Если звезды выступают: сколько стоят туры на зарубежных артистов

Поездка на концерт Тейлор Свифт в Японию или на Робби Уильямса в Абу-Даби может обойтись в несколько сотен тысяч рублей. Дешевле попасть на шоу в одну из стран СНГ — около 80 тыс. рублей стоил тур на Бруно Марса в Тбилиси в начале октября. Операторы заметили спрос на событийный туризм и стали предлагать поездки «под ключ», хотя к допандемийному он не вернулся, и предложений на рынке не так много. «Известия» — о том, как россияне попадают на концерты зарубежных артистов и сколько это стоит.

Если звезда не едет к зрителю...

Несмотря на то, что западные звезды в Россию с концертами не приезжают, наши соотечественники себе в удовольствии попасть на их шоу не отказывают. В начале октября многие рванули в Тбилиси на Бруно Марса. 18 тыс. рублей за билет в фан-зону кажутся приемлемыми, когда речь о мировой знаменитости. Правда, к ним добавляются перелет и проживание. И вот стоимость похода на концерт уже в несколько раз выше.

— Перелет в обе стороны стоил 40 с лишним тыс. рублей на человека. Мы ездили на два дня. Гостиницу сняли на сутки примерно за 10 тыс. рублей недалеко от стадиона, — рассказала «Известиям» Анна Нигохосова из Москвы. — Увидеть мировую звезду такого уровня на расстоянии вытянутой руки, посмотреть на работу всей команды и услышать, как Бруно Марс поет вживую, стоит всех этих затрат и бессонной ночи из-за очень раннего вылета в Тбилиси. Из России на его концерт летело много людей. Еще на таможенном контроле во Внуково, когда мы подавали документы, пограничник спрашивал: «Тоже на концерт?» А мы удивлялись: «По нам что, видно? Много летит?» Он сказал, что достаточно. Много даже наших артистов приехало на концерт. Были Mary Gu, Jony.

Фото: Global Look Press/Daniel DeSlover Бруно Марс

Другая собеседница «Известий» — хореограф и танцор из Москвы Джами Хуснутдинова — 8 июня была в Барселоне на концерте Бейонсе. По примерным подсчетам, поездка на этот концерт могла обойтись ей в 150 тыс. рублей, но повезло с жильем — за него платить не пришлось, остановилась у родственников.

— Я ставлю много хореографии под Бейонсе. Это было мечтой — увидеть ее вживую, побывать на концерте, прочувствовать эту энергию. На тот момент был другой курс. Билет на концерт стоил где-то 15–20 тыс. рублей. Жила я у двоюродной сестры. Но вообще в Барселоне проживание очень дорогое — неделя обошлась бы тысяч в 50–60, а может и больше. Перелет вышел на одного человека где-то 65–70 тыс., — рассказала девушка.

Фото: Global Look Press/Greg Chow Тейлор Свифт

Если речь о Европе, то помимо прочего позаботиться придется о визе. Но это, говорят те, кто имел подобный опыт туризма, сейчас не самое сложное. Даже если она одобрена и есть деньги на путешествие, потратить их россиянам на концерт заграницей не так просто. Регина Брайт из Москвы следующим летом планирует попасть на шоу Тейлор Свифт в Амстердаме, но купить билеты пока не получается.

— Самая большая трудность — это покупка билетов. Потому что портал, через который их официально покупают, он называется Ticketmaster, в России не работает. Вторая сложность — оплата покупки билетов. Последнюю неделю я посвящаю тому, чтобы найти людей с иностранной картой, — сказала она. — В 2019 году, когда я ездила на концерт в Париж, всё было намного проще. Можно было перейти по ссылке и оплатить билеты российской дебетовой картой. Это было дешевле. Билет на концерт стоил около 4 тыс. рублей. Перелет нам обошелся всего лишь в 12 тыс. рублей — из Казани в Париж через Москву и Лондон.

Всё включено

Эти хлопоты готовы взять на себя туроператоры, но предложений у них не так много. На того же Бруно Марса в октябре агент, чье объявление есть в Сети, предлагал слетать в Тбилиси за 80 тыс. рублей на человека из Москвы и за 93,5 тыс. рублей — из Екатеринбурга. За эту сумму помимо билета на концерт обещал перелет, встречу в аэропорту и трансфер, размещение в отеле, медицинскую страховку и приятную компанию.

Похожие условия у «Русского экспресса» на ноябрьский концерт исполнителя Tarkan в Баку.

