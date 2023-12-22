Участник вечеринки Ивлеевой рэпер VACÍO арестован на 15 суток

Рэпер Николай Васильев, известный под сценическим псевдонимом VACÍO, который принимал участие в скандальной вечеринке телеведущей Анастасии Ивлеевой в клубе «Мутабор», арестован на 15 суток. Кроме того, как постановил Лефортовский районный суд города Москвы 22 декабря, молодой человек должен заплатить штраф в 200 тыс. рублей.

Васильеву вменяется административное правонарушение, предусмотренное ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ («Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола»). Арест на 15 суток к рэперу применен по ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»).

«Нарушал общественный порядок, выражался грубой нецензурной бранью и распространял в Telegram-каналах публикации, направленные на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений в массовой информации сетей интернет», — поясняется в Telegram-канале московских судов общей юрисдикции.

Скандальная «голая» вечеринка, попавшая в поле зрения правоохранителей, началась в московском клубе Mutabor 20 декабря. Гостями вечера были многие звезды шоу-бизнеса, в том числе Ксения Собчак, певицы Лолита, Анна Asti, певец Филипп Киркоров, рэпер Джиган с супругой Оксаной Самойловой. Все были одеты согласно дресс-коду almost naked, который подразумевает практически оголенное тело. Позднее на мероприятие пришли силовики, однако каких-либо задержаний произведено не было.

В ночь на 22 декабря проходил второй день вечеринки в клубе Mutabor. Билет на нее можно было приобрести примерно за 2,5 тыс. рублей, однако цена в VIP-зону для компании из 10 человек составляла уже до 1 млн рублей. Ее посетители могли даже полежать в одной кровати с Ивлеевой.

Между тем 21 декабря общественные активисты, в том числе из движения «Зов народа», обратились в правоохранительные органы с просьбой проверить вечеринку на пропаганду ЛГБТ-движения (признано экстремистской организацией и запрещено в РФ).

В свою очередь, депутат Госдумы Дмитрий Гусев заявил, что посетивших скандальную «почти голую вечеринку» Ивлеевой звезд нужно отлучить от участия в новогодних программах «Голубой огонек». Он обратил внимание на то, что сотрудники МВД уже начали проверку законности проведения мероприятия.

Российская певица Лолита Милявская рассказала «Известиям», что тематическое мероприятие было посвящено разным арт-объектам. Кроме того, она отметила, что абсолютно голых людей на вечере не было.