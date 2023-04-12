Братство дельца: доходы блогеров-инфоцыган в 2022 году выросли на 24%

Доходы девяти крупнейших российских блогеров за 2022-й выросли на 24%, рассказали «Известиям» специалисты по маркетингу. За прошлый год так называемые инфоцыгане заработали более 4 млрд рублей. Эксперты считают, что повышенный успех связан с тем, что в непростые времена людям нужна поддержка, гарантия надежного будущего, которую продают коучи. Однако зачастую никакого результата такие курсы не дают. При этом некоторых инфобизнесменов обвиняют в злоупотреблении использованием упрощенной системы налогообложения. В результате чего бюджет недополучил налогов на сотни миллионов рублей, сообщили юристы.

Платный сыр

Доход российских коучей-инфоцыган в 2022-м вырос на 24%, говорится в совместном исследовании Ассоциации блогеров и агентств (АБА) и сервиса аналитики и управления социальными сетями LiveDune. Больше всего за прошлый год заработали Валерия Чекалина (более 1 млрд рублей), Александра Митрошина (650 млн), Аяз Шабудтинов (600 млн), Оксана Самойлова (500 млн), Гоар Аветисян (500 млн), Елена Блиновская (450 млн), Виктория Боня (250 млн), Инна Тлиашинова (200 млн) и Надин Серовская (150 млн).

Справка «Известий» Заработавшая больше всего в 2022 году Валерия Чекалина стала известна в интернете как блогер Лерчек. Мама троих детей рассказывала подписчикам о секретах идеальной фигуры, призывала присоединяться к фитнес-марафонам и торговала собственной косметикой. Саша Митрошина — автор книг и вебинаров. На ее официальном сайте говорится, что Александра — «человек, перевернувший мир блоггинга». Также можно записаться в ее школу «Инсталогия» или приобрести курсы для начинающих инфлюенсеров, а заодно купить фитнес-тренинг. Аяз Шабутдинов — предприниматель и инфобизнесмен. Прославился он благодаря тому, что за короткий промежуток времени стал миллионером. Обратная сторона его успеха — самопиар и обвинения в мошеннических действиях. Оксана Самойлова несколько лет назад придумала свой бренд косметики под названием Sammy Beauty. Кроме того, она продает курсы для женщин, как зарабатывать большие деньги, и обещает обучить этому в своей новом бизнес-тренинге «Стратегия на миллион». Елена Блиновская на своем «Марафоне желаний» с помощью голосовых сообщений и видеороликов рассказывает пользователям о техниках по исполнению желаний.

— В денежном эквиваленте можно говорить о том, что доход девяти крупных коучей вырос на 948 млн рублей. Общая сумма заработка составила 4,2 млрд, — отмечают авторы исследования.

Две главные площадки, с которыми работают такие блогеры, — Instagram (принадлежит Meta, признана в РФ экстремистской организацией) и Telegram, поясняют специалисты. Первая выполняет функцию рекламной платформы: там коучи выкладывают доказательства успешности себя и своих курсов (в основном роскошный образ жизни, советы и восторженные отзывы тех, кто прошел обучение), а также ссылки на новые тренинги. Telegram — место уже для более плотной обработки клиентов: через него ведется общение, а также достаточно часто именно посредством каналов и закрытых чатов проходят сами курсы, утверждается в исследовании.

— Инфобизнесмены, как правило, предлагают быстрые пути решения финансовых и личных проблем. Их клиенты — это прогретая аудитория в социальных сетях, которая им доверяет, — объяснила президент АБА Татьяна Иванова.

Коучи не работают в одиночку, у них сильные команды с дизайнерами, маркетологами, аналитиками. Это полноценный бизнес с упором на доверчивость аудитории, подчеркнула эксперт.

— Успех инфоцыганства очень прост: красивый блогер из народа обещает после его курсов чудо — личное, финансовое, социальное. Такие тренинги продаются как панацея, как волшебная палочка: заплатил условные 4,5 тыс. рублей за курс про финансовый успех — и уже почти что сам стал так же богат, как продающий его «специалист», — отметила основательница агентства «Лампа» Евгения Лампадова.

В бизнес-тренингах большое внимание уделяется мотивации учеников, некоторые образовательные продукты полностью на этом строятся. Люди покупают у них веру в то, что всё будет хорошо, всё получится, сообщила основатель коммуникационного агентства PR Perfect Кристина Петрова.

Пойдут по этапу

Все блогеры, получающие высокие доходы, обязаны платить налоги. Они должны зарегистрировать себя как индивидуальные предприниматели, пояснила кандидат экономических наук, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Галина Семенова.

Справка «Известий» Налоговое законодательство предлагает блогерам несколько вариантов легализации доходов. В частности, это общий режим налогообложения (ОСНО), который предусматривает НДФЛ в виде 13% от дохода менее или равного 5 млн рублей. Если блогер заработал больше, то уплачивается 650 тыс. рублей плюс 15% от превышающей порог в 5 млн суммы. Упрощенная система налогообложения (УСН) предусматривает ставку в 15% от прибыли за вычетом расходов или 6%, если налог рассчитывается только от доходов. При этом есть ограничение доходов в 150 млн рублей. Патентная система налогообложения (ПСН) — потенциально возможный к получению годовой доход — 6%. Доход не должен превышать 60 млн рублей.

— Видя все доходы блогеров можно сказать, что большинство из них попадают под общую систему налогообложения НДФЛ — 15%, — отметила она.

По словам эксперта, если бы коучи не были зарегистрированы как индивидуальные предприниматели и не платили НДФЛ, то бюджет за 2021 и 2022 годы не дополучил бы налогов на сумму около 1,2 млрд рублей.

— Кроме того, эти блогеры не могут пользоваться льготной системой налогообложения. Поэтому именно для этой категории физических лиц надо установить ставку НДФЛ начиная с 13% до 25% в зависимости от полученного дохода, — подчеркнула экономист.

«Известия» направили запрос в ФНС.

Основное нарушение, которое в последнее время вменяется блогерам — это использование упрощенной системы налогообложения с допустимым лимитом 150 млн рублей, напомнил в беседе с «Известиями» председатель коллегии адвокатов Москвы «Адвокатъ» Андрей Мисаров.

— Но размер полученных ими доходов значительно превысил данную цифру, в связи с чем они должны были перейти на общую систему налогообложения, которая влечет значительно большую нагрузку. Блогеры умышленно этого избегали, выстраивая схемы сокрытия полученных ими доходов, посредством «перевешивая» часть доходов на знакомых и родственников, — отметил юрист.

Тех, кто уклоняется от уплаты налогов, могут привлечь к уголовной ответственности по двум статьям — если он не представлял налоговую декларацию либо включал в документы заведомо ложные сведения. Нарушителя могут наказать штрафом в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей либо лишением свободы на срок до года, пояснил Андрей Мисаров.

Обвинение Александры Митрошиной и Валерии Чекалиной в неуплате налогов — это предупреждение остальным инфобизнесменам, считает Татьяна Иванова из АБА. Всем крупным блогерам лучше навести порядок в своих финансах, отметила Кристина Петрова из PR Perfect.