Фото: Global Look Press/Christoph Hardt Tarkan

Поездка на три ночи сейчас стоит около 90 тыс. рублей. 18 октября в Абу-Даби концерт дает Робби Уильямс. Цена билета на сайте туроператора стартует от двухсот долларов. Это около 20 тыс. рублей по нынешнему курсу. Но в целом стоимость поездки на семь ночей намного внушительнее — примерно от 120 до 220 тыс. рублей (в зависимости от отеля).

В пресс-службе туроператора отметили, что путешествия на концерты их компания стала предлагать только в этом году из-за возросшего спроса. Среди вариантов на сайте, правда, пока только Азербайджан, Турция, ОАЭ и Узбекистан.

— После изменения геополитической ситуации и после того, как западные исполнители перестали к нам приезжать, спрос на событийные туры вырос. В этом году мы почувствовали это и предложили туры на концерты, — сообщили в пресс-службе туроператора. — Как правило, такой тур не отличается от обычного. Просто мы стараемся подобрать отель поближе к месту проведения мероприятия. Плюс помогаем приобрести билеты. Во всем остальном это такая же стандартная поездка.

Фото: Global Look Press/Ricardo Rubio Робби Уильямс

Готовы не только помочь с билетами на концерт, но и «сделать красиво» и спекулянты. Билеты на концерт того же Робби Уильямса в Абу-Даби продают за 8–10 тыс. рублей, что особо не отличается от цен на сайте площадки. Другое дело, что предлагают их оптом и сотрудничество это на страх и риск. Хотя продавцы из интернета заверяют — работают с проверенными брокерами, гарантия 100%. Объявления распространяют по закрытым чатам. Говорят, что по запросу могут найти людей, которые организуют тур.

Между Бразилией и Японией

Если смотреть на картину совсем издалека, то и спрос на событийный туризм по сравнению с допандемийным периодом сейчас не так уж и высок. По словам вице-президента Альянса турагентств России Алексана Мкртчяна, с 2019 года он сократился в разы.

— Сейчас трудно получить визу в Великобританию или шенген, это первое. Второе — рейсов нет. Лететь на перекладных дорого. Если вас интересует статистика, то событийные туры просели, скажем, по сравнению с 2019 годом в 25 раз. Но ручеек этот есть. Это уже не широкая река, это ручеек, тем не менее, он непересыхающий, — сказал Мкртчян «Известиям». — Почему это превратилось в ручеек из широкой реки? Раньше, например, можно было запросто найти билеты Мюнхен за $200–300 туда-обратно. За последние четыре года только билеты подорожали на 500% в валюте.

По его словам, цены на поездку на концерт «под ключ» могут доходить до $3 тыс. с человека, из которых около $2 тыс. — билеты на самолет и на концерт и $1 тыс. — гостиница.

Взять, например, шоу Тейлор Свифт. В графике ее тура есть страны с безвизовым въездом для россиян, одной заботой меньше, но выложить придется круглую сумму — несколько сотен тысяч рублей. 25 ноября певица выступит в Бразилии в Сан-Пауло. Только билеты на самолет обойдутся в 150 тыс. рублей. Отель на две ночи там можно найти и за десять, но далеко от площадки. Ближайший стоит почти 60 тыс. рублей. На официальном сайте билетов на этот концерт уже нет. Диапазон цен в интернете широкий, стартует примерно с 25 тыс. рублей.

Зато билеты есть на февральский концерт певицы в Токио, но туда россиянам уже нужна виза. Бюджетный билет обойдется примерно в 10 тыс. рублей. Плюс 100 с лишним тысяч понадобится на перелет из Москвы туда и обратно, и минимум 20 тыс. рублей — на пару ночей в приличном отеле.

Бюджетнее и проще во всех отношениях будет поездка на концерт в одну из стран ближнего зарубежья. С концертами по миру сейчас колесит рэпер 50 Cent. В программе у него помимо концертов в Америке и Европе запланировано выступление в Казахстане 28 ноября. Уложиться можно примерно в 60 тыс. рублей. Из них 15 тыс. — самый бюджетный билет на концерт, около 25 тыс. — перелет из Москвы, от 10 до 20 — две ночи в ближайших к концертной площадке гостиницах. Однако в афишах стран СНГ топовых зарубежных артистов не так много.

Сейчас наиболее популярными направлениями, по словам экспертов, остаются Дубай и Стамбул. А перспективным с точки зрения событийного туризма может стать Китай, но только если рейсов туда станет больше и для россиян откроют безвизовый въезд.