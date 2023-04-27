Марафонский побег: за что задержали блогера Елену Блиновскую

Блогера Елену Блиновскую задержали утром 27 апреля недалеко от границы с Белоруссией. Автора популярных мотивационных курсов, получившую прозвище «королева марафонов», подозревают в неуплате налогов на сумму более 918 млн рублей и отмывании средств. Источники «Известий» не исключают, что блогера предупредили о возможных неприятностях, — уголовное дело возбудили только 26 апреля, и сразу после этого она спешно арендовала автомобиль и попыталась покинуть страну. СК утверждает, что Блиновская дробила бизнес на десятки юрлиц, занижая таким образом полученный доход и налогооблагаемую базу. Блогеру грозит от трех до семи лет колонии, но если она уплатит долг, то может претендовать на условное наказание, полагают опрошенные «Известиями» эксперты.

Уехать красиво

Под Смоленском, на дороге, ведущей к границе с Белоруссией, утром 27 апреля задержали блогера, автора мотивационных онлайн-курсов, так называемую «королеву марафонов» Елену Блиновскую. Следственный комитет возбудил два уголовных дела: о легализации денежных средств в особо крупном размере и уклонении от уплаты налогов.

По данным следствия, Блиновская использовала схему дробления бизнеса, занижая полученные доходы. За 2019–2021 годы она недоплатила более чем 918 млн рублей налогов — на добавленную стоимость и на доходы физлиц , подсчитали в СК. «Поводом для возбуждения уголовного дела явились материалы, поступившие из УФНС России по городу Москве, — говорится в сообщении ведомства. — В целях придания видимости правомерного владения, пользования и распоряжения полученными денежными средствами [Елена Блиновская] легализовала их путем совершения финансовых операций».

Задержание Елены Блиновской на российско-белорусской границе при попытке выехать из России Фото: ТАСС/Следственный комитет РФ

По информации источника «Известий», дело было заведено только накануне, 26 апреля. В тот же день создательница «марафонов желаний» приобрела билет на самолет в Ташкент. Вылететь она должна была в 5 утра, но так и не села на рейс. Кто-то заранее предупредил ее о грядущем задержании, заявил источник «Известий». Тогда она поменяла маршрут — около часа ночи 27 апреля Блиновская вызвала арендованный автомобиль премиум-класса Maybach и уехала в сопровождении охранника в сторону Белоруссии. Недалеко от границы ее и задержали сотрудники правоохранительных органов.

Еще накануне, 26 апреля, блогер выступала перед многотысячной аудиторией на бизнес-форуме «АМОКОНФ 2023» с мотивационной речью о том, как достичь успеха.

Сейчас в офисе и по домашним адресам блогера, в том числе в элитном поселке Миллениум Парк в Истре, проводятся обыски. На оперативном видео видны припаркованные элитные иномарки Lamborghini и Range Rover, в гараже — два мотоцикла. Внутри силовики обнаружили золото, бриллианты, дорогие сумки и аксессуары.

Сама Блиновская и ее муж Алексей находятся на допросе. На Блиновского, выяснили «Известия», зарегистрировано 13 компаний — в частности, ювелирный дом, горнодобывающее предприятие, машиностроительное и рыбное производства.

Проведение следственных действий в доме Елены Блиновской Фото: ТАСС/МВД России

Источник «Известий», близкий к правоохранительным органам, сообщил, что доходы от марафонов и других бизнес-проектов поступали на расчетные счета подконтрольных Блиновской 18 организаций и трех индивидуальных предпринимателей, которые работали по упрощенной системе налогообложения . Все эти ООО и ИП зарегистрированы не в Москве, а в регионах: Чечне, Мурманске, Ярославской, Тверской, Костромской, Вологодской областях, Алтайском крае и Санкт-Петербурге. Источник отмечает, что, например, 43 млн рублей блогер могла легализовать, перечислив средства с расчетных счетов подконтрольных ей компаний на счета других организаций, оплатив таким образом автомобиль, который перешел в собственность ее супруга.

