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Билан объяснил подписчикам свой визит на «голую» вечеринку

Билан: визит на «голую» вечеринку был частью моей работы
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Российский исполнитель Дима Билан объяснил визит на «голую» вечеринку» приглашением организаторов и частью своей работы медийного лица, касающейся посещения светских мероприятий. Об этом он рассказал 26 декабря в видеообращении в своем Telegram-канале.

По словам артиста, он получил приглашение на участие в арт-выставке и знал, чему она посвящена. В его понимании «голая» вечеринка означало то, что надо надеть водолазку, брюки и плащ. Билан побыл на вечеринке совсем недолго, поздоровался с организаторами и покинул ночной клуб.

Певец отметил, что не имеет отношения к произошедшему и прекрасно понимает отношение общественности к сложившейся ситуации.

«Прошедшее мероприятие — это не отражение меня. Отражение меня — это мое воспитание и мои поступки, которые я совершаю на протяжении всей своей карьеры. Это мое отношение и уважение к людям и их проблемам», — добавил артист.

Билан подчеркнул, что был и останется добрым человеком.

Скандальная «почти голая» вечеринка блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой в московском клубе Mutabor продлилась два дня. В первый день, 20 декабря, в ней приняли участие, в частности, Филипп Киркоров, Дмитрий Билан, Лолита, Анна Asti, Джиган, Ксения Собчак и другие медийные персоны.

Для гостей действовал дресс-код almost naked (с англ. «практически голый»), который предполагал откровенные наряды с большим количеством обнаженных участков тела. Сама Ивлеева пришла на мероприятие в полупрозрачном платье с колье стоимостью 23 млн рублей на поясе.

В Сети поклонники выразили недовольство поведением знаменитостей, многие публично осудили их участие в мероприятии. 21 декабря общественные активисты, в том числе представители движения «Зов народа», обратились в прокуратуру с просьбой проверить законность мероприятия, в частности, в вопросе пропаганды ЛГБТ (признано экстремистской организацией и запрещено в РФ).

Одним из первых наказание за участие в вечеринке понес рэпер Николай Васильев, известный под псевдонимом VACÍO. Именно его наряд, включавший в себя лишь один носок, наделал в Сети больше всего шума. Музыкант был арестован на 15 суток по статье о мелком хулиганстве. Кроме того, Лефортовский суд Москвы обязал исполнителя выплатить 200 тыс. рублей штрафа за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.

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Впоследствии рэпер публично извинился за присутствие на вечеринке.

Как сообщила «Известиям» певица Лолита Милявская, в клубе Mutabor прошло тематическое мероприятие, посвященное арт-объектам. Оно было направлено на «ироничное отношение» к наготе.

Сама Ивлеева поначалу писала в своем Telegram-канале, что ожидала отрицательной реакции общественности на свою вечеринку, а без негатива «жить станет скучно». Однако позднее она принесла извинения. Блогер добавила, что полностью осознала свою ответственность за произошедшее.

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