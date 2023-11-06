Личное публично: Воробьев целуется, Киркоров показывает пресс

Участницы группы «Фабрика» рассказали о поцелуях с Алексеем Воробьевым на премьере нового клипа. Лиза Моряк, Анна Бутман и Полина Аскери встретились на светском бранче. В Sistema Gallery художник Ростан Тавасиев представил проекты «Астероиды и кометы» и «Планетарные туманности», а в модном баре неподалеку герои светской хроники гуляли на вечеринке бренда «Союзники». Певица Люся Чеботина презентовала новый альбом и провела благотворительный аукцион картин. Филипп Киркоров купил одну из них — «Примадонна» — за 700 тыс. рублей. «Известия» — о самом главном из жизни знаменитостей и светских героев на прошлой неделе.

Участницы «Фабрики» рассказали о поцелуях с Воробьевым

Началась прошлая неделя с премьер. Во вторник, 31 октября, группа «Фабрика» и блогер-миллионник Helen Yes собрали друзей в одном из столичных клубов, чтобы презентовать клип на совместную песню «Дурочка-любовь». Главной звездой видео стал Алексей Воробьев, герой которого по сюжету крутит романы одновременно с четырьмя девушками — психологом и ее пациентками. В итоге ловеласа разоблачают, и ему не остается ничего, кроме как делать ноги. Самого актера на показе не было, но актрисы в красках рассказали пикантные подробности со съемок фильма.

— Лера целовалась с Лешей, и Катя целовалась с Лешей. В смысле девочки захотели поцеловаться, Лешу никто не спрашивал, — пошутила Ирина Тонева.

Девушки рассказали, что на это ушло по несколько дублей, а на вопрос «Как целуется Воробьев?» дали самые высокие оценки. Режиссером выступил известный клипмейкер Сергей Грей.

После показа началась вечеринка. Гости танцевали под хиты из репертуара девушек. На танцполе были замечены Вячеслав Макаров, певец Akmal’, Дима Красилов.

Лиза Моряк, Анна Бутман, Полина Аскери на светском бранче

Светская Москва в этот день бранчевала в гранд-кафе «Шануар». В элегантных интерьерах, похожих на старые французские кафе конца XIX века, звучал шансон, а к столу подавали сэндвичи с крабом, авокадо-боулы и тарты с инжиром на миндальном корже. Среди гостей были актриса Лиза Моряк, галеристка Полина Аскери, Анна Бутман, Виктория Полякова и многие другие.

Лиза Моряк Фото: Саша Мурашкин Анна Бутман Фото: Саша Мурашкин Евгения Линович Фото: Саша Мурашкин Дарья Коробова Фото: Саша Мурашкин Виктория Полякова Фото: Саша Мурашкин Дарья Хаитметова Фото: Саша Мурашкин Илья Давыдов Фото: Саша Мурашкин Полина Аскери Фото: Саша Мурашкин Филипп Лобачев Фото: Саша Мурашкин Катя Маслова и Макс Арнаутов Фото: Саша Мурашкин

Насытившись, публика могла рассмотреть наряды Masterpeace на манекенах, которые расположились в центре зала. Автор Евгения Линович рассказывала собравшимся, что вдохновлены они жизнью Миси Серт — французской пианистки и хозяйки литературного и музыкального салонов, которая в свое время водила дружбу с Шанель, Пикассо, Жаном Кокто и была музой многих художников. А Дягилев и вовсе признавался, что Мися — единственная женщина, на которой он мог бы жениться. Те, кто закончил с экскурсом в историю прошлого, задавались вопросами о будущем. За одним из столов желающим делали расклады на картах Таро.

Выставка и дискуссия в Sistema Gallery

На следующий день герои столичной светской хроники вели беседы о далеком — о космосе. 1 ноября в Sistema Gallery художник Ростан Тавасиев представил проекты «Астероиды и кометы» и «Планетарные туманности». Он лично провел экскурсию и рассказал о картинах, на которых у астероидов есть глаза, объяснил, откуда на работах силуэты зайцев.

Фото: Антон Чигляков Ростан Тавасиев

После гости выставки присоединились к дискуссии, в которой приняли участие представители креативных индустрий, ученые. Эксперт Максим Вялков из Национального центра физики и математики посвятил речь размерам и конечности галактик, изучению нейтрино и поискам темной материи. Директор галереи Анастасия Волкова, в свою очередь, говорила о создании арт-кластера. Внимали выступающим звезда сериала «Ольга» Ксения Суркова, модель и телеведущая Ирина Йовович, блогер Милана Пич и другие гости. После дискуссии собравшиеся продолжили обсуждение под ритмы DJ-сета.

Ксения Суркова Фото: Антон Чигляков Ирина Йовович Фото: Антон Чигляков Ирина Чайковская Фото: Антон Чигляков Светский обозреватель «Известий» Валерия Чуб Фото: Антон Чигляков Милана Пич Фото: Антон Чигляков Екатерина и Сергей Аутраш Фото: Антон Чигляков Маша Федорова Фото: Антон Чигляков Виктория Яценко Фото: Антон Чигляков

Вечеринка союзников

Светская публика, которая была в настроении отдаться танцам, встретилась в этот день в баре Mo friends неподалеку — на вечеринке по случаю запуска бренда «Союзники». Там за музыкальное настроение отвечал DJ Дмитрий Поздняков. Некоторые заглянули туда как раз после выставки. На мероприятии были олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Дарья Коробова, звезда «Холостяка» Марина Хрипина, дизайнер Рома Уваров и другие.

Марина Хрипина Фото: Вова Поло Артур Нечаев Фото: Вова Поло Идрис Гитинаев Фото: Вова Поло Дарья Коробова Фото: Вова Поло Илья Шубаев Фото: Вова Поло Рома Уваров Фото: Вова Поло Павел Камин Фото: Вова Поло Михаил Ильин-Адаев Фото: Вова Поло

«Примадонна» Киркорова

2 ноября звезды шоу-бизнеса собрались на вечеринке Люси Чеботиной в клубе Memo. Певица презентовала новый альбом «Первая леди». В рамках мероприятия она также провела благотворительный аукцион, который звездные гости щедро поддержали. Анита Цой купила картину за $4,1 тыс., блогер Helen Yes (Елена Сажина) — за 600 тыс. рублей. Больше всех отдал король эстрады Филипп Киркоров — 700 тыс. рублей. Личную коллекцию он пополнил картиной под названием «Примадонна».

Артист стал одним из главных героев вечера. Не упустил возможности продемонстрировать пресс, но только на фото. А после появился в образе пилота в новом клипе Люси Чеботиной, премьера которого состоялась под занавес мероприятия. Кстати, собравшимся он рассказал и о своей новой песне, которую выпустил совместно с Михаилом Шуфутинским, «Жара Дубая».

Люся Чеботина Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Филипп Киркоров и Мария Захарова Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Стас Ярушин Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Анита Цой и Helen Yes Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Helen Yes Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Карина Нигай Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

На мероприятие заглянула Мария Захарова. Среди гостей также были Игорь Крутой, Карина Нигай, Александра Трусова, Стас Ярушин, Олег Майами и другие.