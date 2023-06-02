В России в ближайшее время будет введен запрет на пропаганду незаконного оборота и потребления наркотиков — обсуждение соответствующего пакета законопроектов завершается в Госдуме. Поправки затронут сразу несколько важнейших документов, в том числе Кодекс об административных правонарушениях. «Известия» собрали мнения экспертов о том, как будет работать ограничительный механизм и насколько он будет эффективен в борьбе с наркоугрозой.

Запретят к зиме

Несколько законопроектов, устанавливающих уголовную и административную ответственность за пропаганду наркотиков, были рассмотрены в первом чтении 30 мая. Речь идет о нескольких пакетах поправок в КоАП и УК РФ, а также в ряд федеральных законов. Важнейшее нововведение (вступает в силу с 1 января 2024 года) касается установления уголовной ответственности за повторную пропаганду запрещенных веществ лицом, уже наказанным за аналогичное правонарушение по КоАП РФ в течение одного года, а также имеющим судимость за распространение таких данных.

Также поправки разъясняют само понятие пропаганды, дополняя положения закона «О наркотических средствах и психотропных веществах». Теперь законодатель подразумевает под этим термином не только распространение информации о способах незаконного изготовления, использования наркотиков, местах их приобретения, культивирования. Под запрет попадает и информация «о допустимости либо привлекательности незаконного потребления наркотических средств и (или) психотропных веществ, совершения иных незаконных действий в отношении наркотических средств, психотропных веществ и (или) их аналогов, наркосодержащих растений путем оправдания или представления указанных действий как общепринятых норм поведения». В пакете поправок оговорено, что речь идет о публичном распространении такого рода сведений.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

«Наряду с запретом пропаганды незаконного оборота наркотиков (...), законопроектом в статье 13.41 КоАП предусматривается административная ответственность за непринятие мер провайдером хостинга по ограничению доступа к информационному ресурсу или сайту в сети Интернет и за неудаление владельцем сайта или владельцем информационного ресурса в сети Интернет такой информации», — говорится в пояснительной записке к проекту.

— Сегодня в агрессивной форме через соцсети, через маркетплейсы, при помощи отдельных певцов и блогеров продвигается так называемая культура потребления наркотиков, — рассказал «Известиям» депутат Госдумы, лидер движения «Трезвая Россия» Султан Хамзаев. — Государство должно себя вести решительно и конкретно, так как речь в первую очередь идет о здоровье детей. Сегодня такая пропаганда особенно активна посредством YouTube, Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России), Telegram, популярных в среде несовершеннолетних. Думаю, пакет, принятый в первом чтении, мы сможем качественно доработать (срок представления поправок — к 28 июня. — Прим. ред.).

Мнение практиков

Специально для «Известий» предлагаемые изменения в УК РФ кратко проанализировал партнер адвокатского бюро города Москвы «Щеглов и партнеры» Дмитрий Косенко.

— Законодателем вводится очередная административная преюдиция, сводящаяся к возможности привлечения к уголовной ответственности в том случае, если лицо было подвергнуто административному наказанию за аналогичное деяние либо имеет судимость. В целом вполне разумное законодательное предложение.

Адвокат Косенко отмечает, что в предлагаемой диспозиции ст. 230.3 УК РФ ответственность наступает только за пропаганду «с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет». При этом предлагаемая редакция ст. 6.13 КоАП РФ содержит два состава пропаганды: пропаганда и пропаганда с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— Т аким образом, выходит, что пропаганда как публичное распространение запрещенной информации без использования сети Интернет остается административным правонарушением, и частота его совершения не влечет уголовную ответственность. Вероятно, законодатель видит в распространении информации посредством сети Интернет большую общественную опасность, нежели, например, в публичном выступлении, печатных изданиях и т.п. На мой взгляд, этот вопрос требует детальной проработки, — говорит собеседник «Известий».

Проверка всех источников информации будет осуществляться Роскомнадзором, а в случае, если будут выявлены признаки уголовно наказуемого деяния, то совместно РКН и МВД России, объясняет член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.

— РКН будет осуществлять надзор за содержанием продуктов творчества и определять характеристику, — предполагает юрист. — В случае выявления явной пропаганды, вероятнее всего, РКН будет направлять соответствующий запрос об ограничении [распространения] продукта творчества.

По следам «склонения»

В профессиональном сообществе юристов не все верят в эффективность будущего закона.

— Сомневаюсь, что это будет работать, — сказал «Известиям» специализирующийся на делах по «наркотическим» статьям УК адвокат Константин Кудряшов. — В 2021 году ст. 230 УК РФ уже дополнили поправкой о том, что склонение к потреблению наркотиков через Интернет является уголовно наказуемым деянием, но фактически эта норма не работает. А разница между «склонением» и «пропагандой» наркотиков по сути невелика, поэтому если одна поправка не работает уже два года, то вряд ли будет работать и другая.

Кудряшов обращает внимание, что в проекте о внесении поправок в Кодекс об административных правонарушениях (№325715-8) нет слов «публичная пропаганда».

Фото: ТАСС/Сергей Коньков

— Получается, что высказаться на эту тему нельзя будет даже дома. Опять-таки маловероятно, что в этой части закон будет работать. Даже если кто-то решит «сдать» родственников в полицию за пропаганду наркотиков, то скорее он сообщит про их хранение, где наказание гораздо серьезнее. При этом и сейчас заявления от близких в полицию о том, что родственник употребляет наркотики — это исключительно редкие случаи.

По его мнению, такая недосказанность в тексте поправок к Кодексу о публичности помешает работе закона в задуманном направлении и может стать инструментом сведения личных счетов.

— Это может, например, использоваться при разводе, особенно когда супруги борются за детей и готовы на любые вещи. То есть они могут просто включить телевизор с запрещенным видео [на экране], снять, как другой супруг смотрит этот контент, и обратиться в полицию, чтобы потом использовать как доказательство в суде. Получается, если и принимать закон, то запрещать непубличные высказывания не стоит.

Важнейшее из искусств

Вряд ли режиссеры зарубежных фильмов будут ориентироваться на российский запрет, считает адвокат Кудряшов.

— Попытки запретить такие фильмы, создать сложности с выдачей прокатных удостоверений могут скорее способствовать росту их популярности. Те, кто действительно занимается пропагандой наркотиков, приобретут ореол страдальцев, известность и популярность. При этом предполагаю, что из-за разного рода двусмысленностей под горячую руку могут попасть те, кто и не думал заниматься пропагандой.

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Между тем собеседник «Известий согласен, что сейчас некоторые медийные личности занимаются рекламой маркетплейсов по продаже наркотиков.

— Принятие закона, вероятно, приведет к следующему: кто-то откажется от этого занятия, а кто-то будет делать это из-за границы. Есть каналы в мессенджерах и на видеохостингах, которые посвящены наркотикам. Они уже запрещены на территории России, и даже находясь под всевозможными запретами и блокировкам, увеличивают охваты, снимают видео на профессиональном уровне, имеют сотни, тысячи или даже миллионы просмотров.

Он отмечает, что такого рода контент, как правило, посвящен рекламе конкретных маркетплейсов, то есть речь идет не о вовлечении в употребление как таковое, а о перетягивании наркопотребителей у конкурентов.