Завязывай с наготой: чем обернулась скандальная вечеринка Ивлеевой

Отмена концертов, судебный иск на баснословную сумму, удаление из новогодних шоу и рекламы. Последствия закрытой вечеринки блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой с провокационным дресс-кодом «почти голый» с каждым днем всё серьезнее. Причем коснулись они не только хозяйки вечера, но и звездных гостей, среди которых были Лолита, Филипп Киркоров, Дима Билан и многие другие. Подробнее — в материале «Известий».

Сетевое недержание

Против телеведущей Анастасии Ивлеевой 26 декабря появился коллективный иск о компенсации морального ущерба на сумму в 1 млрд рублей. Иск в Хамовнический суд намерен подать известный продюсер Александр Иншаков, к нему присоединились уже 22 человека.

«Считаю, что данными действиями м не, лицам, присоединившимся к настоящему заявлению, а также миллионам российских граждан, воспитанных в духе патриотизма, любви к Родине, сохранению традиционных семейных ценностей, причинены существенные нравственные страдания, которые подлежат судебной защите», — говорится в документе (есть в распоряжении «Известий»).

Продюсер Александр Иншаков Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В этот же день МТС снял рекламные материалы с Анастасией Ивлеевой со своего официального сайта. На запрос «Известий» представитель телеведущей не ответила.

Какой-либо ответственности, прямо предусмотренной за проведение вечеринок, нет, объяснил партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов.

— Само мероприятие было закрытым, — напомнил он. — Однако сетевое недержание в виде страсти выкладывать всё эпатажное в общий доступ статус закрытого мероприятия фактически устранило. Это нанесло больше имиджевый урон организаторам и участникам, чем правовой. Никто никого по закону не преследует.

Голые танцы со звездами

Скандальная вечеринка прошла 20 декабря в московском клубе Mutabor. Тогда блогер Анастасия Ивлеева решила, что мир должен видеть трусы, украшенные драгоценностями на 23 млн рублей. Накинула прозрачный мини-комбинезон с вырезом на спине и появилась в таком смелом образе. Лук под стать дресс-коду — almost naked ( с англ. «почти голый»).

Анастасия Ивлеева и Дима Билан на вечеринке Фото: Соцсети

Среди гостей — свет российского шоу-бизнеса. Король эстрады Филипп Киркоров сиял в комбинезоне-сетке в компании продюсера Татьяны Тур. Лолита — в белом полупрозрачном комбинезоне и черном кружевном поясе для чулок. На мероприятии также отметились Дима Билан, Ксения Собчак, Джиган с супругой Оксаной Самойловой, Глюкоза, Мария Миногарова.

Самым голым оказался рэпер VACIO (Николай Васильев). Он настолько буквально понял дресс-код, что надел всего лишь один носок. И не на ногу — прикрыл единственным предметом одежды свой детородный орган (правда, носок в итоге подарил участнице вечеринки).

Преступление и наказание

Все эти «прелести» ночью стали достоянием интернета. Наутро возмущенные общественные активисты, в числе которых представители движения «Зов народа», обратились в правоохранительные органы с просьбой проверить мероприятие. Депутат Госдумы Дмитрий Гусев написал руководству нескольких федеральных каналов обращения с просьбой вырезать звездных участников вечеринки из новогодних и рождественских передач, отметив, что «голая вечеринка» с участием артистов отечественной эстрады в наше сложное время представляется кощунственной».

Видимо, поначалу всерьез никто из организаторов это не воспринял. Иначе как объяснить, что вечеринка состоялась и на второй день — по билетам. Правда, на сей раз туда уже наведались сотрудники правоохранительных органов. Реакция набирала обороты, как снежный ком, пока не обрушилась на участников эпатажной тусовки.

Рэпер Николай Васильев (VACÍO) Фото: t.me/moscowcourts

Рэпера с носком лавина настигла первым. 22 декабря артист был арестован Лефортовским районным судом на 15 суток за мелкое хулиганство. Также ему назначили штраф 200 тыс. рублей. Защита парня обжаловала постановление. Однако 26 декабря 2023 года Московский городской суд оставил его в силе.

Агент артиста Илья Филимонов казал «Известиям», что концертов рэпера «даже не было намечено».

— А про это я вам не скажу, потому что это не ваше дело, — ответил Филимонов на вопрос, ожидать ли вообще концертов VACIO в будущем.

Публиковать материалы, пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения, а также смену пола, запрещено Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Обратил внимание на контент с вечеринки и Роскомнадзор. В некоторых фото- и видеозаписях в ведомстве нашли признаки ЛГБТ-пропаганды (движение признано экстремистской организацией и запрещено в РФ).

