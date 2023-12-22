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Ивлеева отказалась комментировать последствия вечеринки в Mutabor

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева 22 декабря отказалась комментировать возможные последствия скандальной «голой вечеринки» в клубе Mutabor в Москве.

«Без комментариев», — сказала она корреспонденту «Известий».

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Скандальная вечеринка началась в московском клубе Mutabor 20 декабря. Гостями вечера были многие звезды российского шоу-бизнеса, в том числе Ксения Собчак, музыканты Лолита, Филипп Киркоров, Джиган с супругой Оксаной Самойловой. На сцене выступала певица Анна Asti. Все они были одеты согласно дресс-коду almost naked, который подразумевает практически оголенное тело. Позднее «почти голую вечеринку» Ивлеевой посетили правоохранительные органы. О каких-либо задержаниях сообщений не было.

В ночь с 21 на 22 декабря проходит второй день вечеринки в клубе Mutabor. Этот день мероприятия Ивлеевой посвящен «простым смертным», один билет в клуб можно было приобрести примерно за 2,5 тыс. рублей, однако цена за VIP-зону для компании из 10 человек повышалась уже до 1 млн рублей. При этом перед входом в клуб образовалась огромная толпа. Отмечается, что посетители VIP-зоны могли даже полежать в одной кровати с Ивлеевой.

Российская певица Лолита Милявская, которая также была на вечеринке, рассказала «Известиям», что тематическая вечеринка была посвящена разным арт-объектам. Кроме того, певица отметила, что абсолютно голых людей на вечере не было.

Между тем 21 декабря общественные активисты, в том числе из движения «Зов народа», обратились в правоохранительные органы с просьбой проверить вечеринку Ивлеевой на пропаганду ЛГБТ-движения (признано экстремистской организацией и запрещено в РФ).

В свою очередь, депутат Госдумы Дмитрий Гусев заявил, что посетивших скандальную «почти голую вечеринку» Ивлеевой в Mutabor звезд нужно отлучить от участия в новогодних программах «Голубой огонек». Он обратил внимание на то, что сотрудники МВД уже начали проверку законности проведения мероприятия.

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