Рэпер VACÍO извинился за участие в скандальной вечеринке Ивлеевой

Рэпер Николай Васильев, известный под сценическим псевдонимом VACÍO, 22 декабря принес извинения за участие в скандальной вечеринке телеведущей Анастасии Ивлеевой в клубе «Мутабор».

На записи рэпер заявил, что никак не поддерживает сторонников ЛГБТ-движения (признано экстремистской организацией и запрещено в РФ).

«Я никак не поддерживаю, не хотел никакой сделать пропаганды в этом, я осуждаю сторонников ЛГБТ», — сказал он.

Васильев добавил, что «был приглашен» на вечеринку, где «почти голый дресс-код», и своим образом хотел «удивить публику».

«И в итоге был замешан в видео с участниками вечеринки, которых я абсолютно не знаю», — подчеркнул он.

Ранее в этот день Лефортовский суд Москвы арестовал Васильева на 15 суток. Кроме того, молодому человеку назначен штраф в 200 тыс. рублей. Рэперу вменяется административное правонарушение, предусмотренное ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ («Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола»). Арест применен по ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»).

«Голая» вечеринка, попавшая в поле зрения правоохранителей, состоялась в московском клубе Mutabor 20 декабря. Гостями были звезды шоу-бизнеса, одетые согласно дресс-коду almost naked, который подразумевает практически оголенное тело. Позднее на мероприятие пришли силовики, однако каких-либо задержаний произведено не было.

В ночь на 22 декабря проходил второй день вечеринки в клубе Mutabor. Билет на нее можно было приобрести примерно за 2,5 тыс. рублей, однако цена в VIP-зону для компании из 10 человек составляла уже до 1 млн рублей.

Между тем 21 декабря общественные активисты, в том числе из движения «Зов народа», обратились в правоохранительные органы с просьбой проверить вечеринку на пропаганду ЛГБТ-движения. Депутат Госдумы Дмитрий Гусев заявил, что посетивших скандальное мероприятие звезд нужно отлучить от участия в новогодних программах «Голубой огонек».

Российская певица Лолита Милявская рассказала «Известиям», что тематическое мероприятие было посвящено разным арт-объектам. Кроме того, она отметила, что абсолютно голых людей на вечере не было.