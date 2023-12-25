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Как звезды извиняются за «почти голую» вечеринку в Mutabor. Главное

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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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20 декабря в московском клубе Mutabor состоялась «почти голая» вечеринка блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой, участниками которой стали звезды российской эстрады. Мероприятие вызвало сильный резонанс: поклонники, депутаты и общественные организации осудили гостей и организаторов вечеринки, кроме того, происходящее привлекло внимание правоохранительных органов. О том, как участники мероприятия объяснили свои действия, читайте в материале «Известий».

Вечеринка Ивлеевой в клубе Mutabor

Скандальная вечеринка продлилась два дня. В первый день, 20 декабря, в ней приняли участие известные медийные личности, такие как Филипп Киркоров, Дмитрий Билан, Лолита, Анна Asti, Джиган, Ксения Собчак и другие.

Для гостей действовал дресс-код almost naked (с англ. «практически голый»), который предполагал откровенные наряды с большим количеством обнаженных участков тела. Сама Ивлеева пришла на мероприятие в полупрозрачном платье с колье стоимостью 23 млн рублей на поясе.

В Сети поклонники выразили недовольство поведением знаменитостей, многие публично осудили их участие в мероприятии. 21 декабря общественные активисты, в том числе представители движения «Зов народа» написали в прокуратуру с просьбой проверить законность мероприятия, в частности в вопросе пропаганды ЛГБТ (признано экстремисткой организацией и запрещено в РФ). В свою очередь депутат Госдумы Дмитрий Гусев заявил, что обратился к дирекции федеральных каналов с просьбой исключить звездных гостей вечеринки из новогоднего шоу «Голубой огонек».

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В ночь на 22 декабря в Mutabor прошел второй день «голой» вечеринки. В этот раз мероприятие посетили сотрудники правоохранительных органов. Из-за этого вход в клуб для гостей вечеринки был временно закрыт, однако позже людей начали пропускать, так как силовики собрали необходимые данные и уехали. Информации о задержаниях не поступало. Позднее в Сети появились сообщения, что начало мероприятия перенесли «по техническим причинам».

Попасть в клуб во второй день могли все желающие. Входной билет на одного человека стоил около 2,5 тыс. рублей, а вот столик в VIP-зоне для компании из 10 человек обошелся бы примерно в 1 млн рублей. Отмечается, что посетители VIP-зоны также могли сфотографироваться на огромной кровати с проекцией Ивлеевой.

Кроме того, 22 декабря в Роскомнадзоре заявили, что на некоторых фото- и видеозаписях с вечеринки Ивлеевой присутствуют признаки пропаганды ЛГБТ. В ведомстве напомнили, что пользователи, публикующие подобные материалы, несут административную ответственность.

Как звезды извинились за вечеринку у Ивлеевой

Одним из первых наказание за участие в «голой» вечеринке понес рэпер Николай Васильев, известный под псевдонимом VACÍO. Именно его наряд, включавший себя лишь один носок, наделал в Сети больше всего шума. Музыкант был арестован на 15 суток по статье о мелком хулиганстве. Кроме того, Лефортовский суд Москвы обязал исполнителя выплатить 200 тыс. рублей штрафа за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.

Впоследствии рэпер публично извинился за присутствие на вечеринке и заявил, что никак не поддерживает ЛГБТ-движение. По словам Васильева, он был приглашен на мероприятие с необычным дресс-кодом и хотел удивить публику своим образом.

Как сообщила «Известиям» певица Лолита Милявская, которая также присутствовала в клубе Mutabor, это было тематическое мероприятие, посвященное арт-объектам. Оно было направлено на «ироничное отношение» к наготе. Певица также отметила, что полностью обнаженных гостей на вечеринке не было.

Сама Ивлеева поначалу писала в своем Telegram-канале, что ожидала отрицательной реакции общественности на свою вечеринку, а без негатива «жить станет скучно». Однако позднее она принесла извинения за организацию мероприятия в клубе Mutabor. По словам блогера, она полностью осознала свою ответственность за произошедшее. Кроме того, согласно заявлению телеведущей, деньги, вырученные со второго дня вечеринки будут направлены на благотворительность.

Певец Филипп Киркоров, в свою очередь, обсудил «почти голую» вечеринку с официальным представителем Кремля Дмитрием Песковым на премьере ледового шоу Татьяны Навки. Об этом 24 декабря сообщило издание StarHit. Исполнитель заявил, что изначально он собирался на новогодний бал с дресс-кодом almost naked и даже выбрал изящный костюм. Однако, по словам певца, он был в шоке от увиденного в клубе и не стал там задерживаться.

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Также своим отношением к случившемуся поделилась бывшая солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова. В своем Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) певица написала, что это была закрытая вечеринка, посвященная неизданным фото для Playboy. По ее словам, участники мероприятия отнеслись к дресс-коду с юмором и не хотели никого оскорбить. Однако в связи с произошедшим все извлекли ценный урок.

Певица также признала, что на публичных людях лежит большая ответственность. Она заявила, что произошедшее было «перебором» и заверила подписчиков, что сделала соответствующие выводы. Певица также добавила, что больше не пойдет на подобные мероприятия.

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