Увидели видео: треш-стримеров хотят наказывать по УК и лишать интернета
В Госдуме планируют запретить треш-стримерам пользоваться интернетом. Депутат «Единой России» Артем Метелев намерен ужесточить регулирование: наказывать создателей контента за распространение видео с совершением преступления по Уголовному кодексу и КоАПу. Об этом парламентарий рассказал «Известиям», он направил сразу несколько законопроектов в правительство на оценку. Роскомнадзор поддерживает такой подход.
Системный подход
Депутат Госдумы Артем Метелев («Единая Россия») подготовил сразу несколько законопроектов, которые позволяют системно бороться с треш-контентом в РФ. Речь идет о поправках в Уголовный кодекс и КоАП. Об этом парламентарий рассказал «Известиям». Издание ознакомилось с его проектами, которые уже направлены в правительство на оценку. Речь идет о видео с демонстрацией преступлений, такой контент выкладывают треш-стримеры. Они могут самостоятельно участвовать в процессе либо выступать сторонними наблюдателями.
— Действующее законодательство не предусмотрело эффективных механизмов, которые позволяют бороться с распространением треш-стримеров. Например, порой невозможно возбудить дело, если речь идет не о тяжком или особо тяжком преступлении, — пояснил парламентарий. — Однако создатели такого контента — крайне опасное для общества явление: эти блогеры могут иметь многотысячную аудиторию и пропагандировать извращенные ценности. Это влияет на молодежь — искажается восприятие нормы и морали. Получается, что социальные сети несут не только пользу, но и становятся источником травли, деструктивного контента.
Поэтому, как пояснил депутат, такие видео с преступлениями следует блокировать: вносить сайты с их демонстрацией в реестр доменных имен, которые содержат и распространяют запрещенную в РФ информацию, а владельцы социальных сетей должны добровольно отслеживать такой контент на своей площадке. Также в законодательство следует добавить новый квалифицирующий состав и отягчающее обстоятельство — публичная демонстрация в СМИ или интернете. Это позволит повысить ответственность для треш-стримеров, уверен парламентарий.
Так, пояснил депутат, за причинение легкого вреда здоровья не предусмотрено наказания по УК в виде лишения свободы. Тогда как новый квалифицирующий признак повлечет до двух лет заключения под стражу. Более того, суды смогут блокировать нарушителям доступ в интернет. Демонстрацию треш-стрима они смогут квалифицировать как отягчающее обстоятельство и наказывать запретом на ведение некоторых видов деятельности.
Моментальная реакция
Роскомнадзор поддержал изменения российского законодательства для противодействия треш-стримам, сказали «Известиям» в службе.
— Скорость реакции на начавшийся стрим должна быть моментальной. Социально опасный контент соцсети должны выявлять в начале трансляции и сразу блокировать. Законопроект закрепляет данную обязанность за соцсетями. Полагаем, что введение наказания в отношении треш-стримеров будет способствовать искоренению этого социально опасного явления, — подчеркнули в Роскомнадзоре.
Для блокировки можно использовать технологию глубокого анализа пакетов данных — DPI (система фильтрации трафика, позволяющая точно вычленять из него нежелательный контент), считает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Несколько лет назад структуры Роскомнадзора начали установку устройств, которые позволяют с помощью DPI выявлять и прерывать разные типы трафика, на сетях операторов, напомнил эксперт. То есть проводить веерные отключения сайтов не нужно.
— В других странах для блокировок нежелательного контента также часто используют DPI, — добавил Денис Кусков. — За рубежом многие ресурсы модерируют доверенные волонтеры, общественники, которые имеют право приостанавливать доступ к сайтам до разрешения спорной ситуации. К борьбе с нежелательным контентом также можно подключать поисковые системы: по требованию властей они должны удалять ссылки на такие ресурсы из поиска и кэша.
Борьба с треш-стримерами сейчас максимально актуальна для всех стран, заметила «Известиям» вице-президент Федеральной палаты адвокатов Елена Авакян. Но, по ее словам, проблема более глубокая: как правило, треш-стримеры не участвуют в преступлении, они всего лишь демонстрируют такой контент, причем делают это по защищенным каналам — зафиксировать их местоположение достаточно проблематично.
— Говорить о возбуждении дела против треш-стримеров также сложно: во-первых, в РФ нет такого состава преступления, во-вторых, достаточно тяжело или невозможно доказать причастность конкретного человека к совершенному преступлению — в ряде случаев речь идет исключительно о демонстрации видеозаписи. Поэтому появление, например, нового отягчающего обстоятельства в такой конфигурации может быть неэффективно в борьбе с треш-стримерами, — отметила эксперт.
Внесение нового отягчающего обстоятельства, как и квалифицирующего признака, должно быть обусловлено его повышенной общественной опасностью, сказал «Известиям» партнер адвокатского бюро ZKS Алексей Лямин.
— Но пока неясно, как совершение какого-либо преступления «на стриме» повышает его общественную опасность, — заметил он.
Тем более в Уголовном кодексе уже есть составы преступлений, где использование Сети учитывают в качестве признака, который усиливает наказание. Среди них — доведение до самоубийства, клевета, различные призывы к противоправной деятельности, заключил он.