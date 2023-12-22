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Общество
Роскомнадзор нашел ЛГБТ-пропаганду в материалах с вечеринки в Mutabor

Роскомнадзор нашел ЛГБТ-пропаганду в материалах с вечеринки в Mutabor

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Фото: Соцсети
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Роскомнадзор изучил материалы с вечеринок телеведущей Анастасии Ивлеевой в московском клубе Mutabor. В некоторых фото- и видеозаписях найдены признаки ЛГБТ-пропаганды (движение признано экстремистской организацией и запрещено в РФ). Об этом 22 декабря сообщили в пресс-службе ведомства.

«Публиковать материалы, пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения, а также смену пола, запрещено. Роскомнадзор оперативно выявляет и блокирует такой контент в российском сегменте Сети. Пользователи, разместившие такие материалы, несут административную ответственность (ст. 6.21 КоАП РФ)», — говорится в сообщении Роскомнадзора.

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Ранее в этот день Лефортовский суд Москвы арестовал рэпера Николая Васильева, известного под сценическим псевдонимом VACÍO, на 15 суток. Кроме того, молодому человеку назначен штраф 200 тыс. рублей. Рэперу вменяется административное правонарушение, предусмотренное ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ («Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола»). Арест применен по ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). Позднее Васильев принес извинения за участие в вечеринке. На записи рэпер заявил, что никак не поддерживает сторонников ЛГБТ-движения.

«Голая» вечеринка, попавшая в поле зрения правоохранителей, состоялась в московском клубе Mutabor 20 декабря. Гостями были звезды шоу-бизнеса, одетые согласно дресс-коду almost naked, который подразумевает практически оголенное тело. Позднее на мероприятие пришли силовики, однако каких-либо задержаний произведено не было.

В ночь на 22 декабря проходил второй день вечеринки в клубе Mutabor. Билет на нее можно было приобрести примерно за 2,5 тыс. рублей, однако цена в VIP-зону для компании из 10 человек составляла уже до 1 млн рублей.

21 декабря общественные активисты, в том числе из движения «Зов народа», обратились в правоохранительные органы с просьбой проверить вечеринку на пропаганду ЛГБТ-движения. Депутат Госдумы Дмитрий Гусев заявил, что посетивших скандальное мероприятие звезд нужно отлучить от участия в новогодних программах «Голубой огонек».

Сама Ивлеева отказалась комментировать возможные последствия «голой вечеринки» в клубе Mutabor.

Российская певица Лолита Милявская рассказала «Известиям», что тематическое мероприятие было посвящено разным арт-объектам. Кроме того, она отметила, что абсолютно голых людей на вечере не было.

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