Последствия «голой» вечеринки Ивлеевой: проверка налоговой и отмена концертов

В ночь на 21 декабря блогер Анастасия Ивлеева устроила в московском клубе Mutabor грандиозную вечеринку с экстравагантным полуголым дресс-кодом. Гостями мероприятия стали известные российские звезды шоу-бизнеса, наряды и поведение которых заинтересовали сотрудников полиции и других вышестоящих инстанций. Что грозит Ивлеевой за эпатажную вечеринку без правил и чья звездная карьера теперь под вопросом — рассказывают «Известия».

Что было на скандальной вечеринке

На закрытую вечеринку Ивлеевой в конце декабря пришли многие российские знаменитости. Среди участников оказались Ксения Собчак, Лолита, Филипп Киркоров, Дима Билан, рэпер Джиган с супругой Оксаной Самойловой, Анна Asti, Ольга Орлова, Алена Водонаева и многие другие селебрити.

Гости мероприятия соблюли almost naked (почти обнаженный) дресс-код , особенно отличился екатеринбургский рэпер Vacio, пришедший на вечеринку голый с одним носком на гениталиях. За такую выходку артиста позже оштрафовали на 200 тыс. рублей и арестовали на 15 суток по статье за мелкое хулиганство и пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Но не одни провокационные наряды привлекли внимание правоохранительных органов. По словам очевидцев, на мероприятии было множество сомнительных моментов, которые стоит проверить силовикам. Так, на потолке помещения разместили изображения обнаженных женщин, среди которые были Ивлеева и Лолита. В клубе обустроили кровать с проекцией полуголой Ивлеевой, которая, как утверждают организаторы, предназначалась для фотосессий.

Полиция посетила Mutabor во время мероприятия, чтобы, предположительно, проверить вечеринку на предмет пропаганды ЛГБТ (движение признано экстремистской организацией и запрещено в РФ). После этого вечеринка продолжилась.

Некоторые гости негативно оценили происходящее на мероприятии. Рэпер Джиган отметил, что подобные вечеринки адекватным людям лучше не посещать. «Мероприятие отвратное, какой-то пранк. Такое ощущение, что Настя пранканула всех адекватных людей, кто там был. Мы быстро уехали. Публика и место крайне не понравились», — рассказал артист Super.ru.

Телеведущая Ольга Орлова позже также прокомментировала вечеринку.

«Скажу лично от себя: конечно, на публичных людях лежит гораздо больше ответственности за то, что они делают, и спрос с них в сто раз выше, чем с остальных. Но никто не идеален, мы все ошибаемся. И, наверное, еще не один раз ошибемся. Признаю, что это был перебор, выводы сделаны, будем работать над собой дальше. Всё, тема закрыта», — рассказала Орлова в своих соцсетях.

Очередь в ночной клуб «Мутабор» Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Налоговая начала проверку Ивлеевой: подробности

После скандальной вечеринки у Анастасии Ивлеевой началась череда проблем. Движение общественных активистов «Зов народа» направило заявление в СК, Генпрокуратуру и МВД, в котором говорилось, что мероприятие Ивлеевой демонстрирует игнорирование общественных проблем во время проведения СВО и противоречит указу президента России о защите традиционных и духовно-нравственных ценностей.

В Роскомнадзоре также указали на признаки «пропаганды ЛГБТ» на некоторых фотографиях и видео с вечеринки . После этого из Сети начали удалять скандальные материалы, чтобы не допустить их публичную демонстрацию.

Помимо этого против Ивлеевой подали коллективный судебный иск о компенсации морального ущерба на сумму в 1 млрд рублей за организацию «голой» вечеринки в московском клубе Mutabor. Об этом 26 декабря рассказал «Известиям» адвокат Владислав Ватаманюк.

Внимание органов власти также привлекло украшение Ивлеевой, которое звезда надела на свою вечеринку. Телеведущая дополнила свой образ колье с бриллиантами стоимостью 23 млн рублей. После мероприятия Федеральная налоговая служба решила организовать выездную проверку в отношении Ивлеевой. Об этом «Известиям» сообщил источник 27 декабря.

