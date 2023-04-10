Ученью вред: кабмин просят ввести лицензирование онлайн-тренеров

Деятельность бизнес-тренеров, которые предлагают обучение в интернете, хотят лицензировать. А недобросовестных организаторов таких тренингов — занести в специально созданный реестр. Инициатива первого зампреда комитета ГД по просвещению Яны Лантратовой направлена председателю правительства РФ Михаилу Мишустину. Ее поддержали в комитетах ГД по защите конкуренции и по экономической политике, где отметили необходимость регулирования этой сферы из-за большого числа мошенников. Блогеры же считают, что их работу очень сложно оценить по каким-либо профессиональным критериям , а люди, которые сталкиваются с аферистами, виноваты сами.

Опасные инфоцыгане

Деятельность блогеров-тренеров, которые продают свои курсы в интернете, предложили отрегулировать. В частности, ввести лицензирование, создать федеральный реестр недобросовестных организаторов таких уроков, а также определить орган исполнительной власти, который будет модерировать их работу. Такую инициативу главе кабмина Михаилу Мишустину направила первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. С документом ознакомились «Известия».

«В последнее время было возбуждено несколько громких уголовных дел, связанных с уклонением от уплаты налогов со стороны лиц, которые занимаются продажей дистанционных курсов и тренингов. Речь идет о супругах Чекалиных (не заплатили 300 млн рублей) и Александре Митрошиной (120 млн рублей). Также 21 марта 2023 года стало известно, что правоохранительные органы начали проверку в отношении Елены Блиновской, выдающей себя за бизнес-тренера», — говорится в тексте обращения.

В письме отмечается, что упомянутые выше эпизоды стали следствием появления в российском медиапространстве феномена, который получил название «инфоцыганство».

Блогер Валерия Чекалина, обвиняемая в неуплате налогов, во время избрания меры пресечения в Савеловском суде Фото: ТАСС/Станислав Красильников

«Под этим термином подразумевается недобросовестная деятельность лиц, выдающих себя за специалистов в области бизнеса, личностного роста или психологии, с целью обогащения за счет продажи курсов и тренингов, в том числе в цифровом формате», — поясняет автор обращения.

Организаторы такого обучения зачастую не имеют профильного образования и специальных компетенций, а также могут использовать деструктивные психологические практики, говорится в письме. В пример в документе приводится курс личностного роста под названием Sparta, участники которого теряли имущество, разводились с супругами, а в отдельных случаях совершали суицид.

В связи с этим депутат предлагает правительству принять меры и представить позицию кабмина по этому вопросу.

— В настоящее время эта сфера никак не регулируется, поэтому привлечь к ответственности мошенников практически невозможно. У Роспотребнадзора сегодня нет специальных механизмов борьбы с такими видами деятельности. Да и критериев качества — требований к этой профессии тоже не существует, — пояснила «Известиям» Яна Лантратова.

Фото: ТАСС/URA.RU/Владимир Андреев



По ее словам, жертвами инфоцыганства регулярно становятся сотни тысяч россиян. В том числе пострадавшие обращаются в Госдуму, где сейчас прорабатывают возможности решения их проблем.

«Известия» направили запросы в пресс-службы правительства, Минцифры и Роскомнадзор с просьбой оценить депутатскую инициативу.

Урегулировать необходимо

Необходимость введения в правовое поле деятельности бизнес-тренеров признают в профильных комитетах Госдумы.

— Проблема такая действительно есть. Интернет сегодня пестрит различными объявлениями с предложениями получить за деньги те или иные навыки или образование. Однако, насколько это будет соответствовать рекламе, неизвестно, — заявил «Известиям» глава комитета ГД по защите конкуренции Валерий Гартунг.

По его словам, в итоге люди платят деньги, а потом понимают, что столкнулись с мошенниками, но вернуть средства уже не могут.

Фото: Getty Images/EyeEm/Alina Buzunova

— Оставлять так это нельзя. Хотя, возможно, необязательно принимать какой-то закон. Будет достаточно постановления правительства, которое поручит, например, Минцифры или Роскомнадзору контролировать оказание таких услуг гражданам, — пояснил депутат.

Это мнение разделяет первый зампред комитета экономической политики Николай Арефьев.

— Мы должны принять все возможные меры, чтобы обеспечить безопасность людей. Порой граждане просто не знают, как себя вести в этих ситуациях. Люди ведутся на рассказы самих блогеров о том, какие у них замечательные услуги, и платят им огромные деньги. Однако никто не проверяет их квалификацию, а также качество предоставляемых ими услуг, — отметил парламентарий.

По его словам, документ в виде лицензии заставил бы таких предпринимателей проводить курсы более ответственно. При этом депутат считает, что мера на 100% не защитит от настоящих мошенников , которые всегда найдут способы для обмана.

Трансформационный коуч, ментор медитативных практик, бизнесмен Светлана Фортунате, напротив, убеждена, что эту сферу регулировать не нужно.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Вопрос в том, по каким критериям делать оценку качества нашей работы? Как и кто это будет определять? Ведь всё, что происходит при обучении, — это так же и ответственность клиента, который должен осознанно совершать свои действия во время тренингов, — пояснила она.

По ее словам, никакого лицензирования вводить не нужно, так как, например, бизнес-коучи предлагают не математические знания.

— Мы работаем с тонкими настройками человека, измерить которые очень сложно. От этого зависит и выбор специалиста, у которого гражданин захочет пройти обучение. Поэтому я хочу спросить у тех, кто попался на мошенников, на основании чего они принимали решение о прохождении того или иного курса? — отметила она.

Председатель совета Национальной ассоциации блогеров Мария Терентьева-Галицких придерживается иной точки зрения.

— Мы поддерживаем подход, при котором человек будет получать лицензию и подтверждать таким образом свои навыки или право на преподавание тех или иных услуг. Это важная история. То есть можно вести бизнес, и его успешность будет подтверждать результат. А можно быть коучем. Это разные истории, — отметила она.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

По ее словам, если человек хочет быть бизнес-коучем, то для этого он должен получить лицензию. Ведь это не просто услуга, а работа с человеком, пояснила эксперт.