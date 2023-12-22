Реклама
Прямой эфир
Мир
Патрушев обсудил с главой совбеза Израиля ситуацию в Газе
Политика
Правительство РФ одобрило создание Единого реестра адвокатов
Мир
Оппозиция Молдавии заявила о планах властей подчинить себе все СМИ страны
Мир
Польша собирается укрепить ограждение на границе с Белоруссией
Происшествия
Аэропорт Калуги приостанавливал работу из-за появления в небе беспилотника
Мир
Самолет МЧС РФ доставил 20 т гумпомощи жителям сектора Газа
Происшествия
ПВО РФ уничтожила украинский беспилотник в Московской области
Мир
В Белом доме анонсировали новые санкции против российского ОПК
Общество
В столичном регионе продлили «желтый» уровень опасности до понедельника
Экономика
Греф выступил за приватизацию российских государственных компаний
Мир
Военные Нигера зашли на французскую базу
Общество
МВД наложило арест на имущество экс-депутата Гольдмана на 1,5 млрд рублей
Мир
Министр обороны Финляндии заявил о начале Западом новой холодной войны с РФ
Мир
Посол РФ в Чехии заявил об отсутствии россиян в числе погибших при стрельбе в Праге
Общество
СФ одобрил уголовную ответственность за дискредитацию добровольцев Росгвардии

Участник вечеринки Ивлеевой рэпер VACÍO арестован на 15 суток

0
Фото: vk.com/vac1o
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Рэпер Николай Васильев, известный под сценическим псевдонимом VACÍO, который принимал участие в скандальной вечеринке телеведущей Анастасии Ивлеевой в клубе «Мутабор», арестован на 15 суток. Кроме того, как постановил Лефортовский районный суд города Москвы 22 декабря, молодой человек должен заплатить штраф в 200 тыс. рублей.

Васильеву вменяется административное правонарушение, предусмотренное ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ («Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола»). Арест на 15 суток к рэперу применен по ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»).

«Нарушал общественный порядок, выражался грубой нецензурной бранью и распространял в Telegram-каналах публикации, направленные на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений в массовой информации сетей интернет», — поясняется в Telegram-канале московских судов общей юрисдикции.

Есть столько книг: в прокуратуру пожаловались на пропаганду ЛГБТ
Ведомство попросили проверить, как онлайн-магазины соблюдают закон

Скандальная «голая» вечеринка, попавшая в поле зрения правоохранителей, началась в московском клубе Mutabor 20 декабря. Гостями вечера были многие звезды шоу-бизнеса, в том числе Ксения Собчак, певицы Лолита, Анна Asti, певец Филипп Киркоров, рэпер Джиган с супругой Оксаной Самойловой. Все были одеты согласно дресс-коду almost naked, который подразумевает практически оголенное тело. Позднее на мероприятие пришли силовики, однако каких-либо задержаний произведено не было.

В ночь на 22 декабря проходил второй день вечеринки в клубе Mutabor. Билет на нее можно было приобрести примерно за 2,5 тыс. рублей, однако цена в VIP-зону для компании из 10 человек составляла уже до 1 млн рублей. Ее посетители могли даже полежать в одной кровати с Ивлеевой.

Между тем 21 декабря общественные активисты, в том числе из движения «Зов народа», обратились в правоохранительные органы с просьбой проверить вечеринку на пропаганду ЛГБТ-движения (признано экстремистской организацией и запрещено в РФ).

В свою очередь, депутат Госдумы Дмитрий Гусев заявил, что посетивших скандальную «почти голую вечеринку» Ивлеевой звезд нужно отлучить от участия в новогодних программах «Голубой огонек». Он обратил внимание на то, что сотрудники МВД уже начали проверку законности проведения мероприятия.

Российская певица Лолита Милявская рассказала «Известиям», что тематическое мероприятие было посвящено разным арт-объектам. Кроме того, она отметила, что абсолютно голых людей на вечере не было.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023