В Думе призвали убрать героев вечеринки в Mutabor из «Голубых огоньков»

Посетивших скандальную «почти голую вечеринку» блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой в клубе Mutabor в Москве звезд нужно отлучить от участия в новогодних программах «Голубой огонек». Соответствующее заявление 21 декабря сделал депутат Госдумы Дмитрий Гусев в своем Telegram-канале.

Он обратил внимание на то, что сотрудники МВД уже начали проверку законности проведения мероприятия.

Парламентарий также направил обращения в дирекции Первого канала, «России 1» и НТВ, в которых призвал руководителей телеканалов не показывать этих «героев» вечеринки в новогодних программах.

«Надо убирать с государственных каналов таких звезд. Зачем рекламировать людей за государственный счет, которые говорят одно, а делают другое?» — написал Гусев.

Депутат подчеркнул, что звезды российской эстрады демонстрируют двойные стандарты, с одной стороны, выступая за специальную военную операцию (СВО) и традиционные ценности, а с другой — позволяя себе участие в подобных мероприятиях.

Он отметил, что российские военные ранее уже выступали против подобного поведения. Гусев добавил, что «сейчас не время для таких вечеринок».

«Давайте показывать тех, чьи действия не идут вразрез с нашими ценностями. В отснятых программах использовать дипфейки (вставку другого лица. — Ред.) и замену голоса. Из титров спокойно удалить», — заключил он.

Накануне, 21 декабря, общественные активисты, в том числе из движения «Зов народа», обратились в правоохранительные органы с просьбой проверить вечеринку Ивлеевой на пропаганду ЛГБТ-движения (признано экстремистской организацией и запрещено в РФ).

Скандальная вечеринка началась в московском клубе «Мутабор» в среду, 20 декабря. Гостями вечера были многие звезды российского шоу-бизнеса, в том числе Ксения Собчак, музыканты Лолита, Филипп Киркоров, Джиган с супругой Оксаной Самойловой. На сцене выступала певица Анна Asti. Все они были одеты согласно дресс-коду almost naked, который подразумевает практически оголенное тело.

Активисты были поражены откровенными нарядами и поведением медийных лиц. Особенно их возмутил наряд хозяйки вечера — полупрозрачное платье, а на талии телеведущей красовалось колье за 23 млн рублей.

Позднее стало известно, что «почти голую вечеринку» Ивлеевой посетили правоохранительные органы. О каких-либо задержаниях сообщений не было.

В ночь с 21 на 22 декабря проходит второй день вечеринки в клубе Mutabor. Этот день мероприятия Ивлеевой посвящен «простым смертным», к примеру, один билет в клуб можно было приобрести примерно за 2,5 тыс. рублей, однако цена за VIP-зону для компании из 10 человек повышалась уже до 1 млн рублей. Несмотря на такие цены, перед входом в клуб образовалась огромная толпа. Отмечается, что посетители VIP-зоны могли даже полежать в одной кровати с Ивлеевой.

Сама Ивлеева в своем Telegram-канале призналась, что ожидала подобной реакции общественности, и заявила, что без негатива жить «станет так скучно». Она отметила, что подобные мероприятия на Западе российская публика принимает с интересом, однако критикует звезд отечественной эстрады.

Также о вечеринке «Известиям» рассказала российская певица Лолита Милявская, которая также была на нее приглашена. Она пояснила, что тематическая вечеринка была посвящена разным арт-объектам. Также певица отметила, что абсолютно голых людей на вечере не было.