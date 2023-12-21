Общественные активисты попросили проверить вечеринку Ивлеевой

Общественные активисты, в том числе из движения «Зов народа», обратились в правоохранительные органы с просьбой проверить вечеринку блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой на пропаганду ЛГБТ-движения (признано экстремисткой организацией и запрещено в РФ). Об этом 21 декабря сообщили в пресс-службе движения «Зов народа» во «ВКонтакте».

«К главе СК [Александру] Бастрыкину, генеральному прокурору [Игорю] Краснову и министру МВД [Владимиру] Колокольцеву составили обращение о проверке прошедшего мероприятия на экстремизм и пропаганду наркотиков», — рассказали в пресс-службе.

Скандальная вечеринка прошла в московском клубе «Мутабор» в среду, 20 декабря. Гостями вечера были многие звезды российского шоу-бизнеса, одетые, согласно дресс-коду almost naked, который подразумевает практически оголенное тело.

Активисты были поражены откровенными нарядами и поведением медийных лиц. Особенно их возмутил наряд хозяйки вечера — полупрозрачное платье, а на талии телеведущей красовалось колье за 23 млн рублей.

Сама Ивлеева в своем Telegram призналась, что ожидала подобной реакции общественности, и заявила, что без негатива жить «станет так скучно». Она отметила, что подобные мероприятия на Западе российская публика принимает с интересом, однако критикует звезд отечественной эстрады.

Также о вечеринке «Известиям» рассказала российская певица Лолита Милявская, которая также была на нее приглашена.

«Ничего, что имеет отношение, скажем, к порноиндустрии, нет. Ничего подобного там не было», — подчеркнула звезда.

Она пояснила, что тематическая вечеринка была посвящена разным арт-объектам. Также певица отметила, что абсолютно голых людей на вечере не было, а дресс-код «без претензий на настоящую эротику» призывал к ироничному отношению к человеческой наготе.

В конце августа Ивлеева приносила извинения перед общественностью за съеденную в эпизоде ее шоу морскую свинку. После этого она вырезала скандальный момент из выпуска. Также она отметила, что грызун был куплен в специальном магазине, где продается корм для хищных животных.