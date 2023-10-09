Поцелуйтесь же со мной: «Секс» Мороз и кинодевственность Бузовой

Ольга Бузова накормила журналистов икрой и устрицами на закрытой премьере клипа и рассказала о потере кинодевственности. Яна Чурикова, Юлия Савичева и Стас Ярушин поддержали молодого певца Akmal’ на презентации его нового альбома. Дарья Мороз представила сериал «Секс. До и после» в одном из столичных ресторанов. Елена Темиргалиева собрала светскую Москву на вечеринке в честь выхода новой книги. А в офисе VK прошла закрытая презентация бестселлера Ребекки Яррос «Четвертое крыло». «Известия» рассказывают о самом интересном из жизни знаменитостей и светских героев на прошлой неделе.

Бузова презентовала откровенный клип

В понедельник, 2 октября, Ольга Бузова с размахом отметила премьеру клипа на песню «Позови». Презентация прошла в «Иллюзионе», куда пригласили только журналистов. Внутри ждал щедрый фуршет с дорогим игристым, черной и красной икрой, устрицами и другими деликатесами. Впрочем, собравшиеся у закусок не толпились, а сконцентрировалась у пресс-волла в ожидании виновников торжества. Первым вышел актер Станислав Бондаренко с супругой, который исполнил в клипе главную роль. По сценарию, у них с Ольгой была постельная сцена

— Перед поцелуем успокаивал. Говорил: «Оля, ничего личного, это работа. Просто бизнес», — отшутился Бондаренко.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Ольга Бузова

«Позови» — продолжение истории, которая произошла с героями в предыдущем клипе дивы на песню «Верни». В первой части Бузова попадает в прошлое, где влюбляется в простого парня. Заканчивается роман тем, что в него стреляют, а она переносится назад в настоящее. Во второй части героиня попадает на научную конференцию, посвященную нейросети, и встречает того самого таинственного незнакомца. Выясняется, что все случившееся — его эксперимент. А дальше — истерика и примирительная эротическая сцена на кухне ресторана.

— Меня Стас лишил кинодевственности. Это первый мужчина, с которым я по-актерски профессионально целовалась, — разоткровенничалась Ольга. — Это правда сложно — в семь утра целоваться не с твоим молодым человеком! Но все сцены были согласованы с прекрасной супругой Стаса Бондаренко, которая сказала, что теперь у Стаса есть самые красивые постельные сцены — со мной.

Презентация альбома Akmal`

Вечером того же дня состоялась еще одна музыкальная премьера — Akmal` презентовал альбом «Сидело в мыслях». Поддержать молодого артиста пришли Яна Чурикова, Юлия Савичева, Стас Ярушин, Олег Терновой. Там таких страстей не было, только кровать с подушками с цитатами из песен в качестве фотозоны. В пространстве Звук Студио проиграли пять композиций певца. Кроме того, гости первыми увидели его новый клип, снятый в Дагестане.

Мороз представила «Секс. До и после»

В среду, 4 октября, столичная кинотусовка собралась в ресторане The Toy. Там прошла закрытая светская премьера сериала с провокационным названием «Секс. До и после» — режиссерский дебют Дарьи Мороз. Насытившись закусками и special-коктейлями с надписью sex, гости приступили к просмотру серий.

Дарья Мороз Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Анна Снаткина Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Яна Кошкина Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Григорий Калинин Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Светлана Камынина Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Интимная часть остается за кадром. В центре сюжета то, что происходит до и после секса. Разные пары, разные обстоятельства, одно место встречи — бар «Лед». Там мужчина средних лет Эдуард (Ян Цапник) решает угостить за баром раскрепощенную Эльвиру (Евгения Дмитриева), а стендап-комик Клим (Григорий Калинин) замечает Олесю (Анна Снаткина), которая никак не реагирует на его шутки. В стенах заведения назначают свидания разные пары, а среди постоянных персонажей — персонал: администратор (Дарья Мороз), бармен (Вячеслав Чепурченко) и официантка (Виктория Агалакова).

Гостями вечера стала команда сериала и их коллеги по цеху: Игорь Верник, Анна Снаткина, Яна Кошкина, Олег Гаас, Григорий Калинин, Светлана Камынина, Ангелина Пахомова и другие.

Малахов на вечеринке Темиргалиевой

Завершалась неделя литературными премьерами. В четверг, 5 октября, в ресторане Soma отгремела вечеринка по случаю презентации книги соосновательницы салонов «МильФей» Елены Темиргалиевой «Создавай свой красивый бизнес». Она рассказывает об изнанке салонной индустрии, о том, как с нуля строить бизнес в бьюти-сфере, как преодолеть кризис и многом другом.

Елена Темиргалиева и Андрей Малахов Фото: Вова Поло Елена Темиргалиева и Ксения Собчак Фото: Вова Поло Рената Пиотровски Фото: Вова Поло Дарья Коробова Фото: Вова Поло Даша Аникина Фото: Вова Поло Евгений Заболотный Фото: Вова Поло Даниил Берг Фото: Вова Поло Светский обозреватель «Известий» Валерия Чуб Фото: Вова Поло Илья Давыдов Фото: Вова Поло Кира Андреева и Идрис Гитинаев Фото: Вова Поло Леша Миронов Фото: Вова Поло

Поздравить автора пришли Андрей Малахов с букетом, актриса Рената Пиотровски, олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Дарья Коробова и многие другие звездные друзья, для которых Елена подписала экземпляры. Впрочем, открытых чтений в этот вечер не устраивали. Гостей угощали изысканными напитками, а за музыкальное настроение отвечал известный диджей Леша Миронов.

Презентация книги «Четвертое крыло»

В пятницу, 6 октября, в стенах офиса VK прошла премьера темного фэнтези Ребекки Яррос «Четвертое крыло». Книга возглавила рейтинги Amazon и стала бестселлером The New York Times. А в России стартовый тираж — 40 тыс. экземпляров — был почти полностью раскуплен в первые две недели. В центре сюжета — девушка Вайолет, которая вынуждена вступить в академию, где готовят всадников на драконах. Из училища есть только два выхода — окончить его или умереть.

Фото: издательство «Кислород»

В России история вышла за рамки книжных страниц и стала аудиосериалом, который сделали VK Музыка и издательство «Кислород». Серии выходят на стриминге по вторникам и четвергам. В записи приняли участие актеры дубляжа «Игры престолов»: голос Дейнерис Марина Гладкая, Юрий Романов, озвучивший Роба Старка, Михаил Хрусталев — голос Джона Сноу. А музыкальное оформление сочинила инди-поп артистка polnalyubvi, которая выступила на презентации.