Как посчитали для «Известий» в Ассоциации блогеров и агентств (АБА) и сервисе аналитики и управления соцсетями LiveDune, за прошлый год Елена Блиновская могла заработала около 450 млн рублей.

Желания и отношения

Елене Блиновской 41 год, она мать четырех детей и супруга крупного бизнесмена Алексея Блиновского. Известность она получила как автор популярного тренинга «Марафон желаний», лайф-коуч и блогер-миллионник.

«Марафон желаний» — это онлайн-курс, состоящий из 20–30 занятий. Каждое из них включает задание: например, составить список своих самых сокровенных желаний или очистить дом от старых вещей. Автор обещала помочь людям избавиться от психологических проблем и научиться исполнять свои мечты. Первая неделя участия в «Марафоне желаний» — бесплатная, за дальнейшие занятия предлагается заплатить. Стоимость — от 4,5 тыс. руб. за стандартный пакет до 200–300 тыс. руб. за каждую ступень «марафона», если речь идет VIP-пакете с личным «наставником».

Елена Блиновская с участницами марафона Фото: соцсети Елены Блиновской

Свои первые «марафоны желаний» Блиновская устраивала среди подруг: в 2015 году они проходили в формате игры с использованием разных психологических приемов и техник известных лайф-коучей. Вскоре блогер стала расширять аудиторию, привлекая подписчиков из соцсетей. Несмотря на неоднозначные отзывы, уже в 2016 году проект стал массовым, в нем начали принимать участие тысячи человек.

В 2020 году интерес к тренингу Блиновской «подогрел» фильм «Марафон желаний», вышедший в 2020 году. Главные роли в картине исполнили Кирилл Нагиев, Аглая Тарасова и Мария Миногарова, а продюсером картины стала сама блогер.

В 2022 года Блиновская стала ведущей шоу «Дом исполнения желаний» на телеканале ТВ-3. Тогда у нее уже были запущены пять проектов: помимо «Марафона желаний», еще и «Стань и получишь» (с минимальным пакетом услуг за 6 тыс. рублей), «Финансовый марафон» (5 тыс.), «Предназначение» (7 тыс.) и «Про отношения» (10 тыс.).

Налоговые подчистки

В марте 2023 года после задержания блогера Валерии Чекалиной и обвинения коуча Александры Митрошиной в налоговых преступлениях, «Известия» сообщали, что и Елену Блиновскую проверяет полиция. Сама она эту информацию опровергала.

— У меня всё хорошо, — говорила она. — Все схватились за какую-то непонятную новость без оснований и начинают ее распространять.

Елена Блиновская на премьере фильма «Марафон желаний» Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Блогер также заявляла, что у нее нет проблем с налогами, потому что она платит НДС, не используя мошеннические схемы.

Отсмотрев только часть продуктов на официальном сайте Елены Блиновской, можно найти минимум четыре юрлица, на которые оформлены ее марафоны, обратила внимание юрист АБА Анастасия Красникова.

— Можем предположить, что она по аналогии с Чекалиной и Митрошиной дробила бизнес, — сказал эксперт «Известиям».

По статьям об уклонение от уплаты налогов и отмывании денег в особо крупном размере Блиновской может грозить от трех до семи лет лишения свободы, а также штраф , указал адвокат адвокатской палаты Москвы Юрий Обликов. Но блогер может полностью избежать уголовного наказания по статье уклонения от уплаты налогов, если оплатит в бюджет всю задолженность.

— Однако при отмывании денег законодательно такой возможности прекращения уголовного дела нет. На практике суды обычно по данной статье реальное лишение свободы не назначают, — пояснил эксперт, добавив, что попытка блогера уехать из страны может повлиять на строгость избранной меры пресечения.

Елена Блиновская с супругом Алексеем Блиновским Фото: Global Look Press/Komsomolskaya Pravda

В любом случае, на счета Елены Блиновской будут наложены аресты, а в рамках обысков на первоначальном этапе будет изъято имущество и ценности — с целью обеспечить погашение ущерба государству, уточнил «Известиям» управляющий партнер адвокатского бюро «Легарт» адвокат Анастасия Селиванова.