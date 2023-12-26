Билан объяснил подписчикам свой визит на «голую» вечеринку

Российский исполнитель Дима Билан объяснил визит на «голую» вечеринку» приглашением организаторов и частью своей работы медийного лица, касающейся посещения светских мероприятий. Об этом он рассказал 26 декабря в видеообращении в своем Telegram-канале.

По словам артиста, он получил приглашение на участие в арт-выставке и знал, чему она посвящена. В его понимании «голая» вечеринка означало то, что надо надеть водолазку, брюки и плащ. Билан побыл на вечеринке совсем недолго, поздоровался с организаторами и покинул ночной клуб.

Певец отметил, что не имеет отношения к произошедшему и прекрасно понимает отношение общественности к сложившейся ситуации.

«Прошедшее мероприятие — это не отражение меня. Отражение меня — это мое воспитание и мои поступки, которые я совершаю на протяжении всей своей карьеры. Это мое отношение и уважение к людям и их проблемам», — добавил артист.

Билан подчеркнул, что был и останется добрым человеком.

Скандальная «почти голая» вечеринка блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой в московском клубе Mutabor продлилась два дня. В первый день, 20 декабря, в ней приняли участие, в частности, Филипп Киркоров, Дмитрий Билан, Лолита, Анна Asti, Джиган, Ксения Собчак и другие медийные персоны.

Для гостей действовал дресс-код almost naked (с англ. «практически голый»), который предполагал откровенные наряды с большим количеством обнаженных участков тела. Сама Ивлеева пришла на мероприятие в полупрозрачном платье с колье стоимостью 23 млн рублей на поясе.

В Сети поклонники выразили недовольство поведением знаменитостей, многие публично осудили их участие в мероприятии. 21 декабря общественные активисты, в том числе представители движения «Зов народа», обратились в прокуратуру с просьбой проверить законность мероприятия, в частности, в вопросе пропаганды ЛГБТ (признано экстремистской организацией и запрещено в РФ).

Одним из первых наказание за участие в вечеринке понес рэпер Николай Васильев, известный под псевдонимом VACÍO. Именно его наряд, включавший в себя лишь один носок, наделал в Сети больше всего шума. Музыкант был арестован на 15 суток по статье о мелком хулиганстве. Кроме того, Лефортовский суд Москвы обязал исполнителя выплатить 200 тыс. рублей штрафа за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.

Впоследствии рэпер публично извинился за присутствие на вечеринке.

Как сообщила «Известиям» певица Лолита Милявская, в клубе Mutabor прошло тематическое мероприятие, посвященное арт-объектам. Оно было направлено на «ироничное отношение» к наготе.

Сама Ивлеева поначалу писала в своем Telegram-канале, что ожидала отрицательной реакции общественности на свою вечеринку, а без негатива «жить станет скучно». Однако позднее она принесла извинения. Блогер добавила, что полностью осознала свою ответственность за произошедшее.