Очередь в ночной клуб «Мутабор» Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

По его словам, проверка коснется периода с 2020 по 2023 год. Весной текущего года у налоговой уже возникали вопросы к блогеру, девушка должна была погасить задолженность, но так и не сделала этого. Теперь в отношении Ивлеевой проводится повторная проверка.

Сотрудники ФНС могут проверить компании «Ивлеева Продакшн», «Коленки пчелы» и «Блеск», принадлежавшие блогерше. По данным «Известий», Ивлеева переписала ООО «Ивлеева Продакшн» на подругу Анну Самакову, передав компанию в ее полное владение. Тогда налоговая обратила внимание, что при значительной выручке 122 млн рублей и официальной прибыли 52 млн компания заплатила всего 6 млн рублей налогов. Компанию «Блеск», 20% которой владеет Ивлеева, сотрудники налоговой и вовсе не нашли по юридическому адресу. Сомнительную сумму налогов выплатила также компания «Коленки пчелы», которая производит чипсы «Изи пизи» и газировку с изображением блогера. Компания на 45% принадлежит телеведущей. За 2022 год выручка составила 445 млн рублей, с который было выплачено 23 млн рублей налогов. За эти нарушения Ивлеевой может грозить до пяти лет лишения свободы по ч. 2 ст. 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере».

Звездам отменяют концерты из-за «голой» вечеринки

После того как скандальные фото с вечеринки попали в Сеть и социальные сети, у некоторых звезд начали отменять концерты. Певица Лолита отметила, что у нее было запланировано большое количество выступлений, но после вечеринки многие из них решили отменить сами организаторы. Милявская рассказала, что многие требуют убрать ее из эфира телеканалов и снять с новогодних концертов. Подробностями артистка поделилась 27 декабря в разговоре с «Известиями».

Певица Лолита Милявская Фото: ТАСС/Софья Сандурская



«Никаких отмен по дальним турам пока нет, по Подмосковью есть вопросы, которые, как нам сказали директора площадок, будут решаться после Нового года», — отметила она.

Филиппа Киркорова за посещение « голой » вечеринки требуют лишить звания народного артиста. С таким предложением выступил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Об этом сообщил телеграм-канал Mash. Идею Бородина поддержал зампредседателя думского комитета по культуре Александр Шолохов.

Помимо этого телеведущая Ксения Собчак в своем телеграм-канале «Кровавая барыня» сообщила, что директор МХАТ им. Горького Владимир Кехман отменил выступление Киркорова в театре.

Виталий Бородин также обратился к главе Минкульта Ольге Любимовой с просьбой лишить певца Диму Билана звания заслуженного артиста из-за участия в вечеринке, передают News.ru

Звездные признания: кто из артистов уже извинился

После общественного резонанса, который последовал за кадрами с « голой » вечеринки, Анастасия Ивлеева записала видеообращение с извинениями за организацию подобного мероприятия. В нем звезда пояснила, что вечеринка должна была стать некой презентацией снимков для не вышедшего в 2022 году в России журнала Playboy. Ивлеева извинилась перед всем российским обществом и гостями вечеринки, снимки которых попали в СМИ. Звезда также отметила, что все вырученные средства с мероприятия будут направлены в благотворительные организации.

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Гости вечеринки тоже решили принести извинения за участие в сомнительном перформансе. Рэпер Vacio записал видео, на котором заявил, что не поддерживает сторонников запрещенного движения, а пришел он в одном носке, только чтобы удивить публику. «Я никак не поддерживаю, не хотел никакой сделать пропаганды в этом, я осуждаю сторонников ЛГБТ», — рассказал он.

Филипп Киркоров опубликовал в своих соцсетях видео, в котором он извинился за посещение « голой » вечеринки. Звезду не смутил установленный дресс-код, однако в неблагопристойных развлечениях певец не принимал никакого участия.

«В нынешнее трудное время, время героическое, не может и не должен артист моего масштаба, народный артист так безответственно относиться к участию в каких-либо мероприятиях. Я артист только своей страны, я патриот только своей страны», — поделился артист.