Ивлеева извинилась за вечеринку и пообещала передать деньги на благотворительность

Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева извинилась перед общественностью за проведение «голой» вечеринки, которая прошла в московском клубе Mutabor. Соответствующее видеообращение она опубликовала на своей странице в Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Блогер выразила сожаление из-за произошедшего и отметила, что ситуацию «невозможно было контролировать».

«Я за это приношу извинения перед всеми: перед обществом и перед своими гостями, которые невольно стали участниками всего происходящего в СМИ. Я целиком и полностью осознаю свою ответственность за произошедшее», — сказала Ивлеева.

Девушка пообещала отправить вырученные с продажи билетов на вечеринку средства в благотворительные организации. Она указала, что делает это не в качестве акта добрых дел для оправдания, а потому что это «единственный возможный вариант развития событий».

«Голая» вечеринка, попавшая в поле зрения правоохранителей, состоялась в московском клубе Mutabor 20 декабря. Гостями были звезды шоу-бизнеса, одетые согласно дресс-коду almost naked, который подразумевает практически оголенное тело. Позднее на мероприятие пришли силовики, однако каких-либо задержаний произведено не было. В ночь на 22 декабря проходил второй день вечеринки в клубе.

21 декабря общественные активисты, в том числе из движения «Зов народа», обратились в правоохранительные органы с просьбой проверить вечеринку на пропаганду ЛГБТ-движения. Депутат Госдумы Дмитрий Гусев заявил, что посетивших скандальное мероприятие звезд нужно отлучить от участия в новогодних программах «Голубой огонек».

В результате Роскомнадзор изучил материалы с вечеринок Ивлеевой и обнаружил в некоторых фото- и видеозаписях признаки ЛГБТ-пропаганды (движение признано экстремистской организацией и запрещено в РФ). В ведомстве напомнили, что пользователи, разместившие такие материалы, несут административную ответственность (ст. 6.21 КоАП РФ).

После мероприятия Лефортовский суд Москвы также арестовал рэпера Николая Васильева, известного под сценическим псевдонимом VACÍO, на 15 суток. Кроме того, молодому человеку назначен штраф 200 тыс. рублей. Рэперу вменяется административное правонарушение, предусмотренное ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ («Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола»). Арест применен по ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). Позднее Васильев принес извинения за участие в вечеринке. На записи рэпер заявил, что никак не поддерживает сторонников ЛГБТ-движения.