее функционировании.

Он напомнил, что после решения ВС пока не привлекали к уголовной ответственности по преступлениям экстремистской направленности, связанным с пропагандой ЛГБТ.

— Вероятнее всего, для гостей, владельцев и организаторов возможно наступление скорее административной ответственности по ст. 6.21 КоАП РФ о пропаганде нетрадиционных ценностей, чем осуществление уголовного преследования, — полагает юрист.

Певица Лолита Милявская Фото: ТАСС/Валентин Егоршин

Сам факт участия в «голой вечеринке» еще не основание для привлечения к ответственности за пропаганду ЛГБТ, для этого необходимо оценить отдельно действия каждого участника, подчеркнул юрист Михаил Лисин. Но постановление Лефортовского суда, признавшего Vacio виновным в пропаганде ЛГБТ, может послужить основанием для возбуждения дел по аналогичному составу.

— Никто не возражает против личной свободы самовыражения, но здесь вопрос уместности, своевременности и публичной демонстрации, — сказал адвокат.

Руководитель московского Центра правопорядка Александр Хаминский напомнил, что «многие участники вечеринки были одеты и вели себя так, как это свойственно представителям ЛГБТ-сообщества».

— Отчеты о мероприятии попали в интернет, переведя его из закрытого формата в публичный. И именно такая публичная демонстрация у нас запрещена, — сказал он. — Но прежде чем привлекать кого-либо к ответственности, правоохранители должны установить наличие у участников умысла.

Певец Дима Билан Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Вопросы правоохранителей может вызвать не сама частная вечеринка, а распространение материалов, которое и может стать основанием для привлечения к ответственности, согласился основатель СЕО консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко.

— Это может быть как налоговая, так и административная или даже уголовная ответственность. Налоговые органы могут проверить, на какие средства была организована вечеринка. Правоохранительные органы могут привлечь к ответственности как саму Ивлееву, так и других лиц за конкретные действия, совершенные на этой вечеринке, — считает эксперт.

Что грозит «Мутабору»

Неприятности начались и у самого клуба: в среду, 27 декабря, в «Мутабор» с проверкой пришли правоохранительные органы и Роспотребнадзор. Как выяснили «Известия», еще до «голой вечеринки» общественники неоднократно жаловались на деятельность клуба, что стало основанием для проверок заведения департаментом торговли и услуг Москвы.

Очередь в ночной клуб «Мутабор». 22 декабря 2023 года Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Буквально за день до скандального мероприятия, 20 декабря, ведомство вынесло предостережение клубу «о недопустимости нарушения обязательных требований к розничной продаже алкоголя».

27 декабря ночной клуб опечатали, сообщил источник «Известий». По его данным, в ходе проверки выяснилось, что часть алкогольной продукции продавалась без лицензии. Также выявлены нарушения санитарных норм. При этом предписание Роспотребнадзора клуб получил 20 декабря, еще до вечеринки.

Пломба на двери клуба «Мутабор» Фото: ИЗВЕСТИЯ

Источник «Известий» отметил, что согласно документам, «Мутабор» не проводил вечеринку Ивлеевой, а только сдал свое помещение в аренду субподрядчику — ООО «Департамент Маркетинг». Эта же компания режиссировала мероприятие. При этом стоимость услуг по договору аренды составила 2,6 млн рублей, а услуги режиссуры — чуть более 1 млн рублей.

В самом клубе комментировать ситуацию «Известиям» не стали. Отказалась отвечать на вопросы издания и повесила трубку и гендиректор организации-подрядчика Светлана Мещерякова.

Налоги Ивлеевой

Как отметил еще один источник «Известий», у Анастасии Ивлеевой уже обнаружены «налоговые риски» — с 2020 по 2022 годы она якобы не доплатила государству 150 млн рублей, из которых затем 13 млн погасила. Ее представитель сообщил налоговикам, что до конца года заплатить оставшиеся 137 млн у блогера возможности нет.

Налоговые органы установили, что блогер применяет в своем бизнесе упрощенную систему налогообложения, а также схему дробления бизнеса, уже известную по уголовным делам других блогеров, например, Ольги Блиновской, сообщил источник «Известий».

О том, что Федеральная налоговая служба начала проверку дел Анастасии Ивлеевой после «голой вечеринки», рассказала в своем Telegram-канале глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Вадим Ткаченко в разговоре с «Известиями» отметил, что налоговая проверка — «дело не быстрое».

Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

— Если соблюдать все необходимые сроки, то случиться она может не через неделю или месяц, а гораздо поздне е, — считает и управляющий партнер ZE Lawgic Руслан Зафесов. — В то же время силовики могут использовать и институт так называемого информационного обмена, когда оперативные материалы будут легализованы через налоговую службу и в ускоренном режиме направлены в следственные органы.

После проверки с большой степенью вероятности уголовное дело всё-таки возбудят, заявил он, отметив, что, учитывая «тренд с известными блогерами» и их делами об уходе от налогов, те же обвинения могут коснуться и Ивлеевой. С ним согласны и Антон Соничев, и Михаил Лисин.

Как выяснили «Известия», еще один стартап Ивлеевой оказался «с изюминкой». Так, фитнес-курс «Лютый флекс» от Ивлеевой и гимнастки Анны Давыдовой был зарегистрирован на другое лицо — ИП Юрий Денисович Кузьмин. Курс, по данным СМИ, приобрели 89 567 человек. Доход от проекта составил примерно 253 млн рублей.

Концерты без «звезд»

Все участники вечеринки являются инфлюэнсерами и примером для подражания молодежи, поэтому многим из них может быть закрыт вход на телевидение и концертные площадки, заявил «Известиям» адвокат Александр Хаминский.

И у некоторых неприятности уже начались. Так, певица Лолита, которая имела неосторожность побывать на вечеринке, рассказала «Известиям», что ряд подмосковных площадок, где у нее запланированы концерты, стали заявлять о своем возможном намерении их отменить.

— При этом официальных бумаг у нас пока никаких нет, всё на словах, — сказала певица.

Лолита охарактеризовала Ивлееву как «хорошего и талантливого человека» и заявила, что каждому из участников «сваливать ответственность не на кого».

— Все очень устали, и в таком состоянии очень трудно просчитывать каждый свой шаг, — пояснила она.

Певица Anna Asti Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

27 декабря в СМИ появилась информация о том, что новогоднее выступление еще одной гостьи вечеринки — певицы Anna Asti — 31 декабря в клубе VK Gipsy отменили. Однако в самом заведении «Известиям» сказали, что информацией об этом не располагают.

Артистка 31 декабря заявлена и в концертном зале Барвиха Luxury Village. На вопрос о том, планируется ли там ее замена, «Известиям» сообщили, что «пока нет никакой информации, но пока никаких изменений нет». Представители певицы от комментариев отказались.

1 января на Live Arena должно состояться «Зимнее шоу» с участием Лолиты, Филиппа Киркорова и Димы Билана. На официальном сайте мероприятия концерт анонсирован как «Пижама пати». За соответствующий дресс-код гостям предлагается глинтвейн. «Известия» направили запрос организаторам мероприятия с вопросом о том, планируется ли замена артистов, а также будет ли кто-то контролировать дресс-код гостей. Но на момент публикации материала ответа не получили.

Агент рэпера Vacio Илья Филимонов сказал «Известиям», что концертов у музыканта не было намечено, «так что отменять нечего».

Над материалом работали: Елена Балаян, Яна Штурма, Валерия Мишина, Валерия Чуб, Катерина Алабина