«Публиковать материалы, пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения, а также смену пола, запрещено. Роскомнадзор оперативно выявляет и блокирует такой контент в российском сегменте Сети. Пользователи, разместившие такие материалы, несут административную ответственность (ст. 6.21 КоАП РФ)», — сказано в сообщении Роскомнадзора.

Обращения в различные ведомства с просьбой дать правовую оценку мероприятию направила и депутат Госдумы Мария Бутина.

— После этой ситуации в мой адрес стали поступать обращения от граждан: обратились участники специальной военной операции, которые были возмущены. Не могла не отреагировать, — сказала она «Известиям». — Официальных ответов пока не поступило. По имеющейся информации, могу сказать, что МВД России проводит мероприятия по установлению обстоятельств произошедшего.

Вдруг как в сказке

Спустя три дня Анастасия Ивлеева решила отреагировать на последствия своей вечеринки. Она опубликовала в соцсетях видео, в котором объяснила, что поводом стала презентация снимков для не вышедшего в 2022 году в России журнала Playboy. Она выразила сожаление из-за произошедшего и отметила, что ситуацию «невозможно было контролировать».

« Я за это приношу извинения перед всеми: перед обществом и перед своими гостями, которые стали невольно участниками всего происходящего в СМИ. Я целиком и полностью осознаю свою ответственность за произошедшее. И все вырученные средства от продажи билетов во второй день я лично направлю в благотворительные организации . И не в качестве акта добрых дел, ради оправдания, а просто потому, что это единственный возможный вариант развития событий в данном ключе», — сказала она.

Анастасия Ивлеева приносит извинения Фото: t.me/ivleeva360

Следом объясниться на своих страницах в соцсетях попытались и звездные гости вечеринки.

«В жизни каждого человека бывают моменты, когда зашел не в ту дверь. Да, я знал о мероприятии. Получил приглашение, обещал прийти и пришел. Но не знал о характере событий, которые будут происходить за этими дверьми, и ушел. Я не собираюсь отрекаться, дистанцироваться или перекладывать ответственность на других. В нынешнее трудное время, время героическое, не может и не должен артист моего масштаба, народный артист, так безответственно относиться к участию в каких-либо мероприятиях. Я артист только своей страны. Я патриот только своей страны», — сказал Филипп Киркоров.

Дима Билан отметил, что шел на арт-выставку и не ожидал того, что там может происходить. В итоге, по словам артиста, надолго он там не задержался.

«О дресс-коде я знал. Но понимание этого дресс-кода у каждого свое. В моем понимании он выглядел так: водолазка, объемный плащ, брюки и ботинки. Посещение мероприятий — это часть моей профессии, моя работа . И приглашение на эту выставку было из разряда обычных светских вечеров. Знать заранее, что себе позволит надеть тот или иной человек, я просто не мог», — сказал он.

Артист также добавил, что он понимает, какая сейчас обстановка в стране, и считает, что обвинить его в безучастности невозможно.

«Наверное, моя ошибка в том, что большую часть помощи, которую я оказываю не только в нынешнее время, но и вообще на протяжении своего пути, я не транслирую. Надо, наверное, как-то пересмотреть к этому отношение. Потому что я помогаю от души, по зову сердца, а не для того, чтобы меня похвалили. Но обвинения в безучастности я не приемлю в свою сторону. К слову, крайний концерт для семей СВО я дал 5 декабря и выступлю и помогу еще не раз ».

Дима Билан приносит извинения Фото: t.me/bilanofficial

Видео также записали Лолита и Ксения Собчак. Несмотря на всё сказанное, обратной реакции пока нет. Еще утром 26 декабря в СМИ появились первые сообщения о том, что люди сдают билеты на концерт Лолиты. О массовости происходящего, впрочем, говорить было нельзя. В кассах почти всех площадок, где певица была заявлена в феврале 2024 года, заверили, что подобного не происходит. Так, в ДК им. Ю.А. Гагарина (Сергиев Посад), где выступление артистки планировалось 18 февраля, «Известиям» сообщили, что возврат сделали всего два человека. Но уже к вечеру того же дня сама певица сообщила об отмене своих концертов.

«Ничего не могу с этим сделать, только принять как данность. Я расстроилась, и давление поднялось. Попробую держаться», — приводит ее слова РБК.

Кроме того, певица сообщила, что ее «вырезают из эфиров». Та же участь, по данным Baza, коснулась и Филиппа Киркорова, которого начали убирать из новогодних шоу.