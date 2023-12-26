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Адвокат сообщил о коллективном иске против Ивлеевой на сумму в 1 млрд рублей

Адвокат Ватаманюк: с Ивлеевой требуют возместить моральный ущерб на 1 млрд рублей
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Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
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Против блогера Анастасии Ивлеевой, устроившей скандальную «голую» вечеринку в московском клубе Mutabor, подан коллективный судебный иск о компенсации морального ущерба на сумму в 1 млрд рублей. Об этом 26 декабря рассказал «Известиям» адвокат Владислав Ватаманюк.

«Потребуем компенсации морального вреда в размере 1 млрд рублей, исходя из вечеринки, которая была проведена 21 декабря 2023 года. Мы считаем, что в результате такого мероприятия был причинен значительный нравственный ущерб миллионам российских граждан вследствие нарушения их достоинства и попрания традиционных для России семейных и культурных ценностей», — рассказал защитник.

Иск подан в Хамовнический районный суд Москвы. В ближайшее время он должен быть зарегистрирован. Документ, подтверждающий его принятие в приемную суда, также имеется в наличии.

По словам Ватаманюка, если указанную сумму удастся взыскать с Ивлеевой, то все эти деньги будут переданы в специально созданный по поручению президента РФ Владимира Путина государственный фонд «Защитники Отечества» для поддержки семей раненых и ушедших из жизни военнослужащих, проходивших службу в зоне специальной военной операции на Украине.

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«Голая» вечеринка, попавшая в поле зрения правоохранителей, состоялась в клубе Mutabor 20 декабря. Гостями были звезды шоу-бизнеса, одетые согласно дресс-коду almost naked, который подразумевал практически оголенное тело. Позднее на мероприятие пришли силовики, однако не произвели никаких задержаний. В ночь на 22 декабря проходил второй день вечеринки в клубе.

21 декабря общественные активисты, в том числе из движения «Зов народа», обратились в правоохранительные органы с просьбой проверить вечеринку на пропаганду ЛГБТ-движения. Депутат Госдумы Дмитрий Гусев заявил, что посетивших скандальное мероприятие звезд нужно отлучить от участия в новогодних программах «Голубой огонек».

После общественного резонанса блогер Ивлеева принесла извинения за организацию мероприятия, заявив, что она полностью осознала свою ответственность за произошедшее. Кроме того, согласно заявлению телеведущей, деньги, вырученные со второго дня вечеринки, будут направлены на благотворительность.

Роскомнадзор, изучив материалы с вечеринок Илеевой, обнаружил в некоторых фото- и видеозаписях признаки ЛГБТ-пропаганды (движение признано экстремистской организацией и запрещено в РФ). В ведомстве напомнили, что пользователи, разместившие такие материалы, несут административную ответственность (ст. 6.21 КоАП РФ).

За участие в «почти голой» вечеринке уже извинились и другие ее гости. Одним из первых это сделал рэпер Николай Васильев, известный под псевдонимом VACÍO, который был арестован на 15 суток по статье о мелком хулиганстве и оштрафован за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Певица Лолита Милявская заявила, что это было тематическое мероприятие, посвященное арт-объектам. Бывшая солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова сказала, что участники мероприятия отнеслись к дресс-коду с юмором и не хотели никого оскорбить, однако в связи с произошедшим все извлекли ценный урок. Народный артист РФ певец Филипп Киркоров также принес публичные извинения, указав, что был приглашен на вечеринку, но не знал о характере событий, которые будут на ней происходить.

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