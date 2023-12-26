Киркоров принес извинения за участие в вечеринке Ивлеевой

Народный артист РФ, певец Филипп Киркоров принес публичные извинения за участие в вечеринке телеведущей и блогера Анастасии Илеевой. Видеообращение он опубликовал 26 декабря на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Вот так заглянул на пять минут на мероприятие, и мое имя, как обычно, громче других гремит в одной небезызвестной всем истории. <…> В жизни каждого человека бывают моменты, когда зашел не в ту дверь», — сказал артист.

Он отметил, что был приглашен на вечеринку, но не знал о характере событий, которые будут на ней происходить. При этом он указал, что в нынешние трудные времена артист его масштаба «не может так безответственно относиться к участию в каких-либо мероприятиях».

«Народный артист России должен тщательнее относиться к посещаемым им мероприятиям. Меньше всего я хотел, чтобы события, оплошность с моей стороны стали причиной ограничения моего творчества в России — единственной стране, где я существую как артист и как гражданин», — заключил он.

Вечеринку в московском клубе также прокомментировала журналистка Ксения Собчак.

«Все эти дни я поддерживала ее (Ивлееву. — Ред.), потому что хорошо знаю по себе, что такое всеобщая травля. И всегда в такой ситуации я за того, кого травят», — подчеркнула она.

В видеообращении Собчак указала, что, увидев после вечеринки фотографии с мероприятия, она посчитала ее демонстрацию на весь мир неуместной, поскольку сейчас неподходящее время для провокаций и эпатажа. Она отметила, что никем не планировалось сделать вечеринку «публичной историей».

«Могу сказать вам за себя, друзья мои. Я точно никого не хотела обидеть или оскорбить. Если кого то задел мой внешний вид, я за это извиняюсь. Я люблю свою страну. Я журналист, который работает в России и хочу, чтобы все знали, что я не хочу вот это ощущение ненависти и злости по отношению ко мне или к другим артистам», — сказала Собчак.

За участие в «почти голой» вечеринке уже извинились и другие ее гости. Одним из первых это сделал рэпер Николай Васильев, известный под псевдонимом VACÍO, который был арестован на 15 суток по статье о мелком хулиганстве и оштрафован за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Певица Лолита Милявская заявила, что это было тематическое мероприятие, посвященное арт-объектам. Бывшая солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова сказала, что участники мероприятия отнеслись к дресс-коду с юмором и не хотели никого оскорбить, однако в связи с произошедшим все извлекли ценный урок.

Извинения за организацию мероприятия в клубе Mutabor принесла и сама Ивлеева. По словам блогера, она полностью осознала свою ответственность за произошедшее. Кроме того, согласно заявлению телеведущей, деньги, вырученные со второго дня вечеринки, будут направлены на благотворительность.

«Голая» вечеринка, попавшая в поле зрения правоохранителей, состоялась в московском клубе Mutabor 20 декабря. Гостями были звезды шоу-бизнеса, одетые согласно дресс-коду almost naked, который подразумевает практически оголенное тело. Позднее на мероприятие пришли силовики, однако каких-либо задержаний произведено не было. В ночь на 22 декабря проходил второй день вечеринки в клубе.

21 декабря общественные активисты, в том числе из движения «Зов народа», обратились в правоохранительные органы с просьбой проверить вечеринку на пропаганду ЛГБТ-движения. Депутат Госдумы Дмитрий Гусев заявил, что посетивших скандальное мероприятие звезд нужно отлучить от участия в новогодних программах «Голубой огонек».

В результате Роскомнадзор изучил материалы с вечеринок Ивлеевой и обнаружил в некоторых фото- и видеозаписях признаки ЛГБТ-пропаганды (движение признано экстремистской организацией и запрещено в РФ). В ведомстве напомнили, что пользователи, разместившие такие материалы, несут административную ответственность (ст. 6.21 КоАП